Akseli Heikkilä kasaa romaaninsa alan perinteisistä aineksista.

Hiljainen vieras on Akseli Heikkilän toinen romaani.

Romaani

Akseli Heikkilä: Hiljainen vieras. WSOY. 345 s.

Viime vuosina yhä useampi suomalaiskirjailija on päätynyt kokeilemaan taitojaan kauhun parissa. Näin tekee myös Tornionjokilaaksosta kotoisin oleva Akseli Heikkilä (s. 1984) toisessa romaanissaan.

Hiljainen vieras on punottu kasaan hyvin perinteisistä aineksista. Teoksen minäkertojana toimii Oona, joka ei vuosien vieriessäkään ole päässyt irti pikkuveljensä kuoleman aiheuttamasta traumasta.

Hän syyttää itseään veljen hengen vieneestä tasoristeysonnettomuudesta ja on karistanut kotikylänsä pölyt jaloistaan pian tapahtuman jälkeen. Oona on etääntynyt vanhemmistaan, eikä hän ole kertonut onnettomuuden yksityiskohdista edes avomiehelleen Tuomakselle.

Kun pariskunnan kaupunkiasunto palaa käyttökelvottomaksi, heidän on pakko suunnata Oonan kotikunnaille, Tornion läheisyydessä sijaitsevaan Kiviniemen kylään. Muutto on henkisesti raskas kokemus, sillä Oona on vannonut, ettei koskaan enää palaisi sinne.

Avopari asettuu asumaan sankan kuusikon ympäröimään Korpikummun vanhaan taloon. Rakennuksesta on näköyhteys tasoristeykseen, jossa traaginen onnettomuus tapahtui.

Oonan tavoite on manata itsensä vapaaksi menneisyyden aaveista kirjoittamalla aiheesta romaani. Kirjoitustyö etenee kuitenkin hitaasti, sillä hän on aistivinaan talossa vahvan läsnäolon, joka tarkkailee häntä hiljaisten huoneiden uumenista.

Pelot ja vainoharhat saavat lisää vettä myllyyn salaperäisestä Elisabetista. Mustiin pukeutunut teräväkatseinen nainen ilmestyy kerta toisensa jälkeen Korpikumpuun, eikä suostu jättämään Oonaa rauhaan.

Kauhua herutellaan myös sillä, että rapistuvassa Kiviniemessä on vuosien mittaan sattunut selittämättömän paljon kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Korpikummulla on tietysti myös oma synkkä historiansa, joka avautuu vähitellen tarinan edetessä.

Palaset hyytävään kauhukertomukseen ovat paikoillaan, ja tarinan lukuisat mysteerit pitävät jännitystä hyvin yllä. Oonan piinaruuvi kiristyy kiristymistään, eikä Tuomastakaan päästetä helpolla. Kerronta rullaa sujuvasti, ja teksti vilisee mainioita kielikuvia.

Kauhutunnelma jää kuitenkin etäiseksi, koska romaanin rakennuspalikat ovat liian tuttuja ja moneen kertaan nähtyjä. Lisäksi Oonan tunnemyrskyjen kuvailu yltyy väliin ylenpalttisen melodramaattiseksi.

Hiljainen vieras ajaa asiansa suomalaismaisemiin sijoittuvana peruspätevänä kauhuviihteenä. Erityisen mieleenpainuvaa kokemusta se ei kuitenkaan tarjoa ainakaan alaan laajemmin perehtyneelle lukijalle.