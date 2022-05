HS:n toimittajien Oletko sinä Perttu Nousiainen? -juttu sekä toimittaja Paavo Teittinen palkittiin Suuressa journalistigaalassa tiistaina.

VUODEN 2021 Suuren journalistipalkinnon voittajat julkistettiin tiistai-iltana. Palkinto on Suomen merkittävin journalismille vuosittain annettava tunnustus.

Vuoden journalisti -palkinnon voitti Paavo Teittinen Helsingin Sanomista.

Teittinen on tehnyt artikkeleillaan useita merkittäviä paljastuksia. Viime vuonna hän paljasti puutteita ihmiskauppaa koskevissa poliisitutkinnoissa, tänä vuonna hän on ehtinyt todistaa, kuin kuinka vaikeaa seksuaalirikosten uhreilla on saada oikeutta.

VUODEN JUTTU -kategorian voittivat toimittajat Marko Junkkari, Tommi Nieminen ja valokuvaaja Sami Kero Helsingin Sanomista jutulla Oletko sinä Perttu Nousiainen?

Juttu käsitteli keskustataustaiseen Nuorisosäätiöön liittyviä talousrikoksia, ja sen perusteella kolmikko löysi pääepäillyn, Perttu Nousiaisen, sveitsiläisestä laskettelukeskuksesta Verbierissä.

Kokosimme alle Paavo Teittisen HS:lle tekemät tutkivat jutut viime vuosilta:

Väärin diagnosoitu (25.3.2018)

Potilas kärsi kivuista, neurologi ehdotti riskialtista operaatiota kaularankaan – kokeelliset leikkaukset käynnistivät Valviran selvityksen (25.3.2018)

Halvan lounaan julma hinta – Suomen nepalilaisissa ravintoloissa pyörii laaja hämäräbisnes, jossa työntekijöiden riisto, uhkailu ja omistajien veronkierto ovat arkea (31.3.2019)

Vuosi kului, hyväksikäyttö jatkuu: Nepalilainen ravintola on kokeille yhä loukku, ja iso syy siihen on Suomen lainsäädäntö (8.3.2020)

Ram ja Narayan tulivat Suomeen poimimaan marjoja, mutta heitä petettiin – HS selvitti, miksi marjanpoimijoiden hyväksikäyttö on niin helppoa Suomessa (27.9.2020)

Ibrahem näki nälkää ja nukkui päiväkodeissa, joita siivosi – Siivousfirmoissa Suomessa työskentelee ihmisiä, jotka eivät saa palkkaa, ja yritykset saavat jatkaa riistoa ilman seuraamuksia (10.1.2021)

Äiti ja lapsi työskentelivät aamusta iltaan ja syödä sai kerran päivässä – HS selvitti, miten poliisi tutkii ihmiskauppaa Suomessa, ja tulokset ovat hälyttäviä (25.4.2021)

Mies pakotti suomalaisen Annan myymään seksiä, mutta kun Anna kertoi poliisille, tutkinnassa meni lähes kaikki pieleen – HS:n toimittaja Paavo Teittinen penkoi Annan tapausta ja selvitti, mitä oikein tapahtui (15.8.2021)

Helsinkiläinen poliisimies tutki laajaa seksirikossarjaa, jossa oli uhrina myös 15-vuotias poika – Kun poika täytti 18, poliisi hakeutui hänen kanssaan seksisuhteeseen (24.10.2021)

Mira raiskattiin ja dna-näyte osoitti tekijään, mutta poliisilta meni vuosi ottaa mies kiinni – Viisi naista kertoo HS:lle, miten vaikea on saada oikeutta (16.1.2022)

Maria Manner ja Paavo Teittinen:

Brother Christmas on kuolevia lapsia auttava hyväntekeväisyyshahmo, josta paisui miljoonabisnes – HS selvitti sen rahankäytön epäselvyyksiä, jotka avaavat hyväntekeväisyyden ongelmia somehuomion aikakaudella (27.2.2018)

Katri Kallionpää ja Paavo Teittinen:

Hän manipuloi ja lähenteli lukiolaistyttöjä – HS tutki, miten ihmiskaupasta epäilty kulttuurineuvos Veijo Baltzar rakensi teatteristaan kultin (24.11.2019)

Jussi Konttinen, Maria Manner ja Paavo Teittinen:

Suomen evakuointioperaatio Kabulissa päättyi uskomattomien vaiheiden jälkeen viestiin: ”I got all yours guys” (5.9.2021)