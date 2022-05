”Britannia on vinoutunut maa” – Minna Pyen reportaasissa tavalliset ihmiset saavat kertoa, miten brexit on vaikuttanut heidän elämäänsä

Britannian ahdinko -reportaasi antaa laajan kuvan pohjoisen nykytilanteesta, joskin syy- ja seuraussuhteita ei aivan ehdi hahmottaa. Mikä lopulta liittyy brexitiin ja millä tavalla?

Ihmiset joutuvat valitsemaan, käyttävätkö he rahansa ruokaan vai lämmitykseen. Molempiin ei ole varaa. Näin kertoo hyväntekeväisyysjärjestön toiminnanjohtaja Minna Pyen ohjaamassa reportaasissa.

Pye on kiertänyt Englannin pohjoisosissa ja Skotlannissa kysymässä ihmisiltä, miten elämä on muuttunut brexitin jälkeen. Ainoa, joka voi ilmaista tyytyväisyyttä, on lammastilallinen Yorkshiresta, koska hän saa myymästään lihasta nyt paremman hinnan. Hänenkin ilonsa on luultavasti lyhytaikaista, kun kaikki kulut nousevat vauhdilla.