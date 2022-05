Suomalaisen Metsurin tarina -elokuvan ensi-iltaa juhlittiin Ranskan Cannesissa torstaina. Mikko Myllylahden ohjaamassa elokuvassa keskeisissä rooleissa nähdään Jarkko Lahti, Katja Küttner, Hannu-Pekka Björkman sekä Marc Gassot.

Cannes

Yksi Cannesin elokuvajuhlien tunnuspiirteistä ovat isojen mustien autojen saattueet, jotka tummennettujen lasien takana kuljettavat vip-vieraita ensi-iltoihin. Torstaina tällainen autojen jono oli pysäköitynä Cannesin sivukadulla rue Pasteurilla sijaitsevan elokuvateatterin eteen, jossa oli alkamassa suomalaisen Metsurin tarina -elokuvan maailmanensi-ilta.

Autoista ei kuitenkaan noussut Hannu-Pekka Björkmanin, Katja Küttnerin, Jarkko Lahden tai Ulla Tapanisen kaltaisia Metsurin tarinan näyttelijöitä.

Autoista ei noussut ketään.

Autosaattue seisoi paikallaan odottamassa lähtöä kohti illan päätapahtumaa kaupungin toisella laidalla – amerikkalaista elokuvaa, jossa näyttelee nimiä kuten Anne Hathaway ja Jeremy Strong.

Suomalaiset tekijät puikkelehtivat ensi-iltateatteriin mustien autojen välistä. Metsurin tarinan ohjaaja ja käsikirjoittaja Mikko Myllylahti ei tuntunut mustista autoista paljoa välittävän.

Sen sijaan hän oli vielä viime hetkellä ennen ensi-iltaa menossa vaihtamaan paitaa.

”Mulle isoin juttu tänään on nähdä elokuva yleisön kanssa ensimmäistä kertaa”, kiireinen Myllylahti kertoi ensi-illan alla HS:lle.

Metsurin tarina on Cannesissa esillä Kriitikoiden viikko -sivusarjassa, joka ei kerää huomiota Cannesin pääsarjan tapaan.

Näyttöpaikka on silti verraton, sillä yleisönä on alan ammattiväkeä ja heidän innostuksensa voi avata ovia. Metsurin tarinaa esitetään kansainvälisesti nimellä The Woodcutter Story, ja Cannesin torstaisessa ensiesityksessä yleisö tuntui elävän tarinan mukana.

Jarkko Lahti ja Hannu-Pekka Björkman näyttelevät pohjoissuomalaisen sahatehtaan duunareita elokuvassa Metsurin tarina.

Elokuvassa kerrotaan päällisin puolin rakennemuutos-Suomesta, jossa pohjoisen tehtaita suljetaan ja väki vähenee periferiasta. Samalla myös rakkaus tuntuu kuolevan, ja kylille jää päähenkilö Pepen kaltaisia miehiä, joilta pikku hiljaa tuntuu katoavan kaikki viereltä. Pepe nimittäin menettää elokuvan alussa työnsä ja myös äiti kuolee, mutta se on vasta alkusoittoa Pepen ja hänen lähipiirinsä murheille.

Elokuvaa leimaavat kaunis kuvaus, absurdit tilanteet sekä selvästi runoilijan kirjoittamat vuorosanat, joissa pohditaan humoristisesti ja välillä myös äkkiväärästi sielun kuolemaa, elämän tarkoitusta ja ikävää muun muassa.

Lopputuloksena on yhdistelmä tylyä maalaisdraamaa, outoa surrealismia sekä groteskia yhteiskuntakuvausta. ”Tehdessä huomasin, että tässä on samoja sävyjä kuin kuvataiteilija Kalervo Palsalla”, ohjaaja-käsikirjoittaja Myllylahti kertoi Cannesissa, mutta eniten hänen mielestään elokuvassa toistui ajatus toivosta.

”Elokuva on hirvittävän suomalainen ja samalla täysverinen arthouse-elokuva. Päähenkilön kamppailussa on jotakin suomalaista, erityisesti pohjoissuomalaista”, Myllylahti arvioi.

”Halusin pois psykologisesta realismista ja halusin käsitellä aihetta voimakkaan tyylilajin kautta”, Myllylahti sanoo. Hän uskoo, että juuri tyylilaji sekä huumori auttavat viemään elokuvaa ulkomaille.

Metsuri Pepeä näyttelee elokuvassa Jarkko Lahti ja hänen Sigmund Freudia lukevaa puolisoaan Katja Küttner.

Pääroolin tekee Jarkko Lahti. Lahden mukaan hänen esittämänsä metsuri Pepe on vaatimaton ja diskreetti suomalainen, joka ei halua viedä tilaa.

”Epätyypillinen päähenkilö siis”, näyttelijä tiivistää.

Lahti tuli Suomessa suurelle yleisölle tunnetuksi Hymyilevästä miehestä, joka perustui Myllylahden käsikirjoitukseen. Työryhmässä ei siis olla ensimmäistä kertaa Cannesin tunnelmaa haistelemassa, sillä Myllylahti voitti lisäksi Metsurin tarinan käsikirjoituksellaan Cannesissa kannustuspalkinnon vuonna 2019.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Myllylahti on kotoisin Torniosta, josta hän muutti aikuistuttuaan etelään. ”Olen junantuoma”, Myllylahti sanoo.

”Ei ole sattumaa, että elokuva sijoittuu pohjoiseen. Taustalla on ajatuksiani pikkukaupungista ja sen pysähtyneisyydestä ja ilmassa väreilevästä masennuksesta ja siitä miten asioita jätetään sanomatta. Omakohtaista on myös se, että jaan päähenkilön optimismin. Yritän aina nähdä valoa tunnelin päässä, mutta elokuvan päähenkilö on varmasti paljon toiveikkaampi kuin minä.”

Elokuvan päähenkilö Pepe todella yrittää nähdä tulevaisuuden valoisana vaikka vastoinkäymiset seuraavat toistaan.

Näyttelijä Lahden mukaan hänen väylänsä Metsurin tarinan roolityöhön löytyi lapsuusmuistoista, suvun naisista jotka ottivat elämän nöyrästi vastaan mutta kuitenkaan mitenkään alistumatta.

”Tämä oli minulle hyvin henkilökohtainen rooli ja tein työni hatunnostona sukuni naisille. Näyttelemisen idea on siinä, että pyrit löytämään materiaalista itselle toden ja skaalaamaan sen mahdollisimman suureksi.”

Kun ohjaaja-käsikirjoittaja Myllylahdelta kysyy vaikutteista, hän mainitsee pitäneensä aina Robert Bressonin elokuvista. ”Ja tätä varten katsoimme kuvaaja (Arsen Sarkisiants) kanssa paljon Takeshi Kitanon elokuvia”, Myllylahti kertoo.

Kun elokuvan näkee, selvää on, että vaikutteita on saatu myös amerikkalaisilta Coenin veljeksiltä sekä Aki Kaurismäeltä. ”En ole tarkoituksella yrittänyt kaurismäkeä”, Myllylahti toppuuttelee.

Sahatehtaan miehet (Hannu-Pekka Björkman ja Jarkko Lahti) istuvat Metsurin tarinassa myös autossa väijymässä toisen aviopuolison tekemisiä.

Metsurin tarina on siinä mielessä tyypillinen tarina, että ideasta elokuvaksi on kulunut kuutisen vuotta. Elokuvan takana on elokuvayhtiö Aamu, joka on viime vuosina kiilannut taiteellisemmin elokuvaan suhtautuvien suomalaisten tuotantoyhtiöiden kärkeen Hytti nro 6:n ja Hymyilevän miehen kaltaisten elokuvien myötä.

Elokuvatuottaja Emilia Haukan mukaan parasta hankkeessa oli tutustua Mikko Myllylahteen ja ymmärtää se, mitä hän elokuvilta haluaa.

”Teos puhuu siinä mielessä puolestaan. Minulle se kuvaa sitä, miten ihminen tukeutuu siihen mitä sisällään kantaa, kun kaikki hyvä ympäriltä katoaa”, Haukka kertoo.

Haukan mukaan elokuvan idean esittely eli pitchaus ulkomaisille rahoittajille ja yhteistyökumppaneille onnistui sillä hetkellä, kun suomalaiset ymmärsivät, että huumori yhdistää. Haukan mukaan elokuvalle on luvassa hyvä tulevaisuus ulkomailla. ”Matkaa on vielä varmasti edessä”, Haukka sanoi.

Armi Toivanen (vas.) ja Katja Küttner ovat Metsurin tarinassa pohjoisen naisia, jotka etsivät elämäänsä jotain uutta.

Matkalle lähdössä auttaa, jos palaute on Cannesissa hyvää. Siltä se nyt näyttää.

Kansainväliset elokuvalehdet ovat arvosteluissaan muikeina.

Elokuvasivusto Deadline kiittelee, ja muistuttaa, että Myllylahtea pitää jatkossa pitää silmällä. Samalla sivusto toteaa, että elokuvassa on melkein kaikki se, mitä suomalaiselta elokuvalta voi odottaa eli lunta, pilkkimistä sekä kirvesmurha.

Brittiläinen elokuvalehti Screen on myös varovaisen myönteinen ja kiittelee elokuvaa siitä, että mitään arvattavaa ei tulla näkemään:

Elokuva-alaa seuraava Cineuropa-sivusto kiittelee myös.

Sivuston kriitikon mukaan elokuvassa on aistittavissa myös vaikutteita David Lynchiltä:

Kun ensimmäinen esitys yleisölle Cannesissa oli ohi, ohjaaja-käsikirjoittaja Myllylahti vaikutti sekä helpottuneelta että liikuttuneelta.

Ohjatessaan ensimmäistä elokuvaansa hän oli hetkittäin pelännyt työn jäävän myös viimeiseksi. Nyt ei enää vaikuta siltä.

”Yleisö nauroi oikeissa kohdissa. Olin iloinen siitä.”