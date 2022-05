Suosittuun mangaan perustuva elokuva on tönkkö yhdistelmä kauhufantasiaa ja romanttista draamaa

Yhteinen vihollinen toimii siltana riitaisen porukan välillä See Young-Joon ohjaamassa, väkivaltaisten henkien kansoittamassa japanilaiselokuvassa.

Jujutsu Kaisen 0: The Movie yhdistää kauhufantasiaa ja romanttista draamaa.

Draama

Jujutsu Kaisen 0 – The Movie, ohjaus Seo Young-Joo. Pääosissa Chin Han, Aya Endo, Kana Hanazawa. 105 min. K12. ★★

Yuta on koulukiusattu poika, jolla on karmea salaisuus: ahdistetuksi joutuessaan hänen avukseen ilmestyy verenhimoinen henki Rika, joka laittaa kiusaajat lihoiksi.

Yuta ei pysty hallitsemaan väkivaltaista henkeä, ja sehän tietää ongelmia. Noitavoimat taitava salaperäinen Gojo Satoru antaa pojalle kuitenkin mahdollisuuden kääntää elämän suunta liittymällä jujutsukouluun. Tässä oppilaitoksessa ei harjoitella Auvo Niinikedon ja kumppaneiden opein itsepuolustustaitoja vaan kirousten tuhoamista.

Seo Young-Joon ohjaaman Jujutsu Kaisen 0 – The Movien maailmassa kiroukset ovat syntyneet tragedioista ja negatiivisista tunteista. Niin on myös Rikan laita. Takaumissa kuvataan, kuinka väkivaltainen henki on itse asiassa alun perin Yutan liikenneonnettomuudessa kuollut lapsuudenystävä ja ensirakkaus.

Japanilaisen Gege Akutamin suosittuun mangaan perustuva elokuva on tönkkö yhdistelmä kauhufantasiaa ja romanttista draamaa. Karmivien kirousolioiden vyöryä seuraa kaihoisan rakkauden hehku. Sinne tänne räiskyvä musiikki viimeistelee juustoisuuden.

Onneksi huumori rikkoo raskaaksi käyvää tarinaa ja tunnelmaa. Siitä vastaavat Yutan erikoiset opiskelijatoverit. Porukka on kuin pitkäksi venähtänyttä vappujuhlaa seuraavalta silliaamiaiselta: yksi on harvinaisen äksyllä päällä oleva tyttö, toinen kahdella mustalla silmällä varustettu panda ja kolmas omalla taajuudellaan liitelevä nuorukainen, joka kommunikoi sushiravintolan ruokalistalta tutuilla termeillä.

Riitaisan porukan välille rakennetaan sidettä yhteisen vihollisen kautta. Kuvioihin ilmaantuu Gojo Satorun vanha ystävä, pahalle puolelle loikannut Geto Suguru, joka aikoo kirousten avulla tuhota kaikki tavalliset ihmiset. Se on lopulta elokuvan varsinainen pihvi – siihen pääsemisessä kestää vain aivan liian kauan.