John Maddenin ohjaama Operaatio Mincemeat on vakaata brittiläistä perusepookkia, hyvin näyteltyä, lavastettua ja tyyliltään kauttaaltaan tasalaatuista.

Draama

Operaatio Mincemeat (Operation Mincemeat), ohjaus John Madden. 128 min. K12. ★★★

Operaatio Mincemeat oli yksi toisen maailmansodan uskaliaimpia ja yllättävää kyllä onnistuneimpia harhautusoperaatioita. Brittien sotilastiedustelu ryhtyi 1943 uskottelemaan Saksalle, että liittoutuneet nousisivat Sisilian sijasta maihin Kreikassa. Temppu onnistui sijoittamalla asian varmentavilla asiakirjoilla ja kirjeillä varustettu ruumis Espanjan rannikkovesille, josta dokumentit ajautuivat Saksan vakoojille.

Muuan walesilaismies valikoituu operaatiossa tarvittavaksi brittiupseerin ruumiiksi.

Ruumiiksi valikoitui muuan itsemurhan sekavuustilassa tehnyt walesilaismies, jolle luotiin pitävä tausta hukkuneena brittiupseerina majuri William Martinina, joka kuljetti asiakirjasalkussaan kahden kenraalin välistä kirjeenvaihtoa maihinnoususta Kreikkaan. Saksalaiset menivät lankaan, brittien maihinnousu Sisiliaan onnistui ja sota Euroopassa saatiin nopeammin päätökseen.

Operaatiota suunnitellut Ewen Montagu kirjoitti siitä 1950-luvulla kirjan, josta Ronald Neame teki 1956 elokuvan Mies, jota ei ollutkaan. Uuden elokuvan takana on nykyisen brittielokuvan luottomies John Madden (s. 1949), jonka tunnetuin ohjaustyö on Oscar-haavi Rakastunut Shakespeare (1998).

Maddenin paras teos puolestaan on moraalisia ongelmia ruotiva vakoojajännäri The Debt (2010), jolla on hieman yhtymäkohtia Operaatio Mincemeatin tematiikkaan, ennen kaikkea vakoilun eettisiin pulmiin, tässä siihen onko oikein käyttää kuolleen miesparan ruumista tiedusteluharhautuksen keskeisenä elementtinä.

Mutta se on Maddenin brittiläisen stoalaisessa esityksessä kuitenkin sivuseikka. Tässä ollaan vakavalla naamalla uhatun isänmaan asialla ja se pyhittää lopulta keinot.

Keskeisiksi henkilöiksi nousevat siviilielämässä asianajajana toiminut Montagu (Colin Firth), hänen aisaparinsa Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) sekä Jean Leslie (Kelly MacDonald), joka auttaa miehiä vainajan taustatarinan kehittelyssä ja johon kumpikin ihastuu. Tämä kolmiodraama tuntuu viihde-elokuvamaisen pakolliselta kuviolta ja uhkaa viedä terää sinänsä hyvin kerrotulta harhautusoperaation suunnittelulta ja toteutukselta.

Operaatio Mincemeat on vakaata brittiläistä perusepookkia, hyvin näyteltyä, lavastettua ja tyyliltään kauttaaltaan tasalaatuista. Tuttujen Firthin, Macfadyenin ja MacDonaldin lisäksi kuvioissa pyörii iso joukko lukemattomista elokuvista ja tv-sarjoista tunnettua brittien vakikaartia, muun muassa Downton Abbeyn Penelope Wilton ja mehukkaan roolityön Montagua inhoavana amiraalina tekevä Jason Isaacs.

Simon Russell Beale saa nyt puolestaan liittyä moniin Winston Churchillia näytelleisiin veteraaneihin.

Yksi Operaatio Mincemeatin suunnittelijoista ja taustahahmoista oli Johnny Flynnin elokuvassa esittämä nuori komentajakapteeni, joka toimii myös tarinan kertojana – ja tuli myöhemmin tunnetuksi maailmankuuluna jännityskirjailijana. Hänen nimensä oli Ian Fleming.

Käsikirjoitus Ben Macintyren kirjan pohjalta Michelle Ashford, tuottajat Ian Canning, Charles S. Cohen, Emile Sherman, Kris Thykier, pääosissa Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly MacDonald, Penelope Wilton.