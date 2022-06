Valkoisesta peurasta Midsommariin: Massiivinen dokumentti tutkii ”folk horror” -kauhugenreä perusteellisesti ja on myös hieno itsenäinen teos

Kier-La Janissen Woodlands Dark and Days Bewitched on erinomainen ja perinpohjainen katsaus yhteen kauhun alalajiin.

Linda Hayden yhdessä folk-kauhun pääteoksista, brittielokuvassa Paholaisen nahka (Blood on Satan’s Claw, 1971).

Dokumentti

Woodlands Dark and Days Bewitched: A History of Folk Horror. Ohjaus ja käsikirjoitus Kier-La Janisse. K16. 194 min. ★★★★

Mitä on folk horror, folk-kauhu?

Tiivistettynä: kauhuelokuvien alagenre, jossa kauhun lähteitä ovat ikivanhat uskomukset, riitit ja kansantarut. Lajityyppi on nostanut suosiotaan viime vuosina, esimerkiksi Robert Eggersin The Witchin (2015) sekä Ari Asterin Midsommarin (2019) kaltaisten indie-hittien avulla.

Mutta kuiva yhden lauseen määritelmä ei tee folk-kauhulle oikeutta. Kanadalaisen Kier-La Janissen dokumentin Woodlands Dark and Days Bewitched haastateltavat onnistuvat heti alussa osuvammin.

”Se on pelloilta löytyviä outoja asioita. Pimeässä metsässä pilkahtelevia valoja. Synkkyyttä lasten leikeissä, eksymistä muinaisiin maisemiin.”

”Paholainen juomassa kupin teetä kanssasi. Rituaalin voima.”

Juuri näin. Folk-kauhun ydintä ovat juuri tietynlaiset mielikuvat ja tunteet, tietynlainen estetiikka. Se on hyytävää, pelottavaa ja painostavaa, mutta myös lyyrisen kaunista ja unenomaista; tunnetta jostain muinaisesta, joka on herännyt henkiin.

Woodlands Dark and Days Bewitched on varmaankin perusteellisin yhtä elokuvien alalajia käsittelevä dokumentti, mitä on koskaan tehty.

Se perehtyy aiheensa historiaan tarkasti ja tutkii sitä kulttuurihistorian, taidetutkimuksen sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden kautta. Haastateltavia on yli 50 ja esimerkkifilmejä yli 200.

Elokuvapätkät kutkuttavat. Niitä on paitsi Uhrijuhlan (1973) kaltaisista klassikoista, myös todella obskuureista teoksista, joista ei virallisia julkaisuja löydy (ei edes dokumentin tuottajan Severin Filmsin 20 folk horror -elokuvan bluray-paketista).

Kunpa löytyisi – ehkä ne vielä kaivetaan esille kuin mitkäkin muinaiset salaisuudet.

Woodlands Dark and Days Bewitched on paitsi informatiivinen, myös täynnä aitoa folk-kauhun tunnelmaa. Sitä luovat paitsi filmiklipit, myös varta vasten tehdyt animaatiot sekä aiheeseen sopiva musiikki. Dokumentti on siis itsenäisenäkin teoksena hieno ja isolle kankaalle sopiva.

Kolme tuntia ja 14 minuuttia on kyllä niin tolkuton mitta elokuvalle, ettei voi olla miettimättä, olisiko jostain voinut tiivistää.

Angloamerikkalaiset elokuvat saavat myös hieman turhan paljon painoarvoa muun maailman kustannuksella. Britannia on toki folk-kauhun kehto, mutta USA-osiota olisi voinut lyhentää ja antaa enemmän tilaa Aasialle, Afrikalle, latinalaiselle Amerikalle sekä manner-Euroopalle.

Kaikki nämä kuitenkin huomioidaan ja Suomen folk-kauhuylpeys Valkoinen peurakin on mukana.