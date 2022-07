1970-luvun loppuun sijoittuva The Black Phone ei tavoittele helppoja säikytyksiä.

Jeremy Davies näyttelee yksinhuoltajaisä Terrence Shaw’ta 1970-luvun loppuun sijoittuvassa The Black Phone -kauhuelokuvassa.

Kauhu

The Black Phone. Ohjaus Scott Derrickson. 103 min. K16. ★★★★

The Black Phone -elokuvan ohjaajassa ja tappajassa on jotain samaa. Molemmilla on moitteeton ajoitus, kärsivällisyyttä, ja molemmat tuottavat kauhua erittäin tehokkaasti.

Jälkimmäinen nappaa denveriläisen lähiön teinipoikia ja samalla koko yhteisön huomion. ”Kadonnut”-julisteista on tullut pysyvä osa kaupunkikuvaa, vain julisteiden nuoret kasvot vaihtuvat.

13-vuotiaalla Finneyllä (Mason Thames) on muitakin huolia. Häntä kiusataan sekä kotona että koulussa. Yksinhuoltajaisä (Jeremy Davies) käy kimppuun pienimmästäkin syystä, ja koulumatkat saa usein juosta poikaporukkaa pakoon. Iskuja ottaa vastaan myös pikkusisko Gwen (kohtauksia varastava Madeleine McGraw), joka tosin osaa antaa niitä myös takaisin.

Finney on tottunut nöyrtymään väkivallan edessä. Kun hän joutuu naamaripäisen nappaajan (Ethan Hawke) uhriksi, nöyrtyminen kuitenkin tarkoittaisi kuolemaa.

Joe ”Stephen Kingin poika” Hillin novelliin perustuvan elokuvan on ohjannut Scott Derrickson. Hänet tunnetaan yliluonnollisista kauhuelokuvistaan, kuten Sinister, sekä Marvel-filmatisoinnistaan Dr. Strange (2016). Sekä edellä mainittuja että tätäkin on Derricksonin kanssa ollut kirjoittamassa C. Robert Cargill.

The Black Phone saattaa olla osaavan kaksikon paras tuotos. 1970-luvun loppuun sijoittuva elokuva ei alun jälkeen hiero ajankuvaa katsojan silmiin, mutta rakentaa uskottavan maailman.

Maailmaan kuuluvat myös yliluonnolliset elementit. Pikkusisko saa unissaan vihjeitä, joiden hän uskoo tulevan Jeesukselta. Poika puolestaan saa vinkkejä kellarin lankapuhelimeen, vaikka laitteen johto on katkottu.

Yliluonnollinen tuntuu harvoin yhtä luonnolliselta. Valkokangas ei paisu kummituksista ja aavemaisesta tunnelmasta. Pelko juontaa ennen kaikkea harmaista betoniseinistä, naamioidusta miehestä ja kauhuista, joita ne lupaavat.

Elokuvan taustajoukoissa on ollut mukana myös maineikas Blumhouse Productions -yhtiö. Se tunnetaan laajasta kauhuskaalasta, niin Paranormal Activityn halpistuotannosta kuin Get Outin laatuviihteestä.

The Black Phone jää mainittujen välimaastoon. Se ei tavoittele helppoja säikkytiloja – ei ainakaan jatkuvalla syötöllä – mutta ei toisaalta pyri kertomaan enempää kuin tarinansa verran: poika viruu tappajan kellarissa, ja hänen on keksittävä tie ulos. Ainakin ohjaaja onnistuu.

Käsikirjoitus Robert C. Cargill ja Scott Derrickson. Tuottajat Jason Blum, Robert C. Cargill, Scott Derrickson. Pääosissa Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke, Jeremy Davies.