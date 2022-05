Dolly Parton pääsi Rock and Roll Hall of Fame -kunnia­galleriaan, vaikka ei edes halunnut

Parton sanoi, ettei ole ansainnut kunniaa.

Country-musiikin kiintotähti Dolly Parton, 76, nimettiin keskiviikkona Yhdysvalloissa Rock and Roll Hall of Fame -kunniagalleriaan, vaikka hän ei edes itse halunnut tulla nimetyksi.

Parton pyysi viime kuussa, että hänen nimensä vedettäisiin pois ehdokaslistalta.

”Vaikka olen hyvin imarreltu ja kiitollinen nimityksestä, en katso ansainneeni tätä kunniaa”, hän perusteli.

Rock and Roll Hall of Fame ei piitannut Partonin estelyistä, ja lopulta laulaja itsekin suostui nimitykseen. Valitsijoiden mukaan Parton jos kuka kuuluu galleriaan, sillä hän on muuttanut edustamansa musiikinlajin perusteellisesti.

Partonin kanssa nimitetyiksi tulivat muun muassa räppäri Eminem, rokkari Pat Benatar ja brittibändi Duran Duran.

Päästäkseen Rock and Roll Hall of Fame -kunniagalleriaan artistin ensimmäisestä kaupallisesta julkaisusta on pitänyt kulua vähintään 25 vuotta. Valinnan tekevät yli tuhat artistia ja musiikkialan ammattilaista.

Valinnat vahvistetaan virallisesti Los Angelesissa marraskuussa pidettävässä juhlassa.