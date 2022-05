Järjestäjät muistuttivat etukäteen, että yleisö ottaa vapaaehtoisesti riskin tartunnan saamisesta.

Huhtikuussa kahtena viikonloppuna järjestetty jättimäinen Coachella-festivaali nosti koronatartunnat nousuun lähialueilla Kaliforniassa Yhdysvalloissa.

Riversiden piirikunnassa, jonka alueella festivaali järjestettiin, tartuntojen määrä on kasvanut kahden viime viikon aikana 158 prosenttia, kertoo The New York Times. Koko Kalifornian osavaltion alueella tartuntamäärien kasvu on ollut 35 prosenttia.

Jälkimmäinen Coachella-viikonloppu oli 22.–24. huhtikuuta.

Jo festivaalin ensimmäisen viikonlopun jälkeen festivaalialuetta ympäröivissä yhdeksässä kaupungissa koronatartuntojen määrä nousi 77 prosenttia. Festivaalilla ei ollut maskipakkoa, ja muistakin varotoimista ja rajoituksista oli luovuttu.

Järjestäjät ilmoittivat yleisölle etukäteen, että festivaalille tulijat ottavat vapaaehtoisesti riskin tartunnan saamisesta. HS vieraili festivaalilla ja raportoi, että festivaalialueella ei näkynyt edes yleisön käyttöön tarkoitettua käsidesiä.

Coachellaan oli myyty kumpanakin viikonloppuna 125 000 lippua, eli festivaalilla vieraili yhteensä noin 250 000 ihmistä.