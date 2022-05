Tarantinomaista huumoria viljelevä Netflix-sarja Ozark näyttää, miten alamaailma tuhoaa tavallisen perheen elämän.

Turhan Moni Mafiatarina on edelleen Martin Scorsesen perillinen. Siis Netflixin Narcosin kaltainen valtafantasia, joka kritisoi murhaavia pomoherroja vain näön vuoksi. Onneksi suoratoiston runsauteen mahtuu sellaisiakin sarjoja, jotka kertovat mafiavallasta myös uhrin näkökulmasta.

Ozark (2017–) kertoo keskiluokkaisesta perheestä, joka joutuu muuttamaan Chicagosta syrjäseudulle, koska perheen isä Marty (Jason Bateman) on suututtanut liiketoimillaan meksikolaisen kartellin. Marty joutuu hyvittämään tekonsa pesemällä syndikaatille kasoittain huumerahaa. Kannustin on yksinkertainen: jos epäonnistut, kuolet.

Pikkukylän henkilögalleriassa punaniskaisine heroiininviljelijöineen on tarantinomaisia sävyjä, joten huumori on herkullisen mustaa. Traaginen pohjavirta kuitenkin hukuttaa naurut. Ken on antanut pikkusormensa alamaailmalle, on vaarassa menettää myös päänsä. Ja niin ovat läheisetkin.

Ozark (neljä kautta), Netflix. K-16.

Selena (Zöe Kravitz) ja Batman (Robert Pattinson) kohtaavat Gotham Cityn yössä elokuvassa The Batman.

Batman palasi juurilleen

Jos pitäisi valita valkokankaan luotettavin supersankari, Batman nousee kärkisijoille. Mestariohjaaja Christopher Nolanin lepakkotrilogian (2005–2012) jälkeen hänen yön ritarin viittaa kannatteli ihan onnistuneesti Zack Snyder. Batman ei ole aikoihin ollut pelle niin kuin 1990-luvun jälkipuoliskon flopeissa.

Tämän kevään The Batman potkaisi DC-yhtiön bat-brändin jälleen uuteen alkuun. Kilpailevan Marvel-yhtiön vitsiniekkojen rinnalla DC:n luottonyrkki erottuu tummuudellaan. Kuvia hallitsee pimeys ja väkivalta on melko raakaa. Perinteistä rikostarinaa mukaileva juoni palauttaa hahmoa juurilleen poliisin apuvoimaksi. Asussa kiiltelee nahka, aseet toimivat ruudilla ja ajoneuvot kulkevat kumipyörillä.

Ohjaajana on edeltäjiään tuntemattomampi mutta asiansa osaava Matt Reeves.

The Batman elokuvateattereissa ja HBO Max -palvelussa. K-16.

Noomi Rapace näyttelee erikoissotilasta ruotsalaiselokuvassa Mustassa ravussa.

Talvisota Ruotsin saaristossa

Viimeaikaiset sotaelokuvat Ruotsista paljastavat, että Venäjää pelätään länsinaapurissamme tosissaan. The Unthinkable (2018) kertoi katastrofielokuvaan vivahtaen Venäjän hyökkäyksestä Ruotsiin, ja taustalla soi Suvivirsi.

Tuore Netflix-tuotanto Musta rapu suorastaan värisyttää synkkyydellään. Venäjää ei mainita, mutta tuhon on helppo kuvitella tulevan idästä. Kuvasto ja tunnelma muistuttavat uutisia Ukrainasta. Hyökkäävät joukot repivät lapsia mukaansa.

Noomi Rapace esittää ruotsalaissotilasta, joka etsii tytärtään ja saa tehtäväkseen avustaa kuljettaa salaista asetta vastarinnan tukikohtaan ulkosaaristoon. Elokuvan koukku ovat luistimet. Erikoisjoukko pyrkii selustaan liukumalla meren jäätä pitkin.

Musta rapu, Netflix. K-16.

Eniten uusia varauksia 4.–11.5. saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa.

Kaunokirjallisuus

1) Bernardine Evaristo: Tyttö, nainen, toinen

2) Heikki Kännö: Ihmishämärä

3) Stuart Douglas: Shuggie Bain

4) Elizabeth Strout: Voi William!

5) Sofia Lundberg, Alyson Richman, M.J. Rose: Perjantai-illan klubi

6) Eve Hietamies: Numeroruuhka

7) Enni Mustonen: Tekijä

Tietokirjat

1) Vivian Gornick: Erikoisen naisen kaupunki

2) Vivian Gornick: Toisissamme kiinni

3) Jan Vapaavuori: Ensimmäinen pormestari

4) Maria Katajavuori: Valas lasimaljassa

5) Arthur Brand: Hitlerin hevoset

6) Silvia Hosseini, Juha Itkonen ym: Kasvukausia