Friikkilän poikien huuruiset seikkailut ovat 1960-luvun yhdysvaltalaisen underground-kulttuurin kestävää perintöä.

The Freak Brothers -animaatiosarjan ensimmäisen osan alussa nähdään kotibileissä nuori Bernie Sanders, joka haluaa jakaa muille täytetyn patongin. Se ei kuitenkaan onnistu, koska Läski-Freddy syö leivän itse.

Se siitä ruohonjuuritason sosialismista.

Sandersiin Läski-Freddy, Vapaavarsi Franklin, Phineas ja Läski-Freddyn kissa törmäävät myöhemmin vuoden 2020 San Franciscossa, kun hän on jo presidenttiehdokas.

Miehet tunnetaan paremmin nimellä Fabulous Furry Freak Brothers, suomeksi Friikkilän pojat. Kolmen anarkistisen hipin sekoiluista kertovaa animaatiosarjaa on tuotettu tähän mennessä kaksi tuotantokautta.

Patonkikohtaus jää valitettavasti The Freak Brothersin ensimmäisten jaksojen ainoaksi vitsintyngäksi, jossa huumoria revitään hippiajan idealismin ja tosielämän yhteentörmäyksestä.

Jatkossa sarjaa vie eteenpäin lähinnä pilven hankkiminen ja polttaminen.

Tässä mielessä animaatio on uskollinen esikuvalleen eli Gilbert Sheltonin sarjakuvalle, mutta vain siinä. Alkuperäisten sarjakuvien tarinoita ei käytetä.

Edelleen ilmestyvässä sarjakuvassa Friikkilän poikien henkinen koti on 1960-luvun ja 1970-luvun hippivuosien undergroundympyröissä.

Tähän viittaavat vuosikymmenestä toiseen kimppakämpässä asuvien kaverusten mieltymys psykedeelisiin huumeisiin ja vapaaseen seksiin.

Fabulous Furry Freak Brothers on Suomessa käännetty joskus Friikkilän veljeksiksi, vaikka miehet eivät ole sukua keskenään. Sarjakuvaruutu teoksesta Idiootit ulkomailla.

Shelton alkoi piirtää Friikkilän poikia vuonna 1968 nuorisovallankumouksen näkökulmasta yli-ikäisenä, lähes kolmikymppisenä. Tätä ennen hän oli valmistunut yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi, toimittanut autolehtiä ja opiskellut taidekoulussa.

Friikkilän poikien ajattomaan slapstick-huumoriin sytykkeitä tarjoavat aktiivinen työnvälttely, huumeet ja kahnaukset virkavallan kanssa.

Sarjakuvan suola on joka ilmansuuntaan sinkoileva satiiri, joka osuu myös marginaalikulttuurihahmoihin. Siis niihin hippeihin.

Mutta kuinka Friikkilän pojat ovat siirtyneet animaatiosarjassa vuoteen 2020? On palattava ajassa puoli vuosisataa taaksepäin, elokuuhun 1969.

Phineas on lukenut tärisyttävästä psykedeelistä nimeltään ultimate high, jota saadakseen kolmikon on matkustettava New Yorkin osavaltioon, Bethelin pikkukaupunkiin. Paikalla on käynnissä Woodstock-niminen musiikkifestivaali, johon osallistuu myös ihmekemikaalin kehittänyt guru Swami Bhajan.

Kolmikko palaa takaisin San Franciscoon, mutta aine osoittautuu odottamattoman stydiksi. Seuraa 50 vuoden tajuttomuus kellariin rakennetun Phineaksen huumelaboratorion sohvan äärellä.

Uudessa animaatiosarjassa Läski-Freddyn kissan sukupuoli on vaihdettu. Nyt naaraspuolinen kissa on myös saanut nimen: Kitty.

Ystävät heräävät vuonna 2020. Heidän kotitalonsa on jo moneen kertaan ehditty purkaa ja uusi rakentaa tilalle.

Talon nykyiset asukkaat ovat kolmihenkinen, lujasti keskiluokkainen perhe, jonka luona asuu lisäksi perheen äidin sisko. Noah-isä on tahdoton tohvelisankari ja Harper-äiti tiukkapipoinen päällepäsmäri. Vain sosiaaliliberaali Gretchen-sisko on kiinnostunut auttamaan ajassa eksyneitä Friikkilän poikia.

Läski-Freddyllä, Vapaavarsi Franklinilla ja Phineaksella on myös vaikeuksia sopeutua ajatukseen, että kannabis on heidän tajuttomuutensa aikana laillistettu.

Friikkilän poikien siirtoa animaatioksi on odotettu hartaasti vuosia, mutta lopputulos on lässähdys. The Freak Brothers ei lähde ensimmäisten jaksojen aikana oikein mitenkään lentoon. Vitsi 1960-luvun hölmöistä hipeistä nykyajassa kuluu nopeasti puhki.

Sarja ohittaa lähes täydellisesti tilaisuudet tehdä vaikkapa Simpsoneiden lailla yhteiskunnallista ja poliittista satiiria, joka on ollut alkuperäisten sarjakuvien ydintä kolmikon törttöilyjen ohella.

Räävittömyys ilman karnevalistista vastakulttuurihulluttelua tuntuu vaivaannuttavalta ja väärällä tavalla aivottomalta. Pissakakkahuumorin ja pössyttelyn vuoksi sarjan ikäraja 18 on paikallaan.

Mahalasku harmittaa, koska heikoimmistakin asetelmista on saatu aikaan kelvollista sitcomia.

Tietysti lähtökohta on vaikea. Friikkilän pojat on Robert Crumpin sarjakuvien ohella monien mielestä kestävintä viihdettä, jota amerikkalainen underground-kulttuuri on tuottanut. Sen siirtäminen toiseen taidemuotoon vaatii uskallusta ja taitoa.

Sitä periaatteessa riittää.

Tuotantotiimi on aikaisemmin tehnyt Kukkulan kuningas -sarjaa. Ääniksi on saatu nimekkäitä näyttelijöitä, kuten Woody Harrelson (Vapaavarsi Franklin), Pete Davidson (Phineas), John Goodman (Läski-Freddy) ja Tiffany Haddish (Läski-Freddyn kissa Kitty).

Sarjakuvien hahmot ovat sinänsä siirtyneet luontevasti ruutuun. Ne vastaavat ääniä myöten mielikuvia, jotka ovat syntyneet sarjakuvia lukiessa. Poikkeus on Läski-Freddyn kissa, jonka sukupuolta on vaihdettu ilman sen kummempaa lisäarvoa.

The Freak Brothers, HBO Max. (K18)