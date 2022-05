Muodin professori Annamari Vänskä arvelee, että tuohtumus liittyy siihen, yrittääkö Kardashian omia asuvalinnallaan historiallisen näyttelijän paikkaa.

Kim Kardashian on tunnettu monesta realitysarjasta. Hän saapui Met-gaalaan miesystävänsä, koomikko Pete Davidsonin kanssa.

Tositelevisiotähti Kim Kardashian kohautti tiistaina New Yorkin Metropolitan Museum Of Artissa järjestetyssä Met-muotigaalassa käyttämällä näyttelijä Marilyn Monroen tunnetuksi tekemää iltapukua. Ennen Kardashiania mekon on pukenut päälleen ainoastaan Monroe itse.

Mekko on sama, johon Monroe oli pukeutunut vuonna 1962 laulaessaan syntymäpäivälaulun 45 vuotta täyttävälle Yhdysvaltain presidentille John F. Kennedylle Madison Square Gardenissa. Monroen ja Kennedyn huhuttiin olleen salasuhteessa. Monroe kuoli vajaan kolmen kuukauden päästä esiintymisestään lääkkeiden yliannostukseen.

Tuhansilla paljeteilla koristellun mekon on suunnitellut monia Hollywood-elokuvia puvustanut Jean Louis pukusuunnittelija Bob Mackien luonnoksen pohjalta.

Useat konservaattorit ja muotialan ihmiset ovat ilmaisseet huolensa historiallisesti arvokkaan vaatekappaleen käyttämisestä. The Los Angeles Timesin haastattelemat konservaattorit sanovat, ettei vaatekappalettta tulisi käyttää.

Aalto-yliopiston muodin tutkimuksen professori Annamari Vänskä pitää epätavallisena, että Kardashian on saanut luvan iltapuvun käyttämiseen.

”Periaatteessa kaikki museossa olevat esineet, vaatteet mukaan lukien, voivat vaurioitua ihokosketuksesta ja ihon rasvasta.”

Hän käyttää esimerkkinä Helsingin Designmuseon näyttelyä, joka esittelee tekstiili- ja vaatesuunnittelija Vuokko Nurmesniemen vaatteita. Edes suunnittelija itse ei saa niitä käyttöönsä, Vänskä sanoo.

Vuonna 1962 Marilyn Monroe lauloi Yhdysvaltain presidentille John F. Kennedylle syntymäpäivälaulun.

Vänskä arvelee, ettei Kardashianin asuvalinnan käynnistämä vilkas keskustelu liity ainoastaan yksittäiseen vaatekappaleeseen, vaan esimerkiksi siihen, yrittääkö Kardashian teollaan ottaa käsitteeksi muodostuneen näyttelijän paikkaa.

Ihmiset ovat saattaneet tulkita, että Kardashian yrittäisi omia historiallisen mekon oman henkilöbrändinsä rakennusaineeksi, Vänskä pohtii.

”Näin myös sellaista keskustelua, että Kardashianit olisivat yrittäneet kanavoida asuvalinnoillaan Kennedyjen klaanien säihkettä ja glamouria ja ehkä astua sillä tavalla ulos tositelevisiotähdille varatusta nichestä.”

Ikoninen olkaimeton ja ihonmyötäinen kultainen mekko on myyty useita kertoja. Vuosituhannen vaihteessa Christie’sin huutokaupassa siitä maksettiin yli miljoona dollaria. Vuonna 2016 mekko kaupattiin 4,8 miljoonalla dollarilla eli 4,3 miljoonalla eurolla. Voguen mukaan vaatekappale on historian kallein huutokaupattu mekko.

Nykyisin mekon omistaa yleisöakvaarioita ja elämyskeskuksia pyörittävä yhtiö Ripley’s, joka lainasi mekon Kardashianille gaalan ajaksi. Tosin gaalan punaisen maton kuvausten jälkeen Kardashian vaihtoi päälleen alkuperäisestä mekosta tehdyn kopion.

Mekon omistava Ripley’s vakuuttaa, että mekkoa on suojeltu tarkkaan. Voguen mukaan Kardashian kokeili ensin alkuperäisestä mekosta tehtyä jäljitelmää, jonka jälkeen alkuperäinen vaatekappale lennätettiin Kardashianille sovitettavaksi yksityiskoneella vartijoiden saattelemana. Sovituksen aikana Kardashianin täytyi käyttää käsineitä.

Sosiaalisessa mediassa tuohtumusta ovat herättäneet myös Kardashianin kommentit laihdutuskuurista. Koska alkuperäiseen mekkoon ei tehdä muutoksia, Kardashian laihdutti kolmessa viikossa yli seitsemän kiloa gaalaa varten.

BBC:n haastatteleman The British Dietetic Association -terveysjärjestön edustaja sanoo, että roolimallina toimivan sometähden esimerkki laihduttamisesta oli vastuuton.