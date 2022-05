Rihannan ja Beyoncén musiikkivideoista tunnetun Melina Matsoukasin esikoisohjaus voisi olla tämän ajan Bonnie ja Clyde.

Jodie Turner-Smith on Queen, ja Daniel Kaluuya on Slim.

JÄNNITYS

Queen & Slim ★★★★

USA 2019

Elokuva alkaa painajaismaisesta illasta, joka puolestaan alkaa kehnoista treffeistä. Päähenkilöt juttelevat vaivaantuneesti, päättävät skipata jälkiruoan ja luovuttaa toistensa suhteen. Mies (Daniel Kaluuya) on ajamassa naista (Jodie Turner-Smith) kotiin, kun poliisi pysäyttää heidät.

Jännitysdraaman alku on monella tapaa jännitteinen. Aluksi jännite asettuu kahden romanttista yhteyttä etsivän ihmisen välille, sitten heidän ja virkavallan välille. Elokuvaa on kulunut alle 15 minuuttia, kun treffipiinasta on jo hypätty vakavaan väkivaltaan ja yhteiskunnalliseen kitkaan. Poliisi on valkoihoinen ja pääpari mustaihoinen.

Treffikohtaamisesta alkanut teos kääntyy tie-elokuvaksi. Mies ja nainen pakenevat, ja nyt heillä on jotain yhteistä.

Queen & Slim on ohjaaja Melina Matsoukasin esikoinen pitkien elokuvien saralla. Hänen kädenjälkensä tunnetaan kuitenkin hyvin muun muassa useista Rihannan ja Beyoncén musiikkivideoista. Elokuvan on puolestaan kirjoittanut Lena Waithe, joka tiedetään muun muassa yhteiskunnallisen kauhusarjan Themin tuottajana.

Kaksikon jännitysdraama on visuaalisesti linjakas teos, joka voisi olla tämän ajan Bonnie ja Clyde (1967) tai Thelma & Louise (1991). Kaikissa kolmessa virkavallan jahtaamat rikolliset ovat myös olosuhteiden uhreja, antisankareita ja sankareita.

Queen & Slim jää mieleen juuri hahmojensa takia. Syynä ei ole päähenkilöiden vastakulttuurivetovoima vaan yleisinhimillisempi tarina: kaksikko kulkee uskottavasti kohti rakkautta kivun keskelläkin.