Kauppakeskus Triplan yksityisasunnossa on esillä vanhuutta ja muistia käsittelevä teos, joka näyttää taiteilijoiden omien vanhempien teoksia

Helsingin Kaupunginteatterin Studio Pasilaan avatun Nykyesityksen näyttämön teokset levittäytyvät myös lähiympäristöön. Studio Pasilassa esitetään teoksia, joita harvoin näkee kaupunginteattereiden ohjelmistossa.

Nykyesityksen näyttämö. Helsingin Kaupunginteatterin Studio Pasilassa. Avajaiset 19.5.2022.

Helsingin Kaupunginteatterin Studio Pasilaan avautui torstaina Nykyesityksen näyttämö.

Koneen säätiön rahoittaman kaksivuotisen pilottihankkeen ohjelmisto koostuu toukokuussa vierailuesityksistä. Loppukesästä nähdään hankkeen ensimmäiset kantaesitykset, joita taiteilijat työstävät kesän aikana hankkeen tarjoamassa residenssissä.

Hankkeen kuraattorit, esitystaiteilija Suvi Tuominen, väitöstutkija Tuomas Laitinen ja kuraattori Riikka Thitz, kuvailevat nykyesityksen tarkoittavan muun muassa sitä, että esityksiä tekevät erilaisista taiteellisista taustoista tulevat ihmiset.

Nykyesitystä ei ole sidottu näyttämöön, näyttelijään tai teatteriin ylipäänsä. Se voi esimerkiksi olla mitä tahansa performanssin, esitysinstallaation ja esitystaiteen väliltä.

Tavallaan nykyesitykseen pätee sama sääntö kuin runoihin: kaikki mikä esitykseksi nimetään, on esitystä.

Siispä esitystä on myös perjantaista sunnuntaihin kauppakeskus Triplassa sijaitsevassa yksityisasunnossa koettava teos Hopeasija.

Pääsin tutustumaan teokseen etukäteen avajaispäivänä.

Heidi ja Kaino Wennerstrandin muodostaman taiteilijaduo Biitsin esitysinstallaatio käsittelee vanhuutta, muistia ja taiteilijuutta. Teos on jatkoa parin vuoden takaiselle Hopeakulttuuri-radioesseelle, joka löytyy yhä Yle Areenasta.

Asunnossa on näytillä taiteilijoiden omien vanhempien teoksia. Seinällä on kehystettynä Kainon isän tekemä piirustus, jonka hän on tehnyt Alzheimeria sairastaessaan. Symmetrinen kuva tuntuu arvoitukselliselta ja samalla lohdulliselta.

Maalaustelineellä puolestaan on Heidin Parkinsonin tautia sairastaneen isän viimeiseksi jäänyt vesivärimaalaus. Katossa roikkuu ylväänä hänen isoäitinsä peruja oleva aamutakki.

Esillä on myös spoken word -artistina tunnetun Dxxxa D:n roskislöydöksistä koostama Burberry-huivi sekä Heidin ja Kainon omia teoksia vuosien varrelta.

Teosten rinnakkainen esilläolo palauttaa mieleen kysymykset siitä, keiden teokset hyväksytään osaksi taidekenttää ja millä ehdoilla.

Taustanauhalta kuuluu katkelmia Heidin isoäidin vanhasta haastattelusta, jossa hän haaveilee sinisestä huoneesta. Toive käy nyt toteen, sillä asunnon ikkunat on päällystetty sinisellä kalvolla. Se tekee huoneeseen intensiivisen kajon ja muuttaa maiseman uneksi.

Ajattelen Hopeasijan esitysmäisyyttä esillä olevien teosten keskinäisten suhteiden kautta. Olennaista on herkistyä niiden yhteisvaikutukselle, kohtaukselle, jota lävistävät teosten säteilemät lukuisat ajan, muistin ja unohduksenkin säteet.

Esityksellistä on myös tapa, jolla teokseen osallistutaan: asuntoon päästetään neljä katsojaan kerrallaan puolentunnin välein.

Nykyesityksen näyttämön avajaisesityksenä nähtiin Harold Hejazin videopeliesitys Adventures of Harriharri — Episode III.

Teos päättää Hejazin videopeliesitysten trilogian, jossa taiteilijan alter ego Harriharri yrittää päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Esityksessä näyttämöllä olevalle valkokankaalle heijastuu kolmiulotteinen pelimaailma. Ylänurkassa pienellä ruudulla Hejazi ohjaa pelihahmoaan. Asetelma on tuttu Youtuben pelaamisvideoista.

Yleisö osallistuu teokseen huutamalla Hejazille peliohjeita ruudulle ilmestyvistä vaihtoehdoista. Huutoäänestyksellä päätetään muun muassa, hakeeko Harriharri purtavansa Alepasta vai Saiturinpörssistä.

Ensi-iltayleisö tempautui peliin mukaan täysillä ja meteli katsomossa oli ihastuttavan kova.

Pelimaailman ilmaisuvoima on kirkkaimmillaan tasohyppelykohtauksessa, jossa taiteilija yrittää pelata itselleen pitempää oleskeluoikeutta maassa. Oikeus pitenee, mitä ylemmälle tasolle pelaaja saa hypättyä.

Peli vaikuttaa kuitenkin liki mahdottomalta ja Harriharri loikkaa kuiluun kerta toisensa jälkeen, aivan kuten vanhassa Super Mario -pelissä konsanaan.

Loppuhuipennuksessa Harriharri haastaa Nosferatua muistuttavan päävastuksensa, Jussi Halla-ahon, kaksintaisteluun. Yleisö saa päättää, mitelläänkö hiihtokisalla vai onkimiskilpailulla. Ensi-iltayleisö äänesti onkimisen puolesta.

Studio Pasilan aulassa pääsee seuraamaan myös performanssitaiteilija Ignacio Peréz Perézin sooloesitystä The Longest Journey.

Teoksen lähtökohtana on Venezuelasta lähtöisin olevan taiteilijan isältään saama postikortti Brasilian vesiputouksista. Kuva edustaa etäistä haavekuvaa tai ideaalia, joka on kenties saavuttamaton.

Tänä viikonloppuna taiteilija työskentelee Studio Pasilan pihalla. Torstaina hän maalasi ja kasteli ikkunaa. Lämpiöstä katsottuna ikkunaa pitkin valuva vesi yhdistyi hienosti postikortin vesiputousten teemaan.

Tilanne saattoi olla tahaton, mutta juuri tällaiset epäselvyydet ovat minulle usein nykyesityksen ytimessä. Mitä väliä lopulta on sillä, kuuluuko esteettistä mielihyvää tuottava havainto esitykseen vai ei? Esitys kuitenkin on se, joka havainnon terästi.

Viikon päästä katsojilla on mahdollisuus päästä seuraamaan Peréz Perézin teoksen päättävää erillistä performanssiosuutta. Samalla lipulla pääsee silloin myös koreografi Eeva Juutisen teokseen olO, joka tarkastelee kehon elävyyttä ja kuolevaisuutta.

19–21.5. Harold Hejazi: Adventures of Harriharri — Episode III. Konsepti ja esitys Harold Hejazi, pelin kehittäminen: magu & Rolands Tīss, sävellys ja äänisuunnittelu Eliel Tammiharju. 20–22.5

Biitsi: Hopeasija. Taiteilijat Heidi ja Kaino Wennerstrand. 19–22.5. / 27–28.5. Ignacio Peréz Peréz: The Longest Journey. 27–28.5.

Eeva Juutinen: olO. Koreografia Eeva Juutinen, tanssijat Maria Mäkelä ja Terhi Hartikainen, lavastus ja pukusuunnittelu Helka Saariniemi, äänisuunnittelu Tony Sikström, valosuunnittelu Vilma Vantola, parfyymi / tuoksu Ayin De Sela, kirjoittamisen ohjaus, editointi ja järjestäminen Eeva Juutinen, kirjoittaminen työryhmä, mentori Elina Pirinen, valokuvat Katri Naukkarinen