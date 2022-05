Rikkooko Emma-gaala omia sääntöjään? Moni tulokas-kategorian artisteista on julkaissut jo kaksi levyä

Tulokas-kategoriasta on pyritty tekemään mahdollisimman mahdollistava, ei pois sulkeva, sanoo Emma-gaalaa järjestävän Musiikkituottajien apulaisjohtaja Tommi Kyyrä.

Rikkooko Emma-gaala omia sääntöjään? Kolme tänään perjantaina järjestettävän gaalan viidestä tulokaskategorian ehdokkaasta on julkaissut jo kaksi albumia, jolloin on tulkinnanvaraista, kelpaavatko he tulokkaiksi.

Räikein tapaus on räppäri Sexmanen vuonna 2017 julkaisema omakustannelevy Sextape. Se ehti kerätä albumilistalla huimat 80 listaviikkoa. Silti hänet kelpuutettiin tulokaskategoriaan viime vuoden Väärinymmärretty-levyn ansiosta.

Myös laulaja-lauluntekijä Arppa ja räppäri Pyrythekid olivat julkaisseet omakustannelevyt ennen ehdokkuuden tuoneita albumeitaan Kinovalon alla ja Kid 2. Listaviikkoja esikoisille ei kertynyt.

Yhteistä kaikille levyille on, että ehdokkaaksi yltäneet levyt ovat tekijöiden ensimmäisiä julkaisuja suuren levy-yhtiön alaisuudessa. Emma-gaalaa järjestää levy-yhtiöiden kattojärjestö Musiikkituottajat.

Gaalan vuonna 2020 uudistetuissa säännöissä todetaan, että ehdokkaaksi voi nimetä ensimmäisen albuminsa tai vähintään kolme eri kappaletta julkaisseita artisteja.

Musiikkituottajien apulaisjohtaja Tommi Kyyrä kertoo, että Musiikkituottajien hallitus pohti asiaa jo ennen tuomariston kokousta.

”Minusta on perusteltu tulkinta, että ehdokkaat ovat keitä ovat”, Kyyrä sanoo.

Hän painottaa, ettei kukaan tulokasehdokkaista ole aiemmin ollut ehdolla Emmoissa. Sanatarkasti säännöt eivät myöskään kiellä toisen albuminsa julkaisseiden artistien noteeraamista – kunhan on julkaissut sen ensimmäisen. Vaikutusta on silläkin, että Emmat ovat niin vahvasti kalenterivuosiin sidottu palkinto.

”Optimitilanteessa tulokasehdokkuus varmaankin ajoittuisi artistin läpimurtovuoteen, mutta yritämme aina löytää artistin kannalta parhaan ratkaisun. Kategoriasta on pyritty tekemään mahdollisimman mahdollistava, ei pois sulkeva”, Kyyrä sanoo.

Viivi on ehdolla Emma-gaalassa on viime vuoden kolmen hittisinglensä voimin.

Siksi enää ei vaadita kokonaisen albumin julkaisua, vaan kolme kappaletta riittää. Tällainen ehdokas tämän vuoden gaalassa on Viivi, joka on ehdolla viime vuoden kolmen hittisinglensä voimin. Viivin debyyttialbumi ilmestyi tämän vuoden maaliskuussa.

Viides tämän vuoden tulokasehdokas Hassan Maikal on sen sijaan julkaissut kolme kappalettaan jo kauan sitten. Hänen ensimmäinen suuren levy-yhtiön ep:nsä ilmestyi vuonna 2018, mutta tulokasehdokkaana hän on vasta nyt viimevuotisen debyyttialbuminsa jälkeen.

Hassan Maikal.

Päätuomariston alaisten kategorioiden osalta Emma-prosessi toimii siten, ettei ehdokkaita juuri kutsuta, vaan kilpailuun ilmoittaudutaan. Selvästi suurin osa ilmoittautumisista tulee levy-yhtiöiden kautta ja selvästi suurin osa ehdokkaista näiden ehdotusten pohjalta.

Tuomaristo voi kuitenkin äänienemmistöllä nimetä ehdokkaaksi myös kriteerit täyttävän artistin tai yhtyeen, jota ei ole erikseen ehdotettu.

”Käsitykseni mukaan kukaan heistä ei ole aiemmin edes yrittänyt hakeutua ehdokkaaksi”, Kyyrä sanoo.

Samalla tavalla kuin Grammyt Yhdysvalloissa, Emma-gaala on suomalaisen musiikkialan omaa hännän nostamista. Ehdokkuudet ja voitot ovat ennen muuta hyvää julkisuutta ja cv-merkintä. Esimerkiksi Spotify- tai albumilistoilla gaalamenestys ei käytännössä näy.

Koska nykyiset säännöt eivät ota kantaa tulokkaiden julkaisujen maksimimäärään, pelaaminen on mahdollista. Levy-yhtiöt voivat ilmoittaa ehdokkaan tulokaskategoriaan niin pian kuin mahdollista, kuten Viivin tapauksessa, tai pantata sitä sopivaan hetkeen, kuten Sexmanen tapauksessa.

Mihin kohtaan olisi järkevä vetää raja?

Suomalainen pop- ja rock-historia tuntee monia artisteja, jotka ovat tehneet läpimurtonsa valtavirtaan vasta uransa myöhemmässä vaiheessa.

Kotiteollisuuden ensimmäinen Emma-ehdokas oli yhtyeen kaupallisen läpimurron tehnyt viides levy Kuolleen kukan nimi vuodelta 2002. Tuolloin tulokaskategorian nimi oli debyyttialbumi, mihin levy ei tietenkään kelvannut.

Nykyisten sääntötulkintojen logiikalla viidensien levyjen pitäisi kelvata tulokaskategoriaan siinä missä tämän vuoden ehdokkaiden kakkoslevyjenkin.

Voisiko viidennen levyn julkaissut artisti olla ehdolla tulokaskategoriassa?

”Jos olisi viides albumi, eikä olisi ikinä aiemmin ollut ehdokkuutta Emmassa missään sarjassa, kyllä siitä varmaan keskusteltaisiin. Pitäisin silti epätodennäköisenä, että nousisi”, Tommi Kyyrä sanoo.

