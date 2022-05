Suomeen ihastunut taiteilija Rachel Kneebone luo häkellyttäviä veistoksia posliinista – Mäntässä on esillä samaan aikaan kaksi kiinnostavaa näyttelyä

Serlachius-museoille korona toi onnenkantamoisen: kahden kiinnostavan brittitaiteilijan näyttelyt osuvat samaan aikaan ja täydentävät toisiaan.

Mänttä

Brittitaiteilija Rachel Kneebonen veistokset ovat ensinäkemältä häkellyttäviä. Rokokoomaisen koristeellisissa pinnoissa on sekaisin kaikkea mahdollista: ruumiinjäseniä (varsinkin jalkoja), ruusuja, koralleilta näyttäviä rosoisia luonnonmuotoröykkiöitä, litteitä nauhoja, kuin jättimäisiä tagliatelleja. Ja jostakin pilkistää usein siloinen kiiltävä pallo: kuin megahelmi tai muna.

”Puhdas geometrinen muoto”, taiteilija sanoo. ”Se voi viitata moneen. Avaruuden mustien aukkojen tutkija näki siinä heti kuun.”

Teokset ovat valkoista posliinia, mikä on veistoksille hyvin harvinainen materiaalivalinta. Kneebone (s. 1973) on työskennellyt posliinin kanssa kohta 20 vuotta.

”Posliini on opettanut sen, että mitä enemmän teet, sitä enemmän on tehtävissä”, Kneebone sanoo. Posliini on hänelle ”aktiivinen materiaali, ei mikään saviklöntti”.

Liike on Rachel Kneebonelle tärkeä inspiraationlähde. ”Katselen todella mielelläni tanssiesityksiä”, taiteilija sanoo. – Yksityiskohta teossarjasta Triptyykki (2014).

Posliini vastustaa työstäjäänsä, se on useammallakin tavalla oikukasta. Massa on vaikeammin muovattavaa kuin keramiikka, ja yllätyksiä on odotettavissa myös polttovaiheessa:

”Posliini kutistuu 14 prosenttia poltettaessa”, Kneebone kertoo ja kuvailee miten hän välillä tähyilee uunin pohjalta sinne lysähtänyttä osiota: Ai tulikin tällainen...

”Joskus joku rakenne antaa periksi, ja koko teoksen hahmo muuttuu. Se pitää vain hyväksyä. Ja rakastan lasituspolton aikana syntyviä repeytymiä ja halkeamia.”

Posliini on opettanut veistäjälleen myös suhtautumista, jota voi soveltaa laajemminkin: kaikki ei aina mene oman mielen mukaan. Parasta rentoutua ja nauttia siitä, mitä saa: ”On paljon jännittävämpää, kun lopettaa kontrolloinnin.”

Mikä ei tarkoita, että kaikki mitä uunista tulee, tyydyttää. Tuhottavaa syntyy välillä.

”Materiaalin hyviin puoliin kuuluu myös se, että se on katsojalle valmiiksi tuttua kotoisista posliiniesineistä.”

Teoksista arkinen tuttuus on sen sijaan aika kaukana. Kneebonen taiteilijuus keskittyy välitilojen tutkimiseen, muodonmuutoksiin, halkeamiin, rosoihin:

”Teosten repeytymät muistuttavat nekin ruumiillisuudesta, joka kiinnostaa minua, ja sen haavoittuvuudesta. Voi mennä rikki ja olla silti kaunis, toimiva.”

Teosten nimet avaavat ajattelumaailmaa: Ruumiinkieli on vielä tutkimaton (2017), Silmät, jotka katsovat läheltä haavoja ovat itse haavoittuneet (2010).

Lasituksen ansiosta veistosten pinta heijastaa valoa, mutta valkoinen itsessään on hyvällä tavalla neutraali.

”Väri tuo aina mukanaan merkityksiä”, Kneebone muistuttaa.

Kneebone kertoo, että kirjallisuus ja tekstit ovat hänelle tärkeitä. Varhaiset luonnoskirjat olivat täynnä tekstejä.

Erityisen merkityksellinen on Georges Bataillen ajatusmaailma, ja Kneebone mainitsee myös Clarice Lispectorin teokset.

”Hän on kirjoittanut suunnilleen näin: Kirjoitan, en voi enää kauempaa kestää faktan painoa”, Kneebone sanoo. ”On tärkeää yrittää antaa muoto tunteelle, sille miltä ruumiillisuus tuntuu, mitä ylipäätään on olla ihminen.”

Serlachiuksen Gösta-museon päänäyttelytilan yhdeksän metrin huonekorkeus inspiroi kahteen katosta riippuvaan teokseen, joista suurempi painaa 230 kiloa. Kneebone halusi niistä myös vastapainoa seinille ripustetuille reliefimäisille vertikaalisille teosryhmille, joita inspiroivat esimerkiksi puut. ”Suomessa on niin paljon vertikaalista!”

Rachel Kneebonen teokset ovat aina valkoisia, mutta näyttelyissä kontrastia haetaan värillisillä taustoilla. Triptyykki-teossarjan (2014) Vihreän sävyn mallina olivat havupuut.

Monet teoksista on tehty Mäntän näyttelyä varten.

”Valaistuksen säätämiseen on mennyt pitkä aika”, kertoo kuraattori, kriitikko Timo Valjakka. Väärä valaistus litistää helposti teosten tilavaikutelman.

Kneebonen näyttelyä on valmisteltu vuosia. Serlachius-museon johtaja Pauli Sivonen ja Timo Valjakka kävivät tutustumassa hänen teoksiinsa vuonna 2018, ja Kneebone on vieraillut Mäntässä kahdesti ennen tämänkertaista matkaa.

”Rakastan Suomea, sen avaruutta, hiljaisuutta, kiltteyttä”, intensiivisesti, mutta hiljaisella äänellä puhuva lontoolaistaiteilija sanoo. Hän on paneutunut myös suomen kieleen ja etsinyt itse näyttelylleen nimen: Punoutua.

Nyt työn alla on veistoksia seuraaviin näyttelyihin, ryhmänäyttelyyn arvostetussa Hayward Galleryssä Lontoossa (”En ole varma, saisiko siitä vielä kertoa”) ja Bangkokin taidebiennaaliin.

Korona-aika aiheutti onnenkantamoisen

Rachel Kneebone kertoi työstään HS:lle Mäntässä viime torstaina, jolloin hänen näyttelynsä odotti valaistusta myöten valmiina perjantaisia avajaisia. Perjantaina 13. toukokuuta juhlittiin myös toisen brittitaiteilijan, Clare Woodsin (s. 1972) näyttelyä Menneen ja tulevan välissä. Se on avautunut jo maaliskuussa.

Clare Woods pohjaa kaikki teoksensa valokuviin, työstää luonnokset heijastamalla ja maalaa vaakatasossa, vahvoin vedoin. Nimet hän antaa maalauksilleen vasta jälkikäteen. Kuvassa maalaus Tietoinen pohdinta (2019).

On korona-ajan harvinaisia onnenkantamoisia, että kahden nousussa olevan, samanikäisen brittitaiteilijan tiet kohtaavat nyt Mäntän Gösta-museossa yhtä aikaa. Kotisaarellaan he eivät ole koskaan edes tavanneet. Lisäksi Gustaf-museossa on irlantilaissyntyisen Thrish Morrisseyn (s. 1967) mielenkiintoinen retrospektiivinen valokuvanäyttely. Sen teoksista osa linkittyy Mänttään, koska taiteilija on ollut residenssitaiteilijana paikkakunnalla.

Clare Woodsin näyttelyn on kuratoinut Serlachius-museoiden kokoelma- ja näyttelypäällikkö Laura Kuurne.

Prosessi on ollut erikoislaatuinen, sillä toisin kuin Kneebone, Woods ei käynyt ennen perjantaita ollenkaan paikan päällä.

”Ripustus tehtiin etänä”, Laura Kuurne kertoo. ”Oli pienoismallit tilasta, ja videopuheluiden ja zoom-palavereiden avulla työ sujui yllättävän kivasti.”

Kuurne miettiikin, että kokemusta voi varmasti hyödyntää tulevaisuudessa ja vähentää matkoja, jotka eivät ole aivan välttämättömiä.

Serlachius-museot tekevät yhteistyötä muun muassa Skotlannin Dundeen nykytaidemuseon DCA:n kanssa. Kuurne kävi katsomassa Woodsin näyttelyn Victim of Geography Dundeessa vuonna 2017.

Rachel Kneebonen ja vahvoin vedoin alumiinipohjalle maalaavan Woodsin taiteen kysymyksenasetteluissa on yhtymiskohtia, vaikka materiaalit eroavat.

Kneebone kertoi kärsineensä korona-ajasta paljon, hän kaipasi virikkeitä, impulsseja. Woods, alkujaan kuvanveistäjä, on maalannut kuumeisesti. Mäntän näyttelyn teoksista monet ovat korona-ajalta ja muutama Dundeen näyttelystä.

Teoksista henkivät vahvat tunteet, esimerkiksi uhan tuntu ja pelko. Pelko tuli Woodsille konkreettiseksi vuoden 2001 New Yorkin terrori-iskujen kautta. Yksi teoksista, She Town (2016) on tehty tuhkan peittämää naista esittävän tunnetun valokuvan pohjalta.

Oikealla Clare Woodsin maalaus She Town, vasemmalla Lady Midnight. Molemmat ovat vuodelta 2016.

Kiinnostava on Woodsin kukkatematiikka: voimakkaat teokset ovat syntyneet sairastaessa saatujen kukkakimppujen inspiroimina. Woods valokuvasi kimppujensa eri vaiheet kukoistuksesta kuolemaan ja maalasi teoksensa valokuvien pohjalta.

Woods maalaa vaakatasossa lattialla, minkä ansiosta maalausjälki on vahvaa. Liike lähtee olkapäästä asti, taiteilija kertoo Serlachius-museoiden videolla.

Rachel Kneebone: Punoutua, 9.10. saakka ja Clare Woods Menneen ja tulevan välissä 5.3. 2023 saakka, Serlachius-museo Gösta, Mänttä. Näyttelyjulkaisut Parvs. Trish Morrisseyn Autofiktiot-näyttely Gustaf-museossa 8.1. 2023 asti.