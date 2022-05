Harrie Liveartin laaja hanke yhdistelee performanssitaidetta ja tieteen menetelmiä.

Harrie Liveartin mittava hanke sukeltaa usean teoskokonaisuuden myötä suolen historiaan. Projekti venyy yllättäviin saavutuksiin, kuten performanssitaidetta ja tieteen menetelmiä yhdistäväksi tutkimukseksi kahvipavuista ja eläinetiikasta.

Harrie Liveart 29.5. saakka Forum Boxissa, forumbox.fi.

Jeannette Ehlers: Black Bullets, 2012. – Pysäytyskuva teoksesta.

Tanskalaistrinidadilainen Jeannette Ehlers käsittelee teoksissaan kolonialismin historiaa pohjoismaisesta näkökulmasta. Emma-museon mediatilassa oleva Black Bullets (2012) on kunnianosoitus Haitin vuoden 1791 vallankumoukselle. Minimalistinen teos on kuvattu linnoituksella, joka on orjuudesta vapautumisen symboli.

Jeannette Ehlers 14.8. saakka Espoon Emmassa, emmamuseum.fi.

Näyttelynäkymä Katseen kulma -näyttelystä.

Grafiikkaa

Neljän taiteilijan yhteisnäyttely esittelee erilaisia tulokulmia grafiikkaan. Inka Bellin teoksissa paperiarkit pinoutuvat veistoksellisiksi ja maalauksellisiksi kokonaisuuksiksi. Gallerian kellarissa Maria Valkeavuollen videoteoksessa paperin valmistaminen on avantgardistista laboratoriorunoutta.

Katseen kulma 29.5. saakka galleria Anhavassa, anhava.com.

Panu Rytkönen: Yksityiskohta teoksesta Kuoleman fuuga, 2022.

Veistoskollaaseja ja yhteisvalokuvia

Panu Rytkösen esinekollaasit yhdistävät kirjallisuutta, eläinhahmoja ja musiikillisia aiheita näyttäviksi veistoksiksi. Rytkösen kanssa Sculptorissa on yhtä aikaa Helinä Hukkataipaleen filosofinen valokuvateos, jossa näyttelyvieraat voivat asettua kuvattavaksi.

Panu Rytkönen 22.5. saakka Galleria Sculptorissa, sculptors.fi