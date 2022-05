Mikäli kaikki BTS:n jäsenet ilmoittautuvat palvelukseen yhtä aikaa, yhtye olisi jäissä noin puolitoista vuotta.

Etelä-Korean maailmankuulun popyhtyeen BTS:n jäseniä odottaa pakollinen asepalvelus ja yhtyeen hyllyttäminen.

Yhtye sai helpotuksen vuonna 2020, kun Etelä-Korean parlamentti hyväksyi uuden lain, jonka perusteella k-popartistit saavat lykätä asevelvollisuuttaan 30-vuotiaiksi asti, jos he ovat saaneet valtiollisen tunnustuksen maan kansainvälisen aseman kohentamisesta. Kaikki BTS:n jäsenet täyttivät kriteerit ja saivat lykätä asevelvollisuutensa suorittamista 30-vuotiaiksi asti. Lakia on kutsuttu BTS-laiksi.

BTS:n jäsen Jin eli oikealta nimeltään Kim Seok-jin täyttää 30 vuotta joulukuussa, eli hänen täytyy ilmoittautua asepalvelukseen tämän vuoden aikana. Muut yhtyeen jäsenet ovat syntyneet vuosina 1993–1997, joten heillä on vielä vähän enemmän aikaa ennen kuin palvelukseen täytyy viimeistään ilmoittautua.

Etelä-Korean lain mukaan kaikkien 18–28-vuotiaiden terveiden miesten täytyy suorittaa vähintään 18 kuukautta kestävä asevelvollisuus.

Mikäli kaikki yhtyeen jäsenet ilmoittautuvat palvelukseen yhtä aikaa, yhtye olisi siis jäissä noin puolitoista vuotta. Mikäli jäsenet taas suorittavat palveluksen eri aikoihin, yhtyeen kokoonpano olisi jatkuvassa muutoksessa useita vuosia.

Kysymys BTS:n jäsenten asepalveluksesta on puhuttanut Etelä-Koreassa ainakin vuodesta 2020, jolloin jäsenet saivat yllä mainitun helpotuksen ja yhtye nousi ensimmäisenä k-popbändinä Yhdysvaltojen listan kärkeen kappaleellaan Dynamite. Samana vuonna maan presidentti Moon Jae-in kiitti yhtyettä k-popin nostamisesta maailmanlaajuiseksi ilmiöksi. Yhtye myös tuottaa valtavasti rahaa.

Yhtye on niin suosittu, että ainakin vuodesta 2020 asti on puhuttu myös yhtyeen jäsenten mahdollisesta vapautuksesta asepalveluksesta. Kysymys on arka: Etelä-Korea on yhä virallisesti sodassa Pohjois-Korean kanssa, ja tähän asti vain olympiamitalisti- ja Aasian kisojen mitalistiurheilijat sekä kansainvälisesti palkitut klassisen musiikin esittäjät ovat saaneet suorittaa asevelvollisuuden vaihtoehtoisilla tavoilla eli käytännössä jatkamalla uriaan ja käymällä asepalveluksessa muutaman viikon ajan.

Fani poseerasi BTS mainoksen edessä Soulissa Etelä-Koreassa.

Etelä-Korean parlamentti on tällä viikolla keskustellut siitä, pitäisikö BTS:n jäsenille myöntää vapautus. Päätöstä odotetaan heti ensi viikon alussa, sillä presidentti Moonin kausi päättyy 10. toukokuuta, ja uusi presidentti Yoon Suk-yeol on Moonia selvästi konservatiivisempi.

Kulttuuriministeri Hwang Hee sanoi tiedotustilaisuudessa tällä viikolla, että BTS:n jäsenille pitäisi myöntää vapautus, kertoo eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap. Hwangin mukaan on aika muokata asepalvelusjärjestelmää niin, että se huomioi myös popkulttuurin vaikutuksen maan kansainvälisessä näkyvyydessä.

”Järjestelmä on toiminut mielekkäästi antamalla kansallista asemaamme erinomaisilla taidoillaan kohentaneille ihmisille lisää mahdollisuuksia palvella maataan. Ei ole mitään syytä, miksi populaaritaiteen kenttä pitäisi jättää järjestelmän ulkopuolelle.”

Ministeri Hwang mainitsi BTS:n nimeltä. Hänen mielestään maailmanlaajuisesti tunnustettujen poptähtien urien keskeytyminen pakollisen asepalveluksen takia olisi sekä kansallinen että kansainvälinen menetys, ja siksi parlamentin pitäisi pikimmiten hyväksyä laki vaihtoehtoisesta palveluksesta.

Uusi laki antaisi maailmankuuluille miespoptähdille mahdollisuuden vaihtoehtoiseen asepalvelukseen. Uutistoimisto Yonhapin mukaan valtaosa asepalveluksen suorittaneista tai sitä pian suorittamaan lähtevistä nuorista miehistä kuitenkin vastustaa lakia epätasa-arvoisena, ja protestihenki kasvaa.

Pelkona on, että mikäli lakia ei muotoilla hyvin tarkkaan, se mahdollistaa väärinkäytökset tulevaisuudessa. Kyllä, ehkä maailman tunnetuimmalle k-popbändille pitäisi myöntää vapautus. Mutta entä seuraaville tulokkaille, jotka ovat vain melko suosittuja?

Myös Etelä-Korean puolustusministeriö on kehottanut varovaisuuteen uuden lain osalta.