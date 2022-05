U2 on kyynikoille helppo maali, mutta tällä kertaa voi ymmärtää kontekstiakin, kirjoittaa HS:n kulttuuritoimittaja Vesa Sirén.

U2-yhtyeen Bono ja Edge eli Paul David Hewson ja David Howell Evans esiintyivät Kiovan metrossa sunnuntaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kutsusta.

Vastaanotto on vaihdellut liikutuksesta kyynisyyteen.

Liikutuksen tunteita näkyi yleisön kasvoilla, kun kaksikko lauloi hittejään, kuten Sunday, Bloody Sunday ja One. Vanha Ben E. Kingin hitti Stand By Me sai yhteisesityksen ukrainalaisen maastopukuihin pukeutuneen Antytila-yhtyeen kanssa sanoilla Stand by Ukraine.

Kyynisyydestä vastasi tietenkin osa sosiaalisen median kommenteista. U2:n mahtipontisuuteenkin yltävä saarnaavuus on ollut kyynikoiden suosikkikohde jo vuosikymmeniä.

U2 sai osansa myös Ukrainan-vastaisesta disinformaatiosta. Järkeily meni niin, että koska U2-kaksikko ja monet länsimaiden poliitikot uskaltautuivat Kiovaan, mitään sotaa ei ole koskaan ollutkaan.

Väite on tietysti uskomaton, kun taistelut jatkuvat Itä-Ukrainassa kiivaina.

Ehkä juuri nyt ei ole viiltävimmän kyynisyyden aika, vaikka Stand By Ukraine -versio ei musiikin historiaan kekseliäimpänä uusioversiona toki jääkään.

Taide auttaa surutyössä, ja Venäjän ohjusiskuihin sekä pommituksiin on kuollut ihmisiä Kiovassakin. Vain 24 kilometriä Kiovasta on esimerkiksi Butšan kaupunki, jonka asukkaita kohtasi kidutuksia ja joukkomurhia, kun Venäjä valtasi sen joiksikin viikoiksi.

Tilanne on toki helpottunut Kiovassa ja sen ympäristössä sen jälkeen, kun Venäjä päätti siirtää joukkojaan Kiovan liepeiltä Itä-Ukrainaan pääkaupungin piiritysyrityksen epäonnistuttua. Mutta riskitön matka rajalta Kiovaan ei tietenkään ole ja jokainen vierailu kertoo myös siitä, että Ukrainaa ei unohdeta eikä sitä haluta jättää yksin.

Konsertin maastopuvutkaan eivät olleet vain rekvisiittaa, sillä esimerkiksi Antitylan laulaja Taras Topolia palvelee Ukrainan asevoimissa.

Kiinnostavaa analysoitavaa U2:n esitys kyllä tarjoaa.

Aikoinaan yhtyeen sanoma oli – ajoittain epäjohdonmukaisesti – pasifistinen ja väkivallatonta vastarintaa korostava. Sunday, Bloody Sunday -lyriikassa ei vastata ”taistelukutsuun”, ja ”todellinen taistelu” on se, jonka ”Jeesus voitti”.

Nyt Bono ylisti Ukrainan puolustustaistelua Venäjän suurhyökkäyksen alla eikä täysin ymmärrettävästi puhunut mitään toisen posken kääntämisestä.

”Te ette taistele vain vapautenne puolesta. Taistelette meidän kaikkien vapautta rakastavien puolesta.”

Samalla hän ajankohtaisti Martin Luther Kingistä kertovan Pride (in the Name of Love) -hitin sanoitusta.

”Tänä iltana 8. toukokuuta laukaukset kajahtelevat Ukrainan taivaalla, mutta teistä tulee lopulta vapaita. He voivat ottaa teidän henkenne, mutta eivät ylpeyttänne.”

