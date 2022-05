Toiseksi eniten Suomessa viime viikolla katsottiin Downton Abbey: Uusi aikakausi -elokuvaa, joka oli äitienpäivän katsotuin.

Viime viikon keskiviikkona teattereihin saapunut Doctor Strange in the Multiverse of Madness on Suomen kuluneen viikonlopun katsotuin elokuva yli 37 000 katsojalla. Keskiviikon ja torstain luvut mukaan lukien elokuva on kerännyt jo 62 056 katsojaa.

Yhdysvalloissa elokuva sai ensi-iltansa vasta perjantaina 6. toukokuuta, ja on kerännyt Pohjois-Amerikan lippuluukuilla viikonlopun aikana 185 miljoonaa dollaria (175 miljoonaa euroa).

Näillä luvuilla Doctor Strange on kuluvan vuoden katsotuin ensi-iltaelokuva. The Batman keräsi Yhdysvalloissa ensi-iltaviikonloppunaan maaliskuun alussa 134 miljoonaa dollaria; Suomessa siihen myytiin kolmessa päivässä reilut 38 000 lippua.

Pohjois-Amerikan ulkopuolella Doctor Strangea katseltiin 265 miljoonan dollarin edestä, joten kansainvälisesti Doctor Strangen lipputulot olivat yhteensä 450 miljoonaa dollaria (425 mil. euroa).

Viime viikon toiseksi katsotuin elokuva Suomessa on Downton Abbey: Uusi aikakausi, joka samaten sai ensi-iltansa keskiviikkona 4. toukokuuta. Viikonloppuna se keräsi lähes 25 000 katsojaa, ja äitienpäivänä se oli katsotuin elokuva. Viiden päivän aikana sen on nähnyt 43 918 suomalaiskatsojaa.

Viikonlopun kotimainen uutuus, John Websterin ohjaama dokumentti The Happy Worker, keräsi 482 katsojaa.

Viikonlopun muut ensi-illat olivat 581 katsojaa kerännyt ja sijalle 14 noussut Tony Stonen ohjaama sarjamurhaaja Unabomberista kertova elokuva Ted K, sekä sijalla 22 Dominik Grafin ohjaama Fabian – moralistin tarina, joka keräsi 268 katsojaa 16 salissa.

Lue lisää: Toinen Downton Abbey on oikea elokuva toisin kuin edellinen, ja Julian Fellowes on parhaassa vedossaan sitten sarjan alkukausien

Uudessa Downton Abbey -elokuvassa fanit pääsevät jälleen suosikkihahmojensa pariin. Kuvassa vasemmalta rooleissaan näyttelijät Allen Leech, Nathalie Baye, Elizabeth McGovern, Hugh Bonneville, Tuppence Middleton, Laura Carmichael, Jonathan Zaccäi, Jim Carter, Imelda Staunton sekä Harry Hadden-Paton.

”Olin todella tyytyväinen tänään, kun katsoin viikonlopun lukuja”, kertoo Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen.

”Tästä viikosta varmasti tulee yksi vuoden parhaita viikkoja”, hän arvelee. ”Viikonloppuna oli 95 000 katsojaa, kun koko edellisellä viikolla katsojia oli 107 000, ja sitä edeltävällä 90 000. Eli meillä oli jo viikonlopun aikana päihitetty katsojamäärissä useita tämä vuoden viikkoja.”

Doctor Strangen Koistinen arvelee puhuttelevan nuorempaa yleisöä, kun taas Downton Abbey mahdollisesti vetoaa vanhempiin katsojiin, jotka ovat Koistisen mukaan olleet rajoitusten purkamisen jälkeen toistaiseksi varsin varovaisia elokuvissa käymisen suhteen.

Marvel-elokuvat ovat aiemminkin toimineet hiljaista kesää kohti laskeutuvan kevään pelastajana, Koistinen kertoo. Kotimaisten elokuvien kausi taas on oikeastaan tämän kevään osalta ohi.

Elokuvateattereiden viimeiset rajoitukset päättyivät Suomessa helmikuussa, joten ilman rajoituksia elokuvat ovat saaneet pyöriä vasta parin kuukauden ajan.

”Luvut ovat olleet normaaliajan alapäässä”, Koistinen sanoo. ”Koko ajan odotetaan, että milloin ne ennätykset kunnolla paukkuvat.”

”Oikein päräyttävimmät hitit ovat puuttuneet.”

Vaikeiden pandemiavuosien jälkeen Doctor Strangen luvut vahvistavat Disneyn Marvel-universumin valta-asemaa lipunmyynnissä. Edellisillä Marvel-elokuvilla on ollut vaikeuksia kerätä mittavaa yleisöä: Black Widow’n ensi-iltaviikonloppu sai 80 miljoonaa dollaria sekä 60 miljoonaa dollaria Disney Plussan kautta; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings debytoi 75 miljoonalla ja Eternals 71 miljoonalla dollarilla.

Vuoden 2019 jälkeisen pandemia-ajan suurin ensi-iltasuosikki on silti edelleen Spider-Man: No Way Home 260 miljoonalla dollarilla (245 miljoonaa euroa).

Varietyn mukaan Doctor Strangea ei todennäköisesti tulla näkemään Kiinassa, Venäjällä tai Ukrainassa, jolloin elokuvan lipputulot jäävät riippuvaisiksi toistuvista katsontakerroista.

Purppuranoita (Elizabeth Olsen) haluaa sellaiseen universumiin, jossa hänellä on lapsia.

Sam Raimin ohjaama Doctor Strange in the Multiverse of Madness on vuonna 2016 ilmestyneen Doctor Strangen jatko-osa, jossa Benedict Cumberbatchin esittämä newyorkilainen mahtitaikuri saa vastaansa vanhan ystävänsä, lapsettomuuden vuoksi pimeälle puolelle lipsuneen Purppuranoidan eli Wanda Maximoffin (Elizabeth Olsen).

Noidalta Strangen pitää suojella teini-ikäistä America Chavezia (Xochitl Gomez), jolla on harvinainen kyky hypellä universumien välillä.