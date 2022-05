Levyn romaani käsittelee kauniisti kirjoittamisen pakkoa.

Deborah Levy (s. 1959) on vain pieni tyttö, mutta hän ei kestä ajatusta kummitätinsä undulaatista häkissä. Linnun kuuluisi lentää vapaana. Samaan aikaan hänen isänsä on vankilassa, koska tämä vastusti Etelä-Afrikan apartheidia.

Elämän mielettömyys epäoikeudenmukaisuuden edessä muodostuu sytykkeeksi etsiä omaa ääntä, kirjoittaa.

Kustantamo S&S julkaisi Levyn omaelämäkerrallisen trilogian ensimmäisen osan Mitä en halua tietää (Things I don’t Want to Know) Pauliina Vanhatalon kääntämänä keväällä 2021 ja seuraavan osan Elämisen hinta (The Cost of Living) viime syksynä.

Tänä keväänä on ilmestynyt suomeksi myös trilogian päätös Omistuskirjoituksia (Real Estate).

Levya verrataan usein Virginia Woolfiin.

Romaaneissaan hän on kuvannut Woolfin tavoin vivahteikkaasti hahmojensa sisäistä maailmaa. Omaelämäkerrallisissa teoksissaan hän päivittää kirjoittavan naisen roolia elegantisti.

Kun isän kohtalo selviää, perhe muuttaa Etelä-Afrikasta Britanniaan. Siitä kertoo romaanin kolmas luku. 15-vuotiaan Levyn hämmennys maailmasta on saanut eksistentiaalisia piirteitä, ulkopuolisuuden ja irrallisuuden tunteita.

Hän pohtii lapsena oppimiaan epämiellyttäviä totuuksia, joista ei puhuttu ja jotka piti siksi kirjoittaa ylös.