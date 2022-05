Kerrankin Sibeliuksen kolmannen sinfonian oikukkaasti vaihtelevat rytmit loksahtivat iskevän tarkasti paikoilleen.

Tapiola Sinfonietta Espoon Kulttuurikeskuksessa 19.5. Hannu Lintu, kapellimestari. –Sibelius, Kaipainen.

On kulunut kymmenisen vuotta siitä, kun Hannu Lintu johti viimeksi Tapiola Sinfoniettaa. Kun Lintu on siirtynyt Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestarin paikalta Kansallisoopperan ylikapellimestariksi, hän on vapaa johtamaan muita suomalaisia orkestereita.

Jälleenkohtaamisen ilo on ollut suuri niin orkesterille kuin Linnullekin. Intensiivisen harjoitusperiodin aikana pureuduttiin Sibeliuksen neljänteen ja kolmanteen sinfoniaan. Me Sibelius-fanit konsertti sai haltioitumaan.

Konsertti alkoi Sibeliuksen synkällä neljännellä, a-molli-sinfonialla. Sen ensimmäisen osan johdantotahdit nousivat esiin syvyydestä suorastaan pelottavan jyrisevinä fagoteissa, selloissa ja kontrabassoissa. Ne soivat ”kovina kuin kohtalo”, kuten säveltäjä toivoi. Tritonus-intervalli loi ahdistavan psykologis-musiikillisen perusjännitteen, joka hallitsi koko sinfonian matkaa.

Kun soolosello unelmoi alakuloisen laulunsa, sinfoniaan virittyi myös kaipuun ja muistojen surullisen kaunis sävel. Ekstaasin hetket ja traaginen yksinäisyyden tunne alkoivat vaihdella.

Ensimmäinen ja kolmas osa ovat muodoiltaan vapaita, eivätkä noudata klassisia kaavoja. Niiden aiheille on tunnusomaista ylöspäin nouseva liike, ikään kuin kulku hämärästä esitietoisuudesta selkeään tietoisuuteen.

Nämä osat häilyivät varjojen arvoituksellisessa maailmassa, jossa Lintu ja orkesteri liikkuivat unissakävijän varmuudella. Kolmannessa, hitaassa osassa epäröivät aiheet saattoivat kadota, kunnes tyhjyydestä ilmaantui uusi kirkkaasti piirtyvä hahmo. Osan huipennus oli myöhäisromanttinen apoteoosi, täynnä intohimoa, kuolemanmystiikkaa ja hartautta – ja päättyi hiljaisuuteen.

Lintu nosti esiin herkkävireisesti esiin ne monet soitinkombinaatiot, jotka luovat kolmanteen osaan sen salaperäistä sointirikkautta.

Toisessa ja neljännessä osassa Lintu sekoitti rytmiseen leikkiin demonisuutta, joka saattoi kuin yllättäen pirstoa rakenteita kaaoksen partaalle.

Lintu peitti fantasiamaiseen vapauden tunteeseen sen lujan kontrollin, jolla hän ohjasi sinfonian kulkua suunnanmuutoksineen ja mielenmaiseman vaihdoksineen.

Kerrankin kuuli kolmannessa, C-duuri-sinfoniassa, että sen oikukkaasti vaihtelevat rytmit loksahtivat iskevän tarkasti paikoilleen. Yhtäkkiä rytmikulku saattoi katketa ja harmoniat alkoivat hajaantua ennakoiden neljännen sinfonian tonaalista kriisiä.

Tanssiva syke ei kuitenkaan sammunut pitkäksi aikaa, vaan lähti uudella innolla liikkeelle päätyäkseen finaalissa hymnimäiseen rauhaan.

Lintu sytytti ainutkertaisen upeasti kolmannen sinfonian rytmisen energian.

Välipalana tarjoiltiin Jouni Kaipaisen Accende lumen sensibus eli Sytytä aistiemme valo. Siinä oli usein kova meno ja paljon meteliä. Se vaikutti konventionaaliselta verrattuna Sibeliuksen epäkonventionaalisiin sinfonioihin. Aistien valoa oli paljon enemmän Sibeliuksen musiikissa.