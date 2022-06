The Addams Familyn tarina on perikonservatiivinen, mutta toisin katsottuna sen voi nähdä kyseenalaistavan normeja

Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla pääsee katsomaan isolla porukalla tehtyä musikaalia huokeaan hintaan. Hyväntuulinen esitys myi loppuun jo ennen ensi-iltaa.

Teatterikorkeakoulun The Addams Family -musikaali on musiikkiteatterin sivuaineopiskelijoiden ja ammattilaisten yhteisproduktio.

The Addams Family, ensi-ilta Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla 2.6.2022.

Kun kuolen toisen kerran, ensi-ilta Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla 28.5.2022.

Pilapiirtäjä Charles Addams kynäili 1930-luvun lopulla The New Yorker -lehteen sarjakuvan aristokraattisesta kummajaisperheestä, Addams Familysta. Makaaberista sarjakuvasta muodostui etenkin 1960-luvun tv-sarjan myötä sitkeä populaarikulttuurin ilmiö, joka on poikinut lukuisia leffoja, sarjoja, pelejä, oheistuotteita sekä vuonna 2010 ilmestyneen Broadway-musikaalin.

Suomessakin monissa teattereissa pyöritetty kabaree-henkinen teos sai torstaina ensi-iltansa Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla. The Addams Family -musikaali on musiikkiteatterin sivuaineopiskelijoiden ja ammattilaisten yhteisproduktio.

Musikaalissa Addamsin perheen vanhin tytär Wednesday (Tuuli Paju) rakastuu ”tavalliseen” poikaan, Lucasiin (Niina Rajaniemi). Wednesday kutsuu Lucasin vanhempineen illalliselle, mistä seuraa yhteentörmäys synkkyyttä palvovien Addamsien ja Lucasin tavallisten vanhempien välillä.

Tapahtumat sijoittuvat Addamsien kummituslinnamaiseen taloon, joka sijaitsee keskellä kaupunkia, mutta samalla täysin korvessa. Lavalla nähdään purppuraa satiinia ja valaistus liukuu likaisen vihreästä verenpunaiseen.

Juuri sitä goottilaista nuhjuisuutta, jota esitykseltä toivoinkin.

Gomezia esittävä Ville Saarenketo pistää koomikon ottein vitsit oikeille paikoilleen. Nea-Maria Alanko on erinomainen ylpeyttä ja inhoa uhkuvana Morticiana.

Tuuli Paju on tytär Wednesday.

Andrew Lippan säveltämä musiikki ammentaa monista tyylilajeista. On can-cania, jossa potkitaan rivissä jalkaa puolelta toiselle, ja on dramaattista tangoa, jonka lomassa punnitaan parisuhteen tilaa.

Biisit on suomentanut lähes tasan vuosi sitten edesmennyt runoilija Ilpo Tiihonen.

The Addams Familya voi katsoa kahdella tavalla. Yhtäältä musikaali juhlii konservatiivisia perhearvoja isolla K:lla. Lapset menevät vanhempiensa luvalla naimisiin ja intohimoton porvaripari löytää kipinän saatuaan osansa aristokraattien outoudesta.

Toisaalta Addamsit julistavat hymyssä suin onnellisen perhe-elämänsä olevan täyttä tuskaa ja kärsimystä, minkä voi tulkita pienenä normikriittisenä silmäniskuna. Ehkä Addamsien viehätys onkin heidän avoimessa masokismissaan, joka pitää heidän klaaninsa koossa.

Isohkon työryhmän toteuttamaa musikaalia pääsee Teatterikorkeakoululla katsomaan verraten edullisesti, alle parilla kympillä. Sinänsä mukavan intiimi tila ei valitettavasti ole kovin vetoisa ja viihdyttävä esitys myikin loppuun jo ennen ensi-iltaa.

28. toukokuuta Teatterikorkeakoululla oli ensi-illassa ohjauksen maisteriopiskelija Mikko Korsulaisen ohjaama teos Kun kuolen toisen kerran. Esityskertoja on vielä muutama jäljellä.

Työryhmälähtöisessä teoksessa näyttämöllä on kolme esiintyjää, teatteripedagogiikan maisteriopiskelija Charlotte Karlsson, taiteellista opinnäytettään suorittava näyttelijätaiteen maisteriopiskelija Vilma Kinnunen sekä tanssitaiteen kandiopiskelija Miro Puranen.

Teos käsittelee sukupolvien välistä ketjua, muistia ja selviytymistä. Sen prosessiluontoisuus ilmenee unenomaisena logiikkana, sirpalemaisuutena sekä kohtauksissa, jotka pitävät sisällään vaihtuvia intensiteettejä pikemminkin kuin draamallisia jännitteitä.

Omanlaistaan mustaa huumoria on tässäkin esityksessä, sillä eräässä kohtauksessa yksi hahmoista kertoo viettävänsä syntymäpäiviään lähettämällä lehteen oman kuolinilmoituksensa. Pienen kömmähdyksen seurauksena hän päätyy ottamaan vieraita vastaan omiin hautajaisiinsa.

Esitys tarkastelee kuolemista unohduksena ja katkoksena. Käsiohjelman saatesanoissa lukee, että ihminen kuolee toisen kerran siinä vaiheessa, kun hänen nimensä lausutaan viimeisen kerran.

Jäin kiinnostuneena pohtimaan, minkälaisia ehtoja sellainen kuolema asettaa elämälle.

The Addams Family. Charles Addamsin hahmojen pohjalta käsikirjoittaneet Marshall Brickman ja Rick Elice, musiikki ja sanoitukset Andrew Lippa, suomennos Tiina Puumalainen, laulujen suomennokset Ilpo Tiihonen, rooleissa Ville Saarenketo, Nea-Maria Alanko, Tuuli Paju, Niina Rajaniemi, Juha-Pekka Mikkola, Eleonoora Martikainen, Laura Ruusumaa, Jussi Ziegler, Hanna Hasu, Martin Iivarinen, muusikot Alex Mäkinen, Sofia Tuovila, Aino Kallio, Luukas Viskari, Konsta Puro, ohjaus Jermo Grundström, kapellimestari Sofia Tuovila, koreografi Leo Terävä, lavastaja Aino Väisänen, puku- ja maskeeraussuunnittelu Emmi Lamminpää, ompelijat Reetta Kovaniemi ja Moona Piik, valosuunnittelu Ainu Palmu, äänisuunnittelu Atte Olsonen, kapellimestarin ohjaus Tuomas Kesälä, lauluvalmennus Nea-Maria Alanko ja Laura Ruusumaa, vastaava opettaja Hanna Hurskainen, tuottaja Aliisa Kattelus.

Kun kuolen toisen kerran. Ohjaus Mikko Korsulainen, lavalla Charlotte Karlsson, Vilma Kinnunen, Miro Puranen, esitysdramaturgi Eeva-Maaria Halonen, lavastussuunnittelu Tuula Jeker, pukusuunnittelu Liisa Vasanko, valosuunnittelija Rita Löytty, äänisuunnittelija Timo Metsäpeura.