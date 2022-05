Tiktok kertoo poistaneensa Amber Heardin todistusta pilkkaavia videoita, mutta tiistaiaamuna niitä oli sovelluksessa edelleen.

Tiktokissa on viime päivinä levinnyt ikävä ilmiö: videosovellukseen on ladattu useita video- ja äänitiedostoja, joilla vääristellään ja pilkataan näyttelijä Amber Heardin viime viikon torstaina antamaa tunteellista todistusta tämän ja entisen aviopuolisonsa Johnny Deppin käymässä oikeudenkäynnissä.

”Amberturd”-tunnisteella varustettuja videoita on katsottu miljardeja kertoja. Esimerkiksi yhdellä videolla Heardin videokuvan päälle on upotettu klippi Saturday Night Livestä, jossa Kim Kardashian lausuu tuomarinviittaan pukeutuneena ”Ew, this is so cringe. Guilty” – vapaasti suomennettuna: ”Yäk, tämä on niin noloa. Syyllinen.”

Rolling Stone -lehdelle Tiktok kertoi poistaneensa useita vastaavia videoita, jotka yhtiön mukaan loukkaavat sen kiusaamista vastustavia käytäntöjä, ja aikovansa poistaa niitä vastaisuudessakin. Tiktokin käyttöehdot kieltävät "materiaalin, joka on suunniteltu provosoivaksi tai vihastuttavaksi, erityisesti nettiprovosointi ja kiusaaminen, tai jonka tarkoituksena on häiritä, haitata, satuttaa, pelottaa, aiheuttaa ahdistusta, nolata, tai järkyttää”.

Tästä huolimatta Heardia pilkkaavia videoita on sovelluksessa tiistaiaamuna edelleen useita.

4. toukokuuta antamassaan todistuksessa Heard kertoi valamiehistölle Deppin lyöneen häntä useita kertoja, huutaneen hänelle ja työntäneen hänet maahan. ”Minulle on kamalaa istua tässä viikko toisensa perään ja käymässä kaikkea uudestaan läpi”, Heard sanoi. ”Tämä on kivuliain ja vaikein asia, jonka olen koskaan käynyt läpi.”

Virginiassa Yhdysvalloissa käytävä oikeudenkäynti liittyy Amber Heardin joulukuussa vuonna 2018 Washington Postissa julkaisemaan mielipidekirjoitukseen, jossa hän kirjoitti kokemastaan lähisuhdeväkivallasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja yleisemmin #metoo-liikkeen esiin nostamista, vallan väärinkäyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Vaikka Heard ei viitannut tekstissä Deppiin nimellä, tulkittiin Heardin kirjoittavan hänestä. Väitteet Deppin väitetystä väkivaltaisuudesta olivat olleet esillä julkisuudessa jo vuosia aikaisemmin.

Depp nosti tekstistä kunnianloukkauskanteen. Hän vaatii Heardilta noin 50 miljoonaan dollarin eli 47 miljoonan euron korvauksia tekstistä, jonka Depp väittää tuhonneen uransa. Heard puolestaan nosti vastakanteen, jossa hän vaatii Deppiltä 100 miljoonan dollarin eli 95 miljoonan euron korvauksia.

Oikeudessa on kuultu yksityiskohtaisia kuvauksia lukuisista väitetyistä tapauksista, joissa Depp on uhannut, pahoinpidellyt tai käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen Heardia. Myös Heardin on väitetty käyttäytyneen väkivaltaisesti ja arvaamattomasti. Lisäksi oikeudessa on sivuttu erityisesti Deppin huumeiden ja alkoholin käyttöä.

Oikeudenkäynti on kerännyt valtavasti huomiota sosiaalisessa mediassa, jossa käyttäjät ovat asettuneet avoimesti jommankumman puolelle. Käyttäjät esittävät omia spekulointejaan osapuolten mielenterveydestä, motiiveista, luotettavuudesta ja jopa kasvojen ilmeistä. Toistaiseksi iso osa yleisöstä on asettunut Deppin puolelle.

Moni Heardia pilkkaavaa sisältöä levittävistä käyttäjistä ei ole edes katsonut oikeudenkäyntiä kokonaan, kertoo Rolling Stone. Nimettömänä pysyttelevä henkilö kertoo, ettei ole katsonut oikeudenkäyntiä juuri ollenkaan, eikä hänellä myöskään ole tapauksesta vahvaa mielipidettä. ”Verkossa olen nähnyt vain todisteita siitä, että todellisuudessa Johnny Depp oli uhri. En tiedä onko se totta. En ole sataprosenttisen varma.”

Uhrien oikeusturvaan keskittyvän Safe Horizon -yrityksen apulaisjohtaja Maureen Curtis sanoi Rolling Stonelle, että kaikki Heardin todistusta pilkkaavat videot olisi poistettava palvelusta välittömästi. Ilmiö on hänen mukaansa ” täydellisen lannistava, täydellisen nöyryyttävä kaikille uhreille ja kaikille uhrien myötätuntoiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun uskoville ihmisille”.

”On loukkaus ladata tuollaista sisältöä Tiktokiin pilkkaamistarkoituksessa”, Curtis totesi.

