Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | HS-analyysi

Jussi Pylkkänen myi Andy Warholin ikonisen Marilyn Monroe -teoksen ennätyshintaan – näin kaikki tapahtui

Myyntihinta on korkein summa, mitä yhdysvaltalaisesta taiteesta on koskaan maksettu julkisessa huutokaupassa ja siihen on kolme selkeää syytä, arvioi HS:n kulttuuritoimittaja Vesa Sirén.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Andy Warholin teos Shot Sage Blue Marilyn oli esillä Christie’s-huutokaupan toimesta New Yorkissa ennen ennätysmäistä huutokauppaa.