Ennakkosuosikeista ovat mukana Ukrainan lisäksi Kreikka ja Norja.

Norjan Subwoolfer-duo esittää kappaleen Give That Wolf a Banana. Keltaisten susinaamarien takana piileskelevät jäsenet eivät ole paljastaneet henkilöllisyyttään.

Torino

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali on pelkkä muodollisuus ainakin yhden maan edustajille. Ukrainan Kalush Orchestran asema ennakkosuosikkina vahvistuu mitä lähemmäs lauantain finaalia mennään.

Muuten tiistain karsinnasta voi tulla jännittävä, sillä Ukrainan perässä tulevista muista ennakkosuosikeista mukana ovat 17 maan erässä vain Kreikka ja Norja.

Tänä vuonna semifinaaleja pitää tasaisena myös se, että suoraan finaaliin pääsevistä viidestä päärahoittajamaasta melkein kaikki ovat vahvoja suosikkeja. Ainoastaan Saksa on vedonlyöntilistoilla häntäpäässä, eikä ihme, sillä Malik Harrisin esittämä Rockstars on apea Eminem-pastissi, jolle löytyy kisassa lukuisia parempia vaihtoehtoja.

Jos euroviisukappaleet haluaa jakaa karkeasti kahteen päälajiin, niin toisessa ovat dramaattiset balladit ja toisessa hilpeät hölmöilyt. Tänä vuonna dramaattiset balladit ja tilitystarinat ovat niskan päällä.

Lana Del Reyn ja Adelen menestys on epäilemättä vaikuttanut lauluntekijöihin ja artisteihin, sillä naissolistin esittämiä folkpop-balladeja kuullaan Torinossa enemmän kuin kotitarpeiksi.

Tiistain semifinaalissa lajityypin parhaita esityksiä ovat Kreikkaa edustavan norjalais-kreikkalaisen Amanda Tenfjordin Die Together ja Armenian Rosa Linnin Snap.

Armenian Rosa Linn esiintyi tiistain harjoituksissa.

Hilpeiden puolelta löytyy ainakin Latvian Citi Zēnin Eat Your Salad sekä Norjan Subwoolfer-duon Give That Wolf a Banana.

Subwoolfer-miesoletetut ovat pitäneet tiukasti keltaiset susinaamarit päässään, eikä heidän henkilöllisyyttään ole paljastettu. Ensin arveltiin, että kyseessä olisi kymmenisen vuotta sitten suurta suosiota nauttinut koomikkoduo Ylvis, mutta norjalaismedian arvioiden mukaan Subwoolfer saattaa olla kuitenkin Gaute Ormåsen ja Ben Adams, joista Ormåsenilla on taustaa Norjan Idolsissa ja brittiläisellä Adamsilla vuosituhannen taitteen A1-poikabändissä.

Kansanmusiikkiakaan ei ole kokonaan unohdettu. Moldovan Zdob și Zdubin ja Advahov Brothersin Trenulețul on riehakas juna-aiheinen ralli, jossa kansanmusiikkia ja punkia yhdistetään vähän Gogol Bordellon tapaan.

Takavuosina Euroviisuissa paljon kuultu synkopoitu itäeurooppalainen reggaeton-rytmi on menettänyt suosiotaan. Ainoana lipunkantajana on ensimmäisessä semifinaalissa Albanian Ronela Hajati kappaleella Sekret.

Albanian Ronela Hajati oli pukeutunut näyttävään asuun Euroviisujen avajaisjuhlassa turkoosilla matolla maanantaina.

Suosikkien ulkopuolelta löytyy myös nostalgisempaa itäeurooppalaista popsoundia.

Slovenian LPS:n Disko on viehättävää 1970-lukulaista diskopoppia. Kappaleen alkuperäisversio oli akustista bossa novaa, mutta latinalaishenkisistä sävelmistä ja soinnuista on tehty ennenkin diskoa onnistuneesti. Yhtye koostuu musiikkilukiota käyneistä koulukavereista, ja Disko-kappaleen erikoisuutena on Euroviisuissa erittäin harvoin kuultu bassokitarasoolo, jonka soittaa Zala Velenšek.

Lavashow’n kannalta ääripäät nähdään semifinaalin loppupuolella. Ensin Itävallan Lumix ja Pia Maria pumppaavat edm-biittiä valtavan ympyränmuotoisen valotrussin keskeltä liekkikoneiden sylkiessä ketjussa tulipalloja ja sen jälkeen Islannin sisarustrio Systrur kävelee lavalle esittämään vähäeleisen kantriballadinsa ilman mitään rekvisiittaa.

Maanantaina semifinaalin harjoituksissa Itävallan show sai paikalla olleilta katsojilta vimmaiset aplodit, kun taas Islannin kappaleen jälkeen kuului vain vaivoin erottuvaa taputusta.

Islannilla on kevyessä musiikissa kadehdittava ansiolista, mutta euroviisufinaalia heidän ei tarvitse ensi keväänä järjestää.

Fakta Euroviisujen semifinaali 1 1. Albania. Ronela Hajati: Sekret 2. Latvia. Citi Zēni: Eat Your Salad 3. Liettua. Monika Liu: Sentimentai 4. Sveitsi. Marius Bear: Boys Do Cry 5. Slovenia. LPS: Disko 6. Ukraina. Kalush Orchestra: Stefania 7. Bulgaria. Intelligent Music Project: Intention 8. Hollanti. S10: De Diepte 9. Moldova. Zdob şi Zdub & Advahov Brothers: Trenulețul 10. Portugali. MARO: Saudade, Saudade 11. Kroatia. Mia Dimšić: Guilty Pleasure 12. Tanska. REDDI: The Show 13. Itävalta. LUM!X feat. Pia Maria: Halo 14. Islanti. Systur: Með Hækkandi Sól 15. Kreikka. Amanda Georgiadi Tenfjord: Die Together 16. Norja. Subwoolfer: Give That Wolf A Banana 17. Armenia. Rosa Linn: Snap

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali tiistaina 10.5. Yle TV1:ssä kello 22 ja Yle Radio Suomessa kello 22.05.