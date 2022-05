Saija Tuupanen valittiin tangokuningattareksi 21-vuotiaana, joten ammattilaulajan ura on kestänyt pian 20 vuotta. Hän haluaa painottaa, ettei lavoilla ole pakko tanssia.

Suomen kesälavat ovat jälleen auenneet, ja se tietää töitä niiden esiintyjille – kuten iskelmälaulaja Saija Tuupaselle. Maanantai-iltapäivään sovitun haastattelun aluksi hän kertoo kotiutuneensa viikonlopun keikoilta aamukolmelta edellisenä yönä.

”Tuntuu, että olen viikonlopusta vieläkin vähän pyörryksissä. Pitkän korona-ajan jälkeen huomaa, minkälaista tämä työ olikaan yövalvomisineen, mutta tanssilavojen aukeaminen on ihanaa. Nytkin oli viikonloppuna kolmen lavan avajaiset ja yleisöä valtavasti”, Tuupanen sanoo.

Koronatauon jälkeen hän on jatkanut siitä, mihin pandemian alkaessa jäi. Samoin on tehnyt tanssiyleisö.

”Juuri eilen puhuin lavajärjestäjän kanssa, että yleisöstä huokuu ilo ja valo ihan eri lailla. Tämä on varmasti ollut aikamoinen aikakausi ihmisille, joten kyllä se näkyy heidän käyttäytymisessään, kun lavoilla saa ja uskaltaa olla.”

Tuupanen käytti keikkatauon pitkälti lepäämiseen. Hän oli tehnyt vuosien ajan yli kahtasataa keikkaa vuodessa ja näytellyt lisäksi kesäteattereissa ja musikaaleissa. Töihin keskittyessä väsymystä ei edes huomannut.

Koronatauon jälkeen Saija Tuupanen on jatkanut siitä, mihin pandemian alkaessa jäi.

Viime aikoina Tuupanen on havahtunut myös ajattelemaan uransa pituutta. Hänet valittiin tangokuningattareksi 21-vuotiaana, joten ammattilaulajan ura on kestänyt pian 20 vuotta.

Musiikki alkoi kiinnostaa Tuupasta jo konttausikäisenä. Lapsena Tuupovaarassa hän soitti pianoa ja kitaraa sekä lauloi.

”Kun alkoi tulla teini-ikä, tuli suvantovaihe ja itsekriittisyys. Ajattelin, ettei minulla ole hyvä ääni, mutta pianonsoitonopettajani sanoi, että jospa kokeilisit laulaa. Siitä se oikeastaan lähti. Lauloin jossakin Tuupovaara-seuran tilaisuudessa ja se tuntui aika kivalle.”

20-vuotiaana Tuupanen osallistui Tangomarkkinoille, mutta hän sanoo jännittäneensä ensikertalaisena vielä liikaa. Heti perään hän kokeili onneaan Suomen tähti -laulukilpailussa ja sijoittui kolmanneksi. Seuraavana kesänä irtosi tangokuningattaren titteli.

”Olin silloin niin nuori, etten uskaltanut haaveilla pitkälle. Menin sydän edellä, halusin laulaa ja tein työtä sen eteen, että olisin parempi”, Tuupanen kertoo.

”Voitto mullisti maailmani ja oli kieltämättä vähän shokkikin. Kun pääsin kotiin ja minulle lyötiin seuraavalle vuodelle 265 keikkaa, tuli itku ja vähän paniikki, että miten pystyn tähän. Olin ollut Tuupovaarassa ja Joensuussa pienissä piireissä, mutta piti lähteä vetämään Suomea ristiin rastiin. Siinä kävi pelkotilojakin läpi, mutta oli vain lähdettävä, ja käytäntö opetti.”

Kuninkuusvuoden jälkeen uralla koitti hiljaisempi aika. Tuupanen sanoo kuitenkin olleensa aina niin kova tekemään töitä, ettei antanut periksi laulu-urankaan suhteen.

”Eihän se oma polku heti löydy. Välillä tuntui, ettei tästä tule mitään, mutta jaksoin kovasti uskoa ja ympärillä oli hyviä ihmisiä, jotka tsemppasivat, että kyllä kannattaa vielä yrittää. Vuonna 2010 löysin samanhenkiset tyypit taustalle, ja työ alkoi sujua ihan eri lailla. Löytyi oikeita polkuja ja biisejä.”

Tuupanen on vuosien mittaan ryhtynyt tietoisesti vaalimaan suomalaista tanssilavakulttuuria, sillä perinteinen iskelmä on ollut aina lähellä hänen sydäntään. Vaikka hän kuunteli nuorena Whitney Houstonia ja Mariah Careyta, Laila Kinnusen musiikki miellytti yhtä lailla.

”Kun näen, että ihmiset tanssivat ja nauttivat, se on minulle se juttu”, sanoo Saija Tuupanen.

Tanssiyleisön suosikki painottaa, ettei lavoilla ole pakko tanssia. Häntä tullaan myös kuuntelemaan lavan eteen. Osa yleisöstä kuitenkin suhtautuu tanssiin urheilumuotona ja viihtyy lattialla koko illan alusta loppuun. Tuupanen sanoo, että ala on hänen uransa aikana vakavoitunut, muttei pidä sitä huonona asiana.

Tänä vuonna hän näyttelee ensimmäistä kertaa pääroolin kesäteatterinäytelmässä. Teatterityöt kiinnostavat jatkossakin, mutta uran keskiössä pysyy tanssiyleisölle esiintyminen.

”Kun näen, että ihmiset tanssivat ja nauttivat, se on minulle se juttu. On minullekin tullut neuvoja, että pitäisi tehdä poppia ja pitäisi tehdä sitä tai tätä. Ajattelin kuitenkin jossain kohtaa, että minun on pakko vain kuunnella itseäni ja sydäntäni, että mikä minusta lähtee parhaiten. Sen jälkeen kaikki on mennyt paremmin ja helpommin.”