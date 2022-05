Torino

Alkukesän aurinko lämmittää torinolaisen kulttuurikeskuksen sisäpihalla istuvia pohjoisen ihmisiä.

Suomen tämänvuotinen euroviisuedustaja The Rasmus on ehtinyt antaa runsaan viikon aikana yli sata haastattelua. Nyt on luvassa hieman vaihtelua, sillä pöydän toiselle puolelle tulee suomalaisia toimittajia.

On syytä muistella hetki menneitä.

Haastattelin yhtyettä ensimmäisen kerran tammikuussa 1996. Rasmuksen nimessä ei ollut vielä englannin kielen määräistä artikkelia ja ensimmäisen ep-levynkin nimi oli vaatimattomasti 1st.

Rasmuslaiset olivat 16-vuotiaita erikoisesti pukeutuneita ja tuolloin vielä melko vähäpuheisia lukiolaisia. Haastattelu järjestettiin yhtyeen managerin Teja Kotilaisen äidin asunnossa ja yhtye istui lattialla.

”Joo, muistan”, The Rasmuksen laulaja Lauri Ylönen, 43, vahvistaa, tällä kertaa aikuismaisesti pöydän ääressä istuen.

HS:n Nyt-liitteessä tammikuussa 1996 ilmestynyt juttu Rasmus-yhtyeestä.

26 vuotta sitten toimituksessa pohdittiin jälkeenpäin, oliko uudelle ja tuntemattomalle yhtyeelle annettu tilaa vähän liian aikaisin. Onneksi epäilyt osoittautuivat turhiksi.

Rasmus nousi nopeasti Suomen suosituimpien rockbändien joukkoon. Tuli kultalevyjä ja esiintymisiä festivaalien päälavoilla. Alkuperäinen rumpali Janne Heiskanen jäi pois ja tilalle tuli Aki Hakala.

Musiikkikin meni eteenpäin. Ensilevyn kikkailevan funkrockin tilalle syntyi ajattomampia ja suuremman mittakaavan rockhittejä.

Muutamaa vuotta myöhemmin uusi ruotsalainen levy-yhtiö halusi laajentaa yhtyeen yleisöä ulkomaille. Maailman valloitus aloitettiin loogisesti Ruotsista. Nimen eteen laitettiin ”The”, koska Ruotsissa oli jo ennestään Rasmus-niminen artisti.

Aki Hakala muistaa myös HS:n Ruotsin keikoista tekemän jutun vuodelta 2001.

”Me soitettiin ultimate rock show Eskilstunassa viidelle ihmiselle. Keikan jälkeen vedettiin muistaakseni hirveät perseet, ja aamulla tultiin sanomaan sulle, että Ilkka, älä kirjoita ihan kaikkea, että yritä saada toi keikka näyttämään hyvältä, kun se oli niin ankeaa”, Hakala sanoo ja nauraa.

Keikasta saattaa olla tallella joitakin kuviakin.

”Älä, älä laita nyt niitä, please”, Hakala ja Ylönen anovat yhteen ääneen.

Into-albumista tuli vuonna 2002 tuplaplatinaa. Mukana oli myös alkuperäinen kitaristi Pauli Rantasalmi (toinen vas.).

Sittemmin olemme törmänneet muun muassa Budapestin valtavalla Sziget-festivaalilla, jossa The Rasmus esiintyi päälavalla. In the Shadows oli vuoden 2003 suurimpia hittejä Euroopassa ja se nousi kymmenen suosituimman kappaleen joukkoon kymmenessä maassa.

Olisi ollut kuitenkin vaikea uskoa, että edessä on vielä tapaaminen Eurovision laulukilpailun loppukilpailussa.

The Rasmuksen keikalla vuonna 2001. Lauri eläytyi ja yleisö huusi.

Vuonna 1996 yhtyeen jäsenet eivät ainakaan olisi sellaista tulleet ajatelleeksi.

”Mä olin silloin teini-ikäinen, ja perheen kanssa katsotut Euroviisut oli jo katsottu, ja omaan levyhyllyyn oli löytynyt Nirvanat ja muut. Kyllä mulla oli silloin tv siinä kohtaa kiinni”, basisti Eero Heinonen sanoo.

Ylönen sanoo pohtineensa jonkin aikaa, miten The Rasmuksen imago ja Euroviisujen imago sopivat yhteen.

”Me on oltu vähän mököttäjiä viimeiset 20 vuotta. Mä olen nyt ylpeä meistä, kuinka hyvin me on heittäydytty tilanteisiin täällä.”

The Rasmus ei enää mökötä.

”Ei tässä huomaakaan tekevänsä töitä. Ehkä se johtuu siitä, kun tässä oli parin vuoden ajan aika epävarmaa. Meksikossa keväällä 2020 mietittiin, että olikohan tää meidän viimeinen keikka”, Ylönen sanoo.

Ylönen asuu nykyisin perheineen Yhdysvalloissa Havaijilla, jossa koronaepidemiaan reagoitiin vielä voimakkaammin kuin Euroopassa. Liikennettä rajoitettiin ja katuja suljettiin keltaisella teipillä. Samaan aikaan Eero Heinonen katseli tilannetta kotoaan Australiasta käsin.

”Pitää muistuttaa itseään, että silloin kun covid alkoi, ei ollut vielä varmuutta siitä, kuinka nopeasti se leviää ja kuinka nopeasti ihmiset kuolee siihen. Kyllä mäkin ajattelin silloin, että tämä oli ehkä Rasmuksen viimeinen keikka”, Heinonen sanoo.

Yhtään helpommaksi tilannetta ei tehnyt se, että alkuperäinen kitaristi Pauli Rantasalmi ilmoitti lopettavansa. Tilalle löytyi Tiktak-yhtyeestä parhaiten tunnettu Emilia ”Emppu” Suhonen, ja valoa alkoi näkyä tunnelin päässä. Uuden musiikin kilpailuun osallistuminen ja voitto antoivat vanhalle bändille uutta energiaa.

Keikkojakin on luvassa taas entiseen malliin, ensin Suomen festivaaleilla, syksyllä Euroopassa ja ensi vuonna pidemmällä maailmankiertueella.

Yhtye marssi turkoosia mattoa pitkin Euroviisujen avajaisiin sunnuntaina.

The Rasmus tekee Torinossa mielellään päivästä toiseen haastatteluja, joissa kysytään myös erikoisia kysymyksiä, kuten ”mitkä ovat suosikkitanssiliikkeesi” ja ”voitteko tanssia vähän teidän biisiä”. Eikä yhden ainoan kappaleen toistaminen lukuisissa harjoituksissakaan ole käynyt puuduttavaksi.

”Meille annetaan aina pieniä lupauksia siitä mitä on tulossa. Jokaisen kolmeminuuttisen jälkeen tulee se fiilis, että jes, me ollaan uusi Rasmus”, Ylönen kuvailee.

Vaikka yhtyeen jäsenet asuvat eri puolilla maailmaa, niin syksyn ja talven aikana he ovat treenanneet yhdessä Jezebel-kappaleen lisäksi myös tulevan kiertueen ohjelmistoa. Yhtään kokonaista keikkaa uusiutunut kokoonpano ei ole vielä päässyt soittamaan.

Vaikka The Rasmuksella on takanaan pitkä ura ja valtavasti esiintymisiä, niin Euroviisujen kaltaisessa tuotannossa oleminen on heillekin uutta. Maallikkoa askarruttaa, miten esiintyjä voi parantaa esitystään, joka on tiukasti käsikirjoitettu.

”Eniten siinä vaikuttaa, kun yleisö tulee lopulta paikalle. Se antaa viimeisen niitin”, Hakala sanoo.

Tavallisesta rockkeikasta poiketen Euroviisujen finaali on ensisijaisesti maailman suurin tv-show, ja musiikki ja esiintyminen tehdään tv-tuotannon ehdoilla. Eniten pelivaraa on laulusolistilla, jonka suoritus myös vaikuttaa eniten yleisön ja katsojien reaktioihin. Ylönen myöntää, että kameran punaiselle valolle laulaminen on vaikeampaa kuin täydelle katsomolle laulaminen.

”On tärkeää, että saadaan ne kamerakulmat oikein. Että ’tässä kohtaa katso sekunti tohon vasempaan kameraan’. Kun se on harjoiteltu, niin sen on tarkoitus näyttää aika luontevalta.”

Luontevuutta haetaan myös sillä, että yhtyeen lavakoreografiassa ei ole ulkopuolisten opettamia kuvioita.

Emppu Suhonen kertoo, että koreografina toiminut Reija Wäre seurasi yhtyeen spontaania soittoa ja poimi sieltä yksittäisiä liikkeitä.

”Hän katsoi muutaman oton, ja sitten hän sanoi, että ’Emppu, tuo liike on makean näköinen, korosta sitä hieman’ tai että ’tuossa kohtaa sä tallustelet ja katselet seinille, että äläpä tee sitä’.”

Jezebel-kappaleen videossa ja esiintymisessä laulun tarina omapäisestä ja vähän vaarallisesta naisesta henkilöityy näyttävästi esillä olevaan Suhoseen.

”Biisihän oli tehty jo ennen kuin mä liityin yhtyeeseen, että pikemminkin se on hauska sattuma. Ehkä se tarina on helpompi ottaa vastaan, kun mukana on yksi mimmi. Ja siinä tulee luontevasti esiteltyä bändin uusi jäsen”, Suhonen sanoo.

Ulkomailla keikkailusta Suhonen ehti saada kokemusta jo Tiktakin aikaan.

Vuosituhannen taitteessa huipulla olleen Tiktak-yhtyeen Nea (vas.), Tuuli, Petra, Emppu, Mimmu ja Noora palasivat tilapäisesti lavoille kesällä 2018.

Eero Heinonen on nykyisin toiselta ammatiltaan elokuvantekijä, ja hänelle suuren tv-tuotannon keskellä oleminen on hieman helpompaa kuin The Rasmuksen muille jäsenille.

”Termistöt, joita erilaisista kamerasetupeista käytetään, on mulle kovin tuttuja. Tiedän hyvin, että kun tehdään televisiota, niin tärkeintä on, että saa fiiliksen näkymään sinne suuntaan missä linssi on.”

Alun perin esityksessä olleet animaatiotehosteet jätettiin pois, koska show’ssa haluttiin korostaa yhtyeen omaa energisyyttä. Vaikka käytössä on suuri lava, niin The Rasmus on aika tiiviissä nipussa, jollaisessa se on aiemminkin tottunut suurilla lavoilla olemaan.

Rasmuslaiset kehuvat useasti Euroviisujen tunnelmaa ja muistelevat haltioituneena Ukrainan Kaloush Orchestran kanssa sunnuntaina tehtyä lyhyttä akustista ulkoilmakeikkaa. Yhtyeet soittivat mashup-henkisesti omat edustuskappaleensa sekä vielä In the Shadowsin.

”Ne tyypit ei juuri puhu englantia, mutta ei se mitään haitannut”, Ylönen sanoo.

Suhonen kertoo, kuinka kappale laskettiin käyntiin ukrainaksi.

”Kyllä se ykkösellä lähti.”

Kävi torstain semifinaalissa ja lauantain finaalissa kuinka tahansa, niin The Rasmuksen työ jatkuu tuttuun tapaan yleisön edessä. Puheet takavuosien suosikista ovat osoittautuneet ennenaikaisiksi.

Kun tieto Emppu Suhosen liittymisestä yhtyeeseen julkistettiin, niin The Rasmukselle alkoi tulla runsaasti keikkapyyntöjä. Ylösen mukaan keikkamyyjä kysyi, mikä linja näiden kanssa otetaan.

”Sanottiin, että tehdään ihan kaikki.”

Euroviisujen toinen semifinaali torstaina 12.5. Yle TV1:ssä kello 22 ja Yle Radio Suomessa kello 22.05. The Rasmus esiintyy semifinaalinsa ensimmäisenä.