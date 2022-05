Maria Aljohina oli mukana Pussy Riotin kansainväliseen julkisuuteen nostaneella protestiesityksellä Moskovan Kristus Vapahtajan katedraalissa vuonna 2012.

Venäläisen punk-yhtyeen, taidekollektiivin ja kapinaliikkeen Pussy Riotin jäsen Maria Aljohina on paennut Venäjältä, kertoo The New York Times.

Sekä Pussy Riot että Aljohina nousivat kansainväliseen julkisuuteen vuonna 2012, kun värikkäisiin kommandopipoihin, mekkoihin ja legginseihin pukeutuneet naiset esittivät esittivät Jumalanäiti, karkota Putin -nimistä punk-rukoustaan Moskovan Kristus Vapahtajan katedraalissa.

Esitys ehtii kestää noin 40 sekuntia ennen kuin turvamiehet keskeyttivät sen. Kolme protestiin osallistunutta yhtyeen jäsentä, Aljohina, Jekaterina Samutsevitš ja Nadežda Tolokonnikova, tuomittiin huliganismista kahden vuoden pakkotyöhön vankeudessa.

Aljohina pääsi vapauteen etuajassa joulukuussa 2013. Sen jälkeen hän on jatkanut Vladimir Putinin hallinnon vastustamista. Pelkästään viime vuoden kesän jälkeen hän on ollut vangittuna kuusi eri kertaa, joka kerran 15 päivän ajan erilaisilla (teko)syillä. Syyskuussa 2021 moskovalainen oikeus määräsi Aljohinan vuodeksi ehdonalaisen kaltaiseen vankeusrangaistukseen.

The New York Timesin haastattelussa Aljohina kertoo päättäneensä paeta Venäjältä huhtikuussa, vaikka oli sitä ennen aina ajatellut, että pysyy Venäjällä tapahtui mitä tapahtui.

Huhtikuussa Putinin hallinto vei poliittisen sorron uusiin äärimmäisyyksiin ja yrittää nyt tukahduttaa kaiken kriittisen keskustelun hyökkäyssodasta Ukrainassa. Aljohinan mukaan viranomaiset ilmoittivat huhtikuussa, että hänelle aiemmin asetettu kotiarestin kaltainen rangaistus muutettaisiin 21 päivän vankeudeksi rangaistussiirtolassa.

Oli aika lähteä. Aljohina sanoo The New York Timesille pukeutuneensa ruokalähetiksi ja hämänneensä näin Moskovan poliisia, joka tarkkaili ystävän asuntoa, jossa hän majaili. Puhelimen hän jätti asuntoon hämätäkseen poliisia lisää ja estääkseen myöhemmän seurannan.

Aljohinan tyttöystävä ja Pussy Riot -kollega Lucy Shtein oli paennut samalla ruokalähettihämäyksellä kuukautta aiemmin sen jälkeen kun Shteinin ja Aljohinan asunnon oveen oli jätetty lappu, jossa heitä syytettiin pettureiksi. Shtein esitteli vihreää ruokalähettiunivormua Instagramissa tiistaina 10. toukokuuta. Aljohina käytti samanlaista univormua.

Aljohina pakeni The New York Timesille kertomansa mukaan Valko-Venäjän kautta Liettuaan. Aljohinalla oli viisumi Liettuaan mutta ei enää omaa passia. Sen Venäjän viranomaiset olivat takavarikoineet. Oli tyydyttävä henkilöllisyystodistukseen.

Kahdella ensimmäisellä yrittämällä Valko-Venäjän rajaviranomaiset eivät päästäneet häntä läpi, mutta kolmannella kerralla lykästi, kun islantilainen taiteilija Ragnar Kjartansson oli käyttänyt suhteitaan ja saanut jonkin EU-maan myöntämään Aljohinalle tarvittavat matkustusasiakirjat. Kyseinen maa haluaa The New York Timesin mukaan pysyä nimettömänä.

”En usko, että Venäjällä on enää oikeutta olla olemassa. Jo aiemmin [ennen hyökkäyssotaa Ukrainassa] oli kyseenalaista, miten se pysyy koossa, mitkä arvot pitävät sen koossa, ja minne se on menossa. Mutta nyt en usko, että edes kysymystä on olemassa”, Aljohina sanoi The New York Timesille.

