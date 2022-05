Entisen johtajan koko toimintakaudelta vuosina 2014–2021 tapahtumien yhteisarvo on Taidehallin säätiön arvion mukaan suuruusluokaltaan toistasataatuhatta euroa.

Svenska Yle on selvittänyt Helsingin Taidehallin säätiön entisen johtajan luottokortin käyttöä. Taidehallin opetus- ja kulttuuriministeriölle jättämästä vuosiselvityksestä käy ilmi, että johtaja teki alkuvuodesta 2021, tammikuusta toukokuuhun, noin 70 ostoa yksityisiin menoihin. Hän jätti tehtävänsä toukokuussa 2021.

Taidehallin säätiön johtajana toimi vuosina 2014–2021 Jan Förster, joka aloitti Amos Rexin näyttelypäällikkönä marraskuussa 2021. Amos Rex on hyllyttänyt Försterin poliisitutkinnan ajaksi.

HS julkaisee epäillyn nimen epäillyn vastuullisen tehtävän ja yhteiskunnallisen aseman vuoksi.

Eniten ostoja entinen johtaja on tehnyt verkkokauppa Amazonissa, ja lisäksi luottokorttia on käytetty muun muassa eri urheilukaupoissa, sisustusliikkeissä, elektroniikkakaupoissa, ravintoloissa ja huoltoasemilla. Kallein yksittäinen osto on saksalaisesta urheiluverkkokaupassa, jossa johtaja on kerralla käyttänyt 1 234 euroa.

Kaikkien ostojen kohdalta ei selviä, mitä osto koskee. Taidehallin vuosiselvityksessä lukee 32:ssa kohdassa, että ”kuitti puuttuu”.

Taidehallin säätiön hallituksen puheenjohtaja Kai Huotari ei halunnut kommentoida tapahtumia yksityiskohtaisesti, kertoo Svenska Yle. Huotarin mukaan kyse on ostoista, joiden ei katsota kuuluvan Taidehallin toimintaan.

Taidehallin säätiö kertoi 3. toukokuuta jättäneensä tutkintapyynnön entisen johtajansa epäillyistä taloudellisista väärinkäytöksistä vuosien 2014 ja 2021 välillä. Epäillyt väärinkäytökset alkoivat selvitä keväällä 2021, kun vuoden 2020 tilinpäätöstä valmisteltiin.

”Sen yhteydessä pyysimme, että tilintarkastaja keskittyy erityisesti entisen johtajan luottokortin käyttöön”, Huotari kertoi HS:lle 3. toukokuuta.

Helsingin poliisi tiedotti epäilevänsä alustavasti yhtä ihmistä törkeästä maksuvälinepetoksesta, törkeästä kavalluksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä tapauksessa, jossa asianomistajana on Helsingin Taidehallin säätiö.

Tutkintapyyntö tehtiin poliisille jo joulukuussa 2021.

Epäily taloudellisista väärinkäytöksistä syntyi Taidehallin sisäisissä selvityksissä. Tutkintavastuu on poliisilla. Taidehalli on rikosasiassa asianomistajana.

Svenska Ylen selvityksen mukaan Helsingin kaupunki on vuosien 2014–2021 aikana myöntänyt säätiölle avustuksia 1,25 miljoonan euron edestä. Vuonna 2021 säätiö rahoitti itse toiminnastaan noin 60 prosenttia.

Voittoa tavoittelemattoman Taidehallin omistaa yksityinen säätiö, jonka taustalla ovat taiteilija- ja taidejärjestöt.

Taidehallin näyttelyohjelman pääpaino on nykytaiteessa, jonka lisäksi Taidehallissa nähdään myös muotoilua ja arkkitehtuuria.

Taidehallin nykyisen toimitusjohtajan Nina Toppilan työ ja Taidehallin näyttelytoiminta jatkuvat suunnitelmien mukaan.

