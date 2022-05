Vihdoinkin kahdestoista kansainvälinen Jean Sibelius -viulukilpailu alkaa. Sen piti tapahtua loppuvuodesta 2020, mutta pandemia siirsi kilpailua noin puolellatoista vuodella.

Tällä kertaa yhteen maailman arvostetuimmista viulukilpailuista pääsi esikarsinnan kautta mukaan kolme kiinnostavaa suomalaisviulistia.

Esiintymisjärjestys arvotaan tänään keskiviikkona klo 10. Suomalaisten esiintymisajat kerrotaan pian tämän jälkeen kilpailun verkkosivuilla sekä osoitteessa hs.fi/kulttuuri.

Adrian Ibañez-Resjan, 25, on jo kokenut kilpailija.

Adrian Ibañez-Resjan – Kuopion viulukilpailun voittaja

Adrian Ibañez-Resjan, 25, voitti alkuvuodesta 2020 Kuopion viulukilpailun, joka valmistaa ohjelmistollaan myös yleensä samana vuonna pidettävään kansainväliseen Sibelius-viulukilpailuun.

Sitten iski pandemia, ja Sibelius-viulukilpailu onkin nyt melkein kaksi ja puoli vuotta Kuopion jälkeen. Miten se vaikutti voittajaan?

”Käytin lisäajan hyväkseni. Tosi monet ovat puhuneet, että yksi harvoista pandemian hyvistä puolista oli harjoitteluajan runsaus.”

Puuduttiko osin saman kilpailuohjelmiston hinkkaaminen Kuopiosta tähän kilpailuun?

”Tutun ja uuden tasapaino on hyvä. Ohjelmistossani on tosi paljon biisejä, joiden soittamiseen ei väsy. Ja välierissä soitettava Magnus Lindbergin tilausteos on ihan erilainen kuin mitä Sebastian Fagerlundin tilausteos oli Kuopiossa.”

Turussa vuonna 1997 syntynyt viulisti voitti nuorempana myös Jyväskylän viulukilpailun A- ja B-sarjat.

Hän sai jo alle 10-vuotiaana erikoispalkinnon lupaavana viulistina Moskovan Oistrah-kilpailussa vuonna 2006 ja nousi toiseksi Bukarestin kansainvälisen viulukilpailun nuorten sarjassa vuonna 2009. Kilpailumenestystä on kertynyt myöhemminkin.

Kandidaatin tutkinto on tehty ja nyt hän opiskelee ensimmäistä vuotta maisteriopinnoissa Sibelius-Akatemiassa Päivyt Mellerin johdolla.

”Samalla on ollut kaikenlaista keikkaa orkesterisolistina ja kamarimuusikkona. Oli Lead-projekti Fiskarsissa kapellimestarioppilaiden sekä Esa-Pekka Salosen, Jukka-Pekka Sarasteen ja Hannu Linnun kanssa. Ja on ollut resitaaleja äitini ja siskoni kanssa.”

Hänen äitinsä on arvostettu pianisti Valeria Resjan, joka syntyi Ukrainassa ja kasvoi Venäjällä kunnes muutti Suomeen nuorena opiskelijana vuonna 1990. Isä puolestaan syntyi Espanjassa.

Ibañez-Resjanilla on siis kansainvälistä perspektiiviä pohtia myös kahden Venäjän kansalaisen hylkäämistä Ukrainan sodan vuoksi.

”Muusikon näkökulmasta se on kummallinen ja kysymyksiä herättävä päätös. Yksi on tataari ja toinen kazakki, mutta heiltä kielletään osallistuminen venäläisen passin vuoksi. Ymmärtääkseni he eivät myöskään kannata tätä sotaa yhtään”, hän sanoo.

Vastuu kauheuksista kuuluu päätöksentekijöiden eliiteille, hän pohtii.

”Tilanne on hyvin mutkikas eikä se tällaisilla kielloilla parane. Musiikin tarkoitus on yhdistää meitä kaikkia.”

Palataan musiikkiin: jos Sibelius-kilvassa tulee menestystä, se tarkoittaa usein kalenterin täyttymistä kansainvälisillä tarjouksilla. Mutta mitään hätää ei ole, vaikka toisin kävisi.

”Opinnot jatkuvat. ja tänä kesänä konsertoin esimerkiksi Fiskarsin ja Mikkelin festivaaleilla. Kuhmossa osallistun mestarikurssille.”

Otto Antikainen valmistautuu kilpailuun vanhempiensa luona Keravalla.

Otto Antikainen: ”Nyt olen valmiimpi kilpailuihin”

Sibelius-viulukilpailun suomalaistoivojen kuopus on 22-vuotias Otto Antikainen. Hän oli alkuvuodesta 2020 Kuopion viulukilpailun kolmas.

”Pandemian tuoma lisäaika oli hyödyksi. Olen luullakseni valmiimpi kilpailuihin kuin vuonna 2020”, hän arvioi.

Antikainen opiskelee nykyisin Berliinissä, jossa hän tekee kandidaatin tutkintoa Antje Weithaasin johdolla Hanns Eisler -musiikkikorkeakoulussa. Kilpailuun hän valmistautuu vanhempiensa luona Keravalla.

”Melkein kaikki sävellykset ovat sellaisia, joita olen kyllä esittänyt aikaisemmin, mutta joita en soittanut Kuopiossa, kun en ihan samaa halunnut hinkata vuodesta toiseen. Konsertot ovat kyllä samoja, eli Sibelius ja Sergei Prokofjevin toinen viulukonsertto.”

Päätös osallistua Sibelius-viulukilpailuun oli helppo.

”Tämä on todella iso ja kuuluisa kisa. Sitä kautta saa näkyvyyttä, ja jos täällä onnistuu, saa toivottavasti lisää konsertteja.”

Antikainenkin pohtii Venäjän kansalaisten sulkemista kilpailusta.

”Yksilöiden kannalta se on harmi, mutta toimikunnan perustelut ovat sinänsä hyvät. Venäjän toiminta pitää saada loppumaan, mutta mihin toimenpiteiden rajan vetää, se on todella vaikea kysymys.”

Käy kilvassa miten tahansa, Antikaisellakin on jo mukavasti esiintymisiä kesäksi.

”Heti kisojen jälkeen soitan Tampereella Mendelssohnin oktettoa. Sitten on festivaaleja Ruovedellä, Mikkelissä Vivon solistina Sibeliuksen konserton solistina ja Kaskisten musiikkikesässä.”

Kasmir Uusitupa osallistuu toista kertaa Sibelius-viulukilpailuun.

Kasmir Uusitupa: Toinen kerta toden sanoo?

Kasmir Uusitupa, 27, osallistui edelliseen Sibelius-kilpailuun seitsemän vuotta sitten siirryttyään juuri nuoriso-osastolta aikuisten puolelle.

Pandemian vuoksi hän pääsee yrittämään uudestaan vasta nyt, kypsänä ammattilaisena.

Tällä kertaa Uusitupa ei anna varsinaista haastattelua ennen kilpailua. ”Katsotaan sitten jälkeenpäin, jos jää aihetta”, hän vastaa ystävällisesti.

Solistina ja kamarimuusikkona esimerkiksi nuorten huippujen Borea-jousikvartetissa säännöllisesti esiintyvä Uusitupa ehtii samalla vastata kysymykseen kesän esiintymisistä.

”Kesällä minut voi bongata ainakin näiltä festivaaleilta: Kangasala Classic, Musiikkia Ruovesi, Kaustisen Kansanmusiikkijuhlat, Kuhmon Kamarimusiikki ja Kokkolan Syyskamari.”