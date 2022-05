Lego Masters Suomi huipentuu torstaina finaalijaksoon. Kilpailu on herättänyt kotikatsomoissa monenlaisia kysymyksiä. Niihin vastaa nyt ohjelman tuottaneen Endemol Shinen vastaava tuottaja Jenny Nyroos.

Kilpailun legotehtävät kestävät pisimmillään 15 tuntia. Rakennetaanko niissä yhteen putkeen?

”Kilpailijat saavat pitää taukoja. Se on hyväksi luovuudellekin. Mukana on alaikäisiä, ja heitä koskevat tietyt työaikalait, ja tietysti pitäähän kuvaustiiminkin pitää taukoja. Ohjelmaa on kuvattu arkipäivinä päiväsaikaan.”

Saavatko kilpailijat palkkaa?

”Kilpailijoille ei makseta ohjelmaan osallistumisesta palkkaa, mutta tapauskohtaisesti korvataan tiettyjä kuluja, joita osallistumisesta voi koitua.”

Finaalissa kilpailee kolme paria: Nelly ja Hanna...

... Ville ja Peter...

sekä Julius ja Tino.

Saavatko kilpailijat syödä tehtävien aikana?

”Kyllä saavat. Lounastauolla kello pysäytetään. Kilpailijoilla on koko ajan saatavilla myös pientä purtavaa, jota he voivat syödä tehtävän aikana, mutta silloin kelloa ei pysäytetä. Myös vessassa saa käydä tai hakemassa vaikka kahvia, mutta silloinkin kello on koko ajan käynnissä.”

Nukkuvatko kilpailijat tehtävän teon välissä vai loppuvatko tehtävät aina yöllä?

”Pitkät tehtävät eivät välttämättä valmistu saman päivän aikana. Silloin kello pysäytetään, kilpailijat lähtevät nukkumaan ja palaavat seuraavana päivänä jatkamaan.”

Kuka lajittelee palikat tehtävän jälkeen?

”Meillä on oma seitsenhenkinen legotiimi, joka vastaa palikoiden lajittelusta. Tiimin tehtävänä on huolehtia myös siitä, että saatavilla on riittävästi palasia. Meillä on paljon palikoita, joita ei näy studiossa, ne ovat niin sanotussa legohuoneessa. Ryhmää johtaa Lego Certified Professional -tittelin omaava tanskalainen Caspar Bennedsen. Hän tietää suurin piirtein, minkä verran mitäkin palikoita tarvitaan tiettyihin tehtävin.”

Seitsenhenkisen legotiimin tehtävänä on huolehtia siitä, että kilpailijoiden saatavilla on riittävästi palasia.

Mikä on Lego Certified Professional?

”Lego Certified Professional -henkilön ammattina on Lego-osaaminen. He tekevät legoista mittatilaustöitä ympäri maailmaa, ja heidän tekemiään ovat myös ohjelmissa näkyvät erikoisrakennelmat. Heitä on koko maailmassa yhteensä parikymmentä. Meillä on ollut mukana Bennedsenin lisäksi ranskalainen Georg Schmitt. ”

Putsataanko palikoita esimerkiksi pölyistä ja hiuksista?

”Palikoita ei erikseen puhdisteta, mutta koska ohjelmaa on tehty korona-aikaan, esimerkiksi käsidesiä on ollut saatavilla.”

Voivatko jotkut palikat loppua kesken?

”Käytössä on yli kolme miljoonaa palikkaa, mutta teoriassa esimerkiksi jokin tietty erikoispalikka tai figuuri voisi loppua kesken, jos kilpailija jostain syystä haluaisi juuri sitä monta kappaletta. Tavallisia rakennuspalikoita on kyllä riittävästi.”

Mitä rakennelmille tapahtuu tehtävän jälkeen?

”Kun teokset on arvioitu, otetaan kuvia, ja sen jälkeen legotiimi purkaa teokset ja lajittelee palikat.”

Kuka on keksinyt ja valinnut ohjelmassa nähtävät tehtävät?

”Lego Certified Professional ja legotiimi ovat olleet mukana tekemässä, harjoittelemassa ja testaamassa tehtäviä, jotta tiedetään, minkä verran tiettyyn tehtävään tarvitaan esimerkiksi aikaa. Osa tehtävistä on nähty muidenkin maiden tuotannoissa, osa taas on juuri kyseiselle maalle suunniteltuja, kuten vaikka Muumi-tehtävä. Ohjelman tekijät päättävät viime kädessä, mitkä tehtävät valikoituvat mukaan. Tehtävissä pitää olla monipuolisuutta: on hauskaa, erikoista, vaativaa, lyhytkestoista ja pidempää.”

Seitsemännen jakson Muumi-tehtävät oli laadittu yksinomaan Suomen-kisaa varten. Kuvassa Hannan ja Nellyn näkemys Muumi-aiheisesta dioraamasta.

Semifinaalissa tehtävänä oli rakentaa Superpahiksen päämaja. Ville ja Peter näkivät sen näin.

Mikä tuomari Esa Nousiainen on miehiään?

”Esa työskentelee Lego Groupilla creative leadina. Hän on opiskellut teollista muotoilua Lahden Muotoiluinstituutissa ja työskennellyt Nokialla muotoilijana. Lego Groupilla hän on työskennellyt vuodesta 2016. Esan suunnittelemia palikoita on muun muassa Star Wars-, Lego Mario- ja Lego City -paketeissa. Nykyään hän toimii luovana johtajana Lego Collectable Minifigures -projektissa. Hän on myös suunnitellut kaksi kaupoissa myytävää settiä.”

Perustuvatko tehtävien arvioinnit vain Nousiaisen päätöksiin?

”Kyllä ne ovat Esan päätöksiä. Hänellä on paras asiantuntemus, ja hän ymmärtää tehtävien vaativuuden ja näkee koko rakennusprosessin alusta loppuun.”

Lego Masters Suomi -kilpailun juontaa Jaakko Saariluoma (vas.). Esa Nousiainen on yksinvaltias tuomari.

Perustuvatko kilpailijoiden putoamiset puhtaasti arvosteltavaan tehtävään vai menestymiseen koko kilpailussa?

”Lähtökohta on, että kyseinen tehtävä ratkaisee. Eli periaatteessa aina pitää onnistua. Nyt on ollut hirveän tasainen ryhmä, mutta kilpailun loppua kohden se kärki on selvästi hioutunut.”

Miten mestarirakentajat eroavat meistä tavallisista legoinsinööreistä?

”Ehkä pro-rakentajilla korostuu tekniikkalegojen ja moottoreiden käyttö. He ovat myös nopeita rakentamaan.”

Saavatko kilpailijat käyttää apuvälineitä?

”Kilpailijat saavat käyttää apunaan vain legotyökalua ja pientä vasaraa.”

Onko kilpailijoiden yhteishenki oikeasti niin hyvä kuin miltä ohjelmassa näyttää?

”Kyllä on. Heillä on ymmärtääkseni suunnitteilla yhteinen finaalikatsomo, ja he ovat muutenkin nähneet porukalla.”

Minkä verran ohjelmaan haki kilpailijoita?

”Hakijoita oli kivasti, vaikka ei tämä ole ohjelma, johon hakisi satoja ja satoja kilpailijoita. Hakuajan jälkeen järkättiin kaksipäiväinen casting-tilaisuus, jossa saimme nähdä, miten hakijat rakentavat ja mitä he saivat aikaan tietyssä ajassa.”

Miksi juuri nämä kilpailijat valikoituivat mukaan?

”Kaiken a ja o on tietysti riittävän hyvät rakennustaidot. Iso osa on myös siinä, että pystyy kertomaan tarinaa. Kilpailijoissa yhdistyivät mielikuvitus ja luovuus.”

Onko kilpailussa yritetty huijata?

”Ei. Kamerat kuvaavat koko ajan, joten fuskaamisesta jäisi kiinni.”

Onko kilpailussa jouduttu lausumaan lapsiperheissä tuttuja kieltoja ”älä irrota hampailla” ja ”ei suuhun”?

”Tietääkseni ei ole. Legotyökalu on kyllä riittänyt.”

