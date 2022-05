Lähes 120-vuotias Suomen vanhin yksityinen kirjakauppa pelastui: Näin uusi omistaja perustelee, miksi on järkeä pitää kirjakauppaa Ruovedellä

Mikko Vartiainen ja Pasi Vainio ovat kirja-alan konkareita, jotka ovat toimineet alalla lähes koko aikuisikänsä. Ruoveden pääkadulla toimivan Vinhan kirjakaupan he avaavat remontoituna huhtikuussa 2023.

Ruoveden keskustassa sijaitseva hirsitalo, jossa kirjakauppa toimii, on rakennettu vuonna 1931.

Suomen vanhimman yksityisen kirjakaupan kohtalo on vaakalaudalla, Aamulehti kertoi kesäkuussa 2021. Ruoveden pääkadulla idyllisessä puurakennuksessa toimiva Vinhan kirjakauppa on toiminut saman suvun voimin jo neljättä sukupolvea, mutta viime kesänä se laitettiin myyntiin – korona söi toiminnasta viimeisetkin mehut.

Nyt kirjakaupalle on kuitenkin löytynyt jatkaja. Juuri tehdyn sopimuksen mukaan Vinhan kiinteistö on myyty Kulttuurikauppa oy:lle, jonka perustivat tätä tarkoitusta varten Mikko Vartiainen ja Pasi Vainio. Kumpikin on toiminut kirja-alalla lähes koko aikuisikänsä.

Vartiainen toimii tällä hetkellä antikvariaattialan yrittäjänä, ja hän vastaa jatkossa Vinhan operatiivisesta toiminnasta. Pasi Vainio jatkaa työssään Otavan toimitusjohtajana.

Mikko Vartiainen kuvattuna 2013.

Kustaa Wilenius, sittemmin Vinha, perusti kotiinsa Ruovedelle kirjakaupan vuonna 1903. Nykyisessä rakennuksessa kirjakauppa on toiminut vuodesta 1931.

Uusien omistajien tavoitteena on jatkaa perinteikkään kivijalkakaupan toimintaa, ja sen ympärille rakentaa kulttuurikeskus kahviloineen, tapahtumineen ja taiteilijaresidensseineen.

”Kirjakauppa on tässä se perusta, ja arvo sinänsä, mutta me ymmärrämme, että pelkästään kirjakaupan avulla siihen paikkaan ei voi kannattavaa liiketoimintaa saada, ja sen takia suunnitelmamme ovat lähteneet vähän laajemmasta visiosta”, Vartiainen kertoo puhelimessa.

Pasi Vainio

Maanantaina allekirjoitetun sopimuksen mukaan Vinhan kirjakauppa jatkaa nykyomistuksessa kesän yli. Vinhan uusi antikvaarinen verkkokauppa käynnistyy syksyllä ja vuodenvaihteessa rakennus siirtyy uudelle omistajalle. Talvella tehtävän remontin jälkeen uudistunut Vinhan kirjakauppa avautuu uudessa laajuudessaan 23. huhtikuuta 2023.

Kummankin vuosikymmenten aikana keräämät verkostot mahdollistavat Vartiaisen mukaan sen, että kirjakaupan yhteyteen voidaan saada paljon tapahtumia. Kirjailijavierailuja, musiikkia, lastentapahtumia tai kuvataidetapahtumia.

Yhteen huoneeseen tulee pieni vaihtuvien taidenäyttelyiden tila, kahvilatoimintaa laajennetaan ja kahvilan yhteyteen rakennetaan kesäterassi.

Talvisaikaan, kun fyysisessä kirjakaupassa on väistämättä hiljaisempaa, tulee toiminta painottumaan antikvaariseen verkkokauppaan. Tarkoituksena on talvisin saada tuloja myös kesäisin matkailijoille auki olevien majoitustilojen siirtämisestä taiteilijoiden residenssikäyttöön.

Toimintaa kehitetään yhdessä Ruoveden kunnan, eri järjestöjen ja paikallisten yrittäjien kanssa, ja kauppaan palkataan paikallisia työntekijöitä.

Kysymykseen siitä, onko fyysisille kirjakaupoille ja painetuille kirjoille yhä tilausta Vartiainen vastaa, että niin isot kustantamot Bonnier ja Otava kuin vaikkapa Suomalainen Kirjakauppa saavat edelleen suurimman osan tuloistaan painetuista kirjoista, eivät e- tai äänikirjoista.

Sähköisen kirjan tuloa Vartiainen pitää pikemminkin alan laajempana kehityssuuntana kuin Ruoveden kirjakaupan pulmana.

”Me lähdemme siitä, että kirjakauppoja voi edelleen olla olemassa. Meidän täytyy itse arvioida, millä volyymilla kirjakauppa voi Ruovedellä toimia ja kuinka paljon muuta me tarvitsemme sen oheen.”

Kulttuuriperinnön säilyttämisen lisäksi kauppoja ohjasivat Vartiaisen ja Vainion oma elämäntilanne ja tulevaisuudenhaaveet.

”Yksi meidän lähtökohtamme on varmaankin myös se, että ollaan riittävän romantikkoja”, Vartiainen sanoo ja naurahtaa. ”Mutta ymmärrämme, että romantiikka ei elätä, emmekä halua haihatella vaan saada homman pyörimään.”