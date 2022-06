Tana Frenchin nyt suomennettu kirja on kuusiosaisen sarjan avausosa.

Romaani

Tana French: Pimennossa (In the Woods). Suom. Natasha Vilokkinen. WSOY. 512 s.

Tana French (s. 1973) on irlantilainen teatterinäyttelijä, joka vaihtoi näyttelemisen rikosromaanien kirjoittamiseen. Hänen esikoisdekkarinsa In the Woods ilmestyi 2007 ja sai heti neljä parhaan esikoisromaanin palkintoa. Se myös aloitti toistaiseksi kuusiosaisen Dublin Murder Squad -sarjan.

Nyt kun In the Woods on viimein saatu suomeksi nimellä Pimennossa, voi todeta, että se on maineensa arvoinen teos.

Pimennossa on päällisin puolin rikosmysteeri, mutta myös tarkkanäköinen kuvaus rikosta tutkivista poliiseista, heidän keskinäisistä väleistään sekä muistista, unohduksesta ja viimein kaiken katoavaisuudesta.

Vuonna 1984 12-vuotias Adam Ryan meni rakkaaseen lähimetsään ystäviensä Peterin ja Jamien kanssa Knocknareen lähiössä Dublinin liepeillä. Vain Adam palasi metsästä, kengät täynnä verta ja muisti tiessään. Peteriä ja Jamieta ei löytynyt koskaan.

Adam lähetettiin sisäoppilaitokseen, ja sieltä palattuaan hän kouluttautui poliisiksi sekä vaihtoi etunimensä Robiksi. Vuonna 2007 Rob Ryan on murhatutkijana Dublinissa, ja vain hänen työparinsa Cassie Maddox tuntee hänen salaisuutensa.

Sitten Knocknareen metsästä, arkeologisten kaivauksien keskeltä löytyy murhattuna 12-vuotias tyttö. Lapsuuden traumat palaavat Robin mieleen. Onko uudella murhalla jotain tekemistä hänen ystäviensä yli 20 vuoden takaisen katoamisen kanssa?

Pimennossa on perusteellinen ja huolellinen murhatutkinnan kuvaus, mutta enemmän kuin dekkari, se on kuitenkin psykologinen romaani kertojana toimivasta Robista, ja siitä, miten kokemukset ovat muokanneet hänestä miehen, joka on hyvä rikostutkija, mutta täysin hukassa suhteessa muihin ihmisiin.

Uusi tapaus saa lisäksi Robin pinnistämään muistiaan, jotta hän vihdoin muistaisi, mitä hänen ystävilleen samaisessa metsässä tapahtui. Tämä saa Robin entistä ahdistuneemmaksi ja sekavaksi, jopa niin, että hänen tavattoman hieno ystävyytensä ja työkumppanuutensa Cassie Maddoxin kanssa joutuu vaakalaudalle.

Tytön murha selviää, kammottavasti mutta uskottavasti, mutta vaikka French sommittelee tämän tarinansäikeen taitavasti ja pitkäjänteisesti, se ei silti ole romaanin pääasia. Muistojen ja ihmissuhteiden hauraus, lapsuuden traumojen painolasti ja ihmismielen odottamattomat ailahtelut ovat.

Lapsuuden metsä katoaa moottoritien alle, vanhat mysteerit eivät ratkea, läheinen perheenjäsen voi olla vaarallinen psykopaatti, ja epävarmuus on kaikkialla. Robin on lopulta tyydyttävä kohtaloonsa, jonka on itse luonut: elämään elämää, jossa kaikki tärkeä vilahtaa ohi.

Pimennossa ja sarjan seuraava kirja The Likeness muovautuivat käsikirjoittaja Sarah Phelpsin käsissä myös tv-sarjaksi Dublinin murhat – tappaja Dublinissa, jonka Yle esitti meillä kesällä 2020.