Yhdysvaltalainen James Cromwell on tunnettu eläin- ja ympäristöaktivisti.

Kantaaottavista teoistaan tunnettu yhdysvaltalainen näyttelijä James Cromwell ilmestyi tällä viikolla yllättäen New Yorkin Manhattanilla sijaitsevaan Starbucks-kahvilaan ja kiinnitti itsensä myymälän tiskiin. Teollaan Cromwell protestoi kahvilaketjun tapaa veloittaa asiakkailta kauramaidon käytöstä enemmän kuin lehmänmaidosta.

Cromwell ei toiminut yksin, vaan käveli kahvilaan muutamien Peta-aktivistien seurassa, liimasi kätensä myyntitiskiin ja luki ääneen kannanottoa vegaanipolitiikan epäoikeudenmukaisuudesta. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

Lehden julkaisemalla videolla kuullaan, miten aktivistit ja Cromwell huutavat muun muassa: ”Pelastakaa planeetta, pelastakaa lehmä.”

”Milloin lopetatte voittojen keräämisen, kun asiakkaat, eläimet ja ympäristö kärsivät?” Cromwell kysyy.

Peta on maailman suurin eläinten oikeuksia puolustava järjestö. Aktivistien epäreiluna pitämän kauramaidon veloituspolitiikan lopettamiseksi on tehty vetoomus, jonka on allekirjoittanut 13 000 ihmistä, mutta sillä ei ole toistaiseksi ollut toivottua vaikutusta.

Poliisin saavuttua paikalle Cromwell irrotti kätensä rauhallisesti veitsellä ja käveli pois.

82-vuotias Cromwell on arvostettu näyttelijä, joka tunnetaan muun muassa roolistaan tv-sarjassa Succession ja elokuvista Vihreä maili, LA Confidential, Space Cowboys, The Queen sekä Babe-elokuvista.

Cromwell on ollut kasvisyöjä 1970-luvulta lähtien. Vegaani hänestä tuli Babe-elokuvien myötä. Pienen Babe-possun elämästä kertovissa elokuvissa Cromwell näytteli maanviljelijää.

Cromwell on myös tunnettu Peta-aktivisti, joten Starbucks-episodi ei ole ensimmäinen kerta, kun näyttelijä protestoi ja osoittaa mieltään julkisesti ympäristön ja eläinten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta. The Guardianin mukaan hän on vastustanut Vietnamin sotaa 1960-luvulla sekä puolustanut mustia panttereita.

Vuonna 2014 näyttelijä James Cromwell osallistui Los Angelesissa mielenosoitukseen, jossa vaadittiin lehtoyhtiö Air Francea lopettamaan apinoiden lennättäminen laboratorioihin.

Näyttelijä on myös pidätetty monta kertaa. Vuonna 2013 Cromwell pidätettiin mielenosoituksessa, jossa protestoitiin epäiltyä eläinten pahoinpitelyä Wisconsinin yliopistossa.

Vuonna 2015 Cromwell pidätettiin, koska hän vastusti maakaasuvoimalan rakentamista Wawayandaan, New Yorkiin. Seuraavana vuonna hänet pidätettiin uudelleen. Silloin hän protestoi maanalaista kaasuvarastoa Seneca-järven lähellä. Vuonna 2017 hänet pidätettiin, sillä hän protestoi kalifornialaista SeaWorldia ja eläinpuiston tapaa kohdella eläimiä.

Vuonna 2019 Cromwell pidätettiin tilaisuudesta, jossa protestoitiin koirien huonoa kohtelua Texas A&M -yliopistossa.