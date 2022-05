Karita Mattilan olemuksessa riitti eleganssia, samoin Francis Poulencin Ihmisen ääni -monologioopperan näyttämökuvassa.

Klassinen

Koko Karita. Ensi-ilta Suomen kansallisoopperassa 18.5. Karita Mattila, sopraano, musiikinjohto Dalia Stasevska.

Mies on jättänyt Naisen toisen naisen tähden. Nainen on raatelevan epätoivon riivaama ja on yrittänyt itsemurhaa. Nainen soittaa rakastetulleen viimeisen puhelunsa.

Karita Mattila esittää Francis Poulencin tunnin mittaista monologioopperaa Ihmisen ääni (La Voix humaine) ensi kertaa elämässään.

Poulencin teos sai kantaesityksensä 1959 Pariisissa. Se perustuu Jean Cocteaun 1930 kirjoittamaan yhden naisen näytelmään.

Mattilalle on ehdotettu Ihmisen ääntä jo monta kertaa vuosien varrella. 61-vuotiaana hän on vihdoin tarttunut siihen. Koska Mattilalla ei ole teoksesta aikaisempia kokemuksia, se varmaan selittää sen hallusinatorisen voiman ja herkkyyden, joilla hän heittäytyy Poulencin psykologiseen mestariteokseen. Esitys voi koskettaa monia omakohtaisesti.

Poulenc halusi oopperansa esittäjäksi ”nuoren ja elegantin” naisen. Mattila todistaa, ettei Poulencin Naisen esittäminen ole iästä kiinni. Hän on pysynyt hyvin nuorekkaana.

Karita Mattila tulkitsee Poulencin Ihmisen ääni -monologioopperaa eleganteissa puitteissa Kansallisoopperassa.

Eleganssia ei puutu enempää Mattilan olemuksesta kuin näyttämökuvasta. Erika Turunen on suunnitellut harmaan sävyisen ylelliseltä näyttävän, sensuellin makuuhuonevaatetuksen. Elegantti on myös miljöö, suuri, vihreäseinäinen hämyinen huone, jonka seinillä näkyy Henri Matissen teoksia ja huonekalut ovat Le Corbusierin kallista funkis-designea. Voi päätellä, että nainen on varakas ja yläluokkainen.

Vuonna 1959 syntyneessä Ihmisen äänessä käytetään periaatteessa tietysti lankapuhelinta, jonka pirinää ksylofoni matkii orkesterissa. Lankapuhelimessa on pitkä johto, joka rajoittaa ja säätelee naisen liikkumista.

Jussi Nikkilän taidokkaassa ohjauksessa Nainen käyttää matkapuhelinta. Koska johtoa ei ole, Nainen voi liikkuu leveässä huoneessaan vapaasti laidasta laitaan.

Yleisön pitää kuitenkin kuvitella, että Naisella on korvallaan lankapuhelimen luuri. Kun linja vähän väliä katkeaa, Nainen alkaa hermostuksissaan huutaa puhelinkeskukseen. Tämä anakronismi on kestettävissä.

Poulencin musiikki tulkitsee uskollisesti Cocteaun tekstiä. Ranskalaiset musikologit ovat kiittäneet Poulencin kykyä hallita tekstin prosodiaa eli painoja ja ajoitusta, äänen sävyjä, korkeutta, sävelkulkuja ja intonaatiota.

Sama kiitos kuuluu myös Mattilalle ranskan kielen elegantista ääntämisestä, laulun puheenomaisen spontaanista vivahteikkuudesta ja rytmittämisestä.

Alkupuolella Mattilan tulkitsema Nainen takertuu suhteeseen kuin se ei olisi päättänytkään. Hän valehtelee itselleen, kujertelee miehelle puhelimessa, muistelee onnellisia hetkiä – ja mitä nyt joskus kimpaantuu.

Laulu pulpahtelee lyhyinä ryöppyinä, katkeavina ajatuksina, kirpaisevina epäilyinä, paniikkimaisina kysymyksinä. Tauot katkovat kauhunsekaista puhetulvaa. Niiden aikana Nainen kuuntelee miestä, jonka on vaikea aluksi sanoa suhteen päättyneen.

Lopulta nainen ei pysty tukahduttamaan epätoivoaan ja kertoo itsemurhayrityksestään. Samalla Poulenc päästää katkonaisesti sykkivän musiikkinsa melodiset impulssit puhkeamaan tuskaiseen, jopa viihteelliseen kauneuteen. Lopussa vaikuttaa siltä, että Nainen onnistuu pyristelemään eroon tuskansa vankilasta.

Dalia Stasevskan johtama orkesteri kietoo Naista joustavasti ja läpikuultavasti sykkivään ja sensuelliin, taukojen katkomaan hyväilyynsä ja siirtyy äkillisesti ahdistuksesta rauhaan. Musiikista pärähtää viiltoja ja iskuja, jotka repivät Naisen mieltä.

Loistava ratkaisu on näyttää näyttämöhuoneen yläpuolella suurella näytöllä eräänlaista elokuvaa, jossa Tommi Korpela esittää Naisen rakastettua. Se vahvistaa ironisen tyylikkäästi esityksen hellää ja rajua, intohimoisen rakastunutta, eroottista, julmaa ja joskus arkipäiväistäkin tunnelmaa.

Tauon jälkeen Mattila näyttää kokonaan uuden puolen itsestään. Hänestä tulee viihdemaailman kabaree- ja musikaalikuningatar, joka hehkuu glamouria ja riehakasta elämänhalua. Tanssijat, kuoro ja näyttämölle sijoitettu orkesteri tehostavat show’n yleisöä huumaavaa loistokkuutta.

Ohjaus Jussi Nikkilä, lavastus takis, puvut Erika Turunen, valaistus ja projisoinnit Mikko Linnavuori, koreografia Antton Laine. Suomen kansallisoopperan kuoro ja orkesteri.

Koko Karita -esityksen striimi tulee nähtäville Stage24-palveluun.