Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi Posi Tv:lle lyhytaikaisen ohjelmistotoimiluvan televisiotoimintaan. Luvan mukaan Posi Tv saa harjoittaa televisiotoimintaa ajalla 9.5.2022–8.5.2023.

Lyhytaikainen lupa on vuoden mittainen, koska ohjelmatoiminnan viikoittainen kesto on enintään kaksitoista tuntia. Sitä pidempi lähetysaika tarkoittaisi maksimissaan kolmen kuukauden lyhytaikaista lupaa.

Tähän mennessä Posi Tv on julkaissut omia ”uutisiaan” ja ”erikoisuutislähetyksiään” verkkosivuillaan.

Kun kanava lanseerattiin keväällä 2020, perustaja ja päätoimittaja Ilkka Tiainen sanoi Posi Tv:n tarjoavan katsojille ”mielen ruokaa”, positiivisuutta sekä pakoa todellisuudesta.

”Uutislähetykset” ovat kuitenkin keskittyneet pitkälti koronarokotedenialismiin ja salaliittoteorioihin.

Loppuvuodesta 2021 Tiainen sai syytteen koronatestistä kieltäytymisestä. Tiainen pyrki keskustan puheenjohtajaksi vuonna 2020 ja hän on Alavuden kunnanvaltuutettu. Vuonna 2021 hän oli mukana perustamassa Valta kuuluu kansalle -puoluetta ja erosi keskustasta.

Yksi esimerkki Posi Tv:n viimeaikaisesta tarjonnasta: 7. toukokuuta 2022 Posi Tv väitti, että ”vieläkään kukaan ei ole pystynyt todistamaan että Sars-CoV-2 aiheuttaa koronaa, uutisoi brittiläinen The Light -uutislehti”.

The Light on tosiasiassa omakustannelehti, joka rakentuu New World Order -salaliittoteorioiden päälle ja joka on vuodesta 2020 väittänyt valheellisesti, että koko koronaviruspandemia on huijausta. Lehden taustalla olevan manchesteriläisen miehen bisneksiin on kuulunut The Guardianin mukaan myös rokotevastaisten t-paitojen ja 9/11-terrori-iskujen salaliittoteorioiden oheistuotteiden myynti.

Posi TV käytti yhtenä lähteenään uutislähetyksessä 7. toukokuuta The Light -nimistä omakustannelehteä. Kuvakaappaus Posi TV:n nettisivuilta.

Venäjän Ukrainassa aloittaman laajamittaisen hyökkäyssodan jälkeen Posi Tv:n lähetyksissä on kuitenkin nähty myös muuta.

15. huhtikuuta julkaistu ”erikoisuutislähetys” yritti todistella, että Kiovan lähellä Butšassa paljastuneet Venäjän joukkojen julmuudet ja siviilien tappamiset tapahtuivat vasta Venäjän joukkojen vetäydyttyä alueelta. Ensin lähetys otti annettuna, että Venäjän joukot lähtivät Kiovan alueelta rauhanneuvotteluihin liittyvänä hyvän tahdon eleenä eivätkä siksi, että Ukraina oli pysäyttänyt niiden etenemisen ja joukkoja uhkasi tuho.

Sitten lähetys väitti turkkilaisen julkaisun avulla, että Maxar-satelliittiyhtiön kuvat Butšan kaduilla lojuvista ruumiista eivät olleet niiltä päiviltä kuin esimerkiksi The New York Times sanoi.

”Ensinnäkin Maxarin satelliitti kulki 28. päivänä helmikuuta ja 1. päivänä huhtikuuta ei 9.–11. maaliskuuta. Toisin sanottuna 9.–11. maaliskuuta oli täysin eri koordinaateissa”, lähetyksen juontaja Tiainen sanoi.

Erikoisuutislähetyksessä todisteltiin 15. huhtikuuta, että Kiovan lähellä Butšassa paljastuneet Venäjän joukkojen julmuudet ja siviilien tappamiset tapahtuivat vasta Venäjän joukkojen vetäydyttyä alueelta. Kuvakaappaus Posi TV:n sivuilta.

Tosiasiassa disinformaatiota tuottavat julkaisut tai heidän käyttämänsä lähteet eivät osaa käyttää Maxarin hakutoimintoa oikein. Mikäli hakuehtoja laajentaa, näkee heti, että Maxarin satelliitti otti Butšan seudusta kuvia pitkin maaliskuuta.

Moka on hyvin yksinkertainen, ja kun disinformaatiota levittävien tahojen samanlainen hakuvirhe toistui myös Venäjän tukemien separatistien venäläisellä ohjuksella alas ampuman MH17-lennon tapauksessa vuonna 2014, herää kysymys, onko kysymyksessä edes moka vai ihmisten johtaminen harhaan tahallaan.

Miten tällainen kanava on voinut saada edes lyhytaikaisen ohjelmistotoimiluvan?

Vastaus on, että lyhytaikaisissa ohjelmistotoimiluvissa ei tehdä minkäänlaista tarkoituksenmukaisuusharkintaa vaan kyse on oikeusharkinnasta: kun täytät ehdot saat luvan, piste, sanoo viestintäoikeuden dosentti ja yliopistotutkija Riku Neuvonen.

Liikenne- ja viestintäviraston mukaan heidän on viranomaisena lain mukaan myönnettävä lyhytaikainen ohjelmistolupa, jos ei ole ilmeistä syytä epäillä hakijan rikkovan viestintäpalvelulakia, kuvaohjelmalain ikärajasääntelyä, syyllistyvän kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tai terrorismiin kehottamiseen.

”Ilmeinen syy epäillä tarkoittaa, että viranomainen pitää asiaa käytännössä varmana, ettei asian suhteen ole oikeastaan minkäänlaista ristiriitaa”, Neuvonen sanoo.

Epäilyn kynnys on siis korkea, ja jos sitä ei ylitetä, lyhytaikainen ohjelmistolupa on myönnettävä.

”Mutta mitä tarkoittaa, jos on ilmeistä syytä epäillä tai on syyllistynyt aiemmin pykälissä mainittuihin perusteisiin olla myöntämättä lupaa? Tämä on auki. Millä ilmeisyys osoitetaan? Traficomin on suunnilleen pakko myöntää lyhytaikainen lupa, koska päinvastaisesta prosessista ei tietääkseni ole tietoa”, Neuvonen sanoo.

Lyhytaikaista ohjelmistolupaa ei voi saada välittömästi uudestaan. Välissä täytyy olla ainakin kaksi kuukautta, ennen kuin uusi lupa voidaan myöntää. Jos kanavan takana olevat tahot perustavat uuden yrityksen ja yrittävät hakea välittömästi uutta lupaa sillä, lupaa ei myönnetä, mikäli hakuprosessin aikana kyetään selvittämään, että lupaa hakevat samat ihmiset.

Ilkka Tiainen pyrki keskustan puheenjohtajaksi vuonna 2020.

Vuonna 2017 Venäjä-yhteyksistään tunnettu Johan Bäckman oli ostamassa 95 prosenttia Love FM- radiokanavaa ylläpitävän Love FM Oy:n osakkeista. Liikenne- ja viestintäministeriö sanoi tuolloin peruvansa kanavan ohjelmistoluvan valtioneuvoston ennakkopäätöksellä, jos omistus vaihtuu esitetyllä tavalla.

Ministeriö oli pyytänyt lausuntoa Suojelupoliisilta, jonka mukaan kanavan jatkaminen Bäckmanin omistuksessa olisi vaarantanut kansalliselle turvallisuuden.

Love FM:llä oli pidempiaikainen ohjelmistotoimilupa, ja lainsäädäntö lähtee siitä, että lupia ei voi siirrellä. Siksi asiassa tehtiin myös tarkoituksenmukaisuusharkintaa, ei vain oikeusharkintaa, sanoo Neuvonen.

”Love FM:n tapauksessa mentiin ihan oikean prosessin mukaan. Tarkoituksenmukaisuusharkinta on aina myös poliittinen prosessi ministeriötasolla ja isommissa luvissa valtioneuvostotasolla.”

Kun tunnemme Venäjän hallinnon tavan tehdä propagandaa ja levittää julkisuuteen useita keskenään ristiriidassa olevia väitteitä tapahtumista siinä toivossa, että hämmennys riittää ja tarpeeksi moni hyödyllinen idiootti tarttuu valheisiin, onko Suomen nykyinen laki sähköisen viestinnän palveluista ajan tasalla?

Neuvosen mukaan lain monet pykälät ovat perua ajalta, jolloin tv- ja radiotoiminta on ollut hyvin erilaista ja vain harvalla on ollut mahdollisuuksia käynnistää edes lyhytaikaista toimintaa.

”Koko laki ja toimilupajärjestelmä pitäisi ehkä arvioida uudestaan ja miettiä, vastaako todellisuus ja tarpeet mihin laki on tehty enää nykypäivää”, Neuvonen sanoo.

Pohdintaan voisi tulla, ”pitäisikö tarkoituksenmukaisuusharkinta eli kauneuskilpailu ottaa mukaan kaikkiin arviointeihin, jolloin viranomaisen harkintavalta kasvaisi”.

Heti seuraava kysymys on, mitkä olisivat harkintakriteerit.

”Neljä vuotta sitten tähän lakiin yritettiin saada muun muassa arpajaisrikkomus, mistä voidaan tuomita sakkoa. Se olisi estänyt toimiluvan saamisen ja jos on kerran rikkonut, estäisi tulevaisuudessakin. Esitys meni perustuslakivaliokunnassa nurin kun se oli niin köykäinen.”

Toimiluvan peruuttamisen on katsottu rinnastuvan toiminnan kieltämiseen, ja jos ”ilmeinen syy” perua lupa perustuu arvioon, jonka mukaan toimija tulee todennäköisesti rikkomaan lakia tulevaisuudessa, liikutaan ”aika arveluttavien ennakkoesteiden vesillä”, Neuvonen sanoo.

”Toisaalta nykyisessä todellisuudessa ehkä tarvittaisiin enemmän harkintavaltaa viranomaisille, mutta toisaalta lakiin voitaisiin ujuttaa jotain muuta, mikä taas kaventaisi sananvapautta.”

Laki kaipaisikin ehkä enemmän selkeyttämistä kuin lisää yksityiskohtia.

”Kun käydään läpi lupatyyppejä, joissa viranomaisella on vain oikeusharkinta, niihin voisi mahdollisesti lisätä myös harkintavaltaa, eli että viranomainen voi ottaa huomioon erilaisia laissa määriteltyjä seikkoja tai viedä asian ylempään harkintaan niin kuin Love FM -tapauksessa,” Neuvonen sanoo.

Tällaisilla pienillä muutoksilla voitaisiin välttyä yksityiskohtaisen sääntelyn ongelmilta ja ajautumiselta epäilyttävään ennakkosensuuriin.

Viimeistään tänä vuonna olemme nähneet ”yleiseurooppalaisen heräämisen vaikuttamistoimintaan”, Neuvonen sanoo. Keinoja puuttua esimerkiksi Kremlin vaikuttamisyrityksiin ei kuitenkaan näytä puuttuvan. Joukko Venäjän propagandakanavia viskattiin EU-tason päätöksellä pois koko EU:n alueelta sekä televisiosta että internetistä heti pian Venäjän Ukrainassa aloittaman laajamittaisen hyökkäyssodan jälkeen vauhdilla, joka taisi yllättää kaikki.

”En ole ratkaisusta eri mieltä ja se osoittaa, että mekanismeja puuttua on.”

Euroopassa on pitkälti luotettu viestinten itsesääntelyyn ja sen joustavuuteen. Toimiala myös luottaa sääntelyyn, kun se pääsee itse vaikuttamaan siihen, Neuvonen sanoo.

”Eurooppalainen sananvapaus- ja vapausajattelu antaa aika paljon mahdollisuuksia tehdä ja toimia ja näyttää toimivan varsin hyvin verrattuna Yhdysvaltoihin, jossa perustuslaki kieltää valtiota tekemästä sananvapaudelle mitään ja itsesääntelyäkään ei oikein voi tehdä, koska se rajoittaisi sananvapautta.”

Toisaalta elämme poikkeusaikaa ja joskus muulloin kysymys sähköisen viestinnän palveluista saattaisi olla toisinpäin, Neuvonen sanoo.

”Onko rajoitusmahdollisuuksia sähköisen viestinnän puolella jopa liikaa?”

HS ei tavoittanut Ilkka Tiaista perjantaina 13. toukokuuta.

