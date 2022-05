Torino

Euroviisujen ylivoimaisen ennakkosuosikin laulu on saanut uusia merkityksiä Ukrainan sodan myötä. Ukrainan viisukappaleessa lauletaan muun muassa siitä, kuinka kotiin löytää aina, vaikka kaikki tiet olisivat tuhoutuneet.

Kalush Orchestran edustuskappale Stefania on kirjoitettu yhtyeen keulakuvan omalle äidille.

”Stefanian merkitys laajeni kaikille äideille, jotka huolehtivat lapsistaan ja suojelevat heitä sodan piinalta. Tämä laulu ei kuitenkaan ole ollenkaan sodasta, ja se oli kirjoitettu paljon aiemmin ennen kuin sota alkoi”, yhtyeen perustaja ja keulakuva Oleh Psiuk kertoo sähköpostitse.

Kalush Orchestra on ymmärrettävästi Euroviisujen seuratuin edustaja. Yhtyeellä on Italian Torinossa niin intensiivinen aikataulu, että se antaa vain kirjallisia sähköpostihaastatteluja.

Kalush Orchestran ukrainankielinen laulu yhdistää rapia, hip hopia ja ukrainalaista kansanmusiikkia. Vedonlyöjät ja viisuyleisö veikkaavat Ukrainan voittoa lähes varmaksi.

”Uskomme lauluumme, joka heijastaa nyt ajan henkeä. Haluamme myös näyttää ukrainalaisille euroviisuiltana, etteivät he ole yksin, että koko Eurooppa seuraa meitä, kun taistelemme tässä brutaalissa sodassa, ja tukee meitä. Että ei ole muuta keinoa, me voitamme”, Psiuk kirjoittaa.

Ukraina pääsi odotetusti lauantain viisufinaaliin tiistain ensimmäisestä semifinaalista.

Kalush Orchestra esiintyi huhtikuun alussa Israelin Jerusalemissa Ukrainan juutalaisille, jotka olivat joutuneet pakenemaan kotimaastaan.

Kalush Orchestra valittiin edustamaan Ukrainaa vain päiviä ennen Venäjän hyökkäystä maahan. Nyt Ukrainan edustaminen on yhtyeelle aiempaa merkittävämpi tehtävä. Psiuk kertoo, että yhtye haluaa muistuttaa Eurooppaa Ukrainan olemassaolosta.

”Euroviisuihin osallistuminen on mahdollisuus esitellä meidän kulttuuriamme kansainvälisellä tasolla ja näyttää ukrainalaisen hengen ja rohkeuden voimaa myös musiikkiareenalla.”

Psiukin mukaan yhtyeen tunteet Euroviisuista olivat ristiriitaiset sodan alussa.

”Nyt ymmärrämme, että voimme olla toiminnallamme hyödyksi maallemme. Musiikkimme avulla pystymme välittämään viestin suurelle euroviisuyleisölle.”

Sunnuntaina Kalush Orchestra soitti Torinossa pienen katukeikan Suomen viisuedustajan The Rasmuksen kanssa. The Rasmus kertoi, että yhteissoittelu oli bändille yksi parhaista hetkistä viisumatkalla.

Oleh Psiukin mukaan oli hienoa tavata The Rasmuksen Lauri Ylönen ja laulaa hänen kanssaan Stefania.

”Kaikki ovat varmaan kuulleet heidän kappaleitaan, ja nyt me esiinnymme samalla lavalla. On myös erittäin hienoa, että The Rasmuksen tyypit todella tukevat Ukrainaa”, Psiuk kirjoittaa.

Ukrainan sodan takia Euroviisut ovat tänä vuonna poliittisesti latautuneemmat kuin koskaan aiemmin, mutta Ukrainan suuri suosio ei kumpua pelkästään sympatiasta.

Euroviisuasiantuntija Anna Muurisen mukaan Ukraina on perinteisesti kova euroviisumaa, joka on voittanut kilpailun aiemmin kahdesti, viimeksi vuonna 2016.

Kalush Orchestralle voitto merkitsisi ukrainalaisen musiikin arvostusta. Bändissä räppäävä Oleh Psiuk mainitsee myös, ettei Euroviisuissa ole ollut monia hip hop -kappaleita eikä yksikään rap-yhtye ole voittanut kisaa.

Jos Kalush Orchestra voittaa Euroviisut, Ukraina saa ensi vuoden kilpailun järjestämisvastuun. Psiuk uskoo, että viisut järjestettäisiin silloin ”uudessa yhdistyneessä, uudelleenrakennetussa, kukoistavassa ja onnellisessa Ukrainassa”.

”Emme halua voittoa itsellemme, vaan kaikille ukrainalaisille. Uskomme, että tämä on vasta ensimmäinen voitto kaikista tulevista voitoistamme.”

Kalush Orchestra ei ollut Ukrainan ensimmäinen valinta viisuedustajaksi. Alun perin Euroviisuihin piti lähettää Alina Pash, jonka ukrainankielisessä kappaleessa oli yhtä lailla vivahteita ukrainalaisesta kansanmusiikista.

Pash kuitenkin menetti edustuspaikkansa, koska hän oli vieraillut sääntöjen vastaisesti Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla vuonna 2015. Asia tuli laajalti ilmi kansallisten karsintojen jälkeen.

Kalush Orchestra oli tullut kansallisissa karsinnoissa toiseksi ja saanut eniten yleisöääniä, joten edustuspaikkaa tarjottiin heille. Ryhmässä on myös aiempaa viisukokemusta, sillä Ihor Didentšuk soitti viime vuonna maata edustaneen Go_A:n riveissä. Tuolloin Ukraina sijoittui kilpailussa viidenneksi.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen oli epävarmaa, pääseekö Ukrainan edustaja ollenkaan Torinon viisulavalle. Ukrainan lain mukaan 18–60-vuotiaat miehet eivät saa poistua kriisin aikaan maasta, ja Kalush Orchestran kokoonpanossa on kuusi miestä.

Nyt he ovat saaneet Ukrainan hallitukselta erityisluvan poistua maasta Euroviisuihin. Finaalin jälkeen miesten on palattava takaisin kotimaahansa.

Kaikki yhtyeen jäsenet ovat jossain määrin osallistuneet sotatoimiin. Yksi bändin tanssijoista luopui viisupaikastaan, kun hän liittyi Ukrainassa alueellisiin puolustusjoukkoihin. Bändin perustaja ja keulakuva, 27-vuotias Oleh Psiuk puolestaan pyörittää 35 hengen vapaaehtoisjärjestöä, joka auttaa ukrainalaisia löytämään suojaa, kuljetuksia ja lääkkeitä.