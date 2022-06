Kesä on seikkailujen aikaa, säästä viis. Onneksi hauskoja ja jännittäviä matkoja voi tehdä myös viltillä köllien, kirja retkivälineenä. Kirjat kertovat myös sen, että usein seikkailulta löytää sen kaikkein tärkeimmän: oman itsensä.

Kummallinen villi länsi

Eli Brown: Kummat (Oddity). Suom. Kaisa Kattelus. Tammi. 12+

Vaihtoehtoinen historia on fantasia­kirjallisuudessa suosittu laji, mutta Eli Brownin uuden sarjan käynnistävä Kummat erottuu joukosta hyppäyksellään 1800-luvun Pohjois-­Amerikkaan, aivan oman­laiseensa villiin länteen.

13-vuotias Clover asuu lääkäri-­isänsä kanssa pienessä kylässä Kenturio­vuoristossa, kaukana kaikesta. Clover on kiinnostunut kirjalle nimensä antaneista kummista, erilaisista taika­esineistä: pohjattomasta viinipikarista, tulitikuista jotka pysäyttävät ajan, eri kielillä kirjoittavasta sulkakynästä.

Kummat ovat kuitenkin syy Cloverin äidin kuolemaan, joten isän kanssa niistä ei voi puhua.

Kun rosvojoukko ampuu isän, ehtii tämä viimeisinä sanoinaan ohjeistaa tyttärensä kohti Uutta Manchesteria. Matkalla Clover kerää joukkoonsa ihanasti laulavan Nessan, Louisianan sodan tarunomaisen sankarin Hannibal Furlongin, joka nyt vain sattuu olemaan puhuva kukko, ja taistelutahtoisen pienen Susanna-nuken.

Mutta keneen voi luottaa, kuka on todella Cloverin puolella? Pian hän saa nimittäin huomata, että pakeneminen ja piiloutuminen jatkuvat jatkumistaan, kun vihollinen toisensa perään ryntäilee metsissä hänen kintereillään.

Karin Rytterin 1800-luvulta ammentavat piirrokset rytmittävät tarinaa tyylikkäästi, ja Kaisa Katteluksen suomennos tavoittaa kerronnan hengen sujuvasti.

Pohjois-Amerikan historiaa tunteva lukija saa kirjan maailmasta epäilemättä enemmän irti, mutta Cloverin vauhdikkaat seikkailut toimivat hienosti myös ilman taustatietoja.

Arla Kanerva

Myyttisten laulujen metsä

Katri Kauppinen: Laakson linnut, aavan laulut. Otava. 295 s. 14+

Suomalainen mytologia, kansanperinne ja -uskomukset ovat alkaneet näkyä nuorten­kirjallisuudessa vallan tiheään. Katri Kauppisen Laakson linnut, aavan laulut nojaa kalevalaiseen kuvastoon ja muinais­suomalaisiin perinteisiin, mutta ponnistaa niistä samalla aivan omaan maailmaansa, sadunomaiseen todellisuuteen, jossa jokaista ihmistä asuttaa eläimen henki.

Nimi viittaa kahteen kylään, Laaksoon ja Aavaan, ja niiden erilaisiin perinteisiin. Aavan kylässä uskotaan miekkaan, ei taikuuteen: mutta elämää tuovat laulut ovat hajonneet ja kansa näkee nälkää, nurisee tyytymättömyyttään vanhan päällikön toimiin. Laaksossa puolestaan kommunikoidaan henkien kanssa, ja joen varressa elämä on yltäkylläistä. Hyvinvoinnin takaa sampo, ja kylän elämää käskee sen haltija, henkien viestejä tulkitseva Akka.

Köyhyyteen kyllästynyt Aavan päällikön poika Lemek lähtee Laaksoon pyytämään sampoa avuksi. Hän kohtaa Akan oppilaana olleen mutta kylän päälliköksi, Maamoksi, yllättäen asetetun Pihlajan, ja toki nuoret rakastuvat. Näiden päällikönvesojen lisäksi romaani antaa äänen myös Pihlajan sulhoksi päätetylle ujolle Pajulle sekä Lemekin sisarille Maille ja Linnelle, joiden kautta tarina saa syvempiä sävyjä.

Maskuliinisina ja feminiinisinä pidetyt elementit asettuvat kylissä varsin vankasti vastakkain, mutta Kauppinen selviää rautalangasta kunnialla. Miesten ja poikien alisteinen asema Laakson matriarkaatissa alleviivaa hyytävästi naisten ja tyttöjen asemaa patriarkaattisessa yhteiskunnassa.

Kauppisen kieli kulkee lyyrisen ilmavana, ja maailma kohoaa paikoilleen vaivattomasti. Laakson linnut, aavan laulut on kekseliäs seikkailu, jossa rakkautta, kuolemaa, velvollisuutta ja oman identiteetin luomista käsitellään oivaltavin, kevein vedoin.

Arla Kanerva

Kuoleman kohtaamisesta

Anne Leinonen: Elokuussa minä kuolen. Haamu. 191 s. 12+

Muinaisia kansanuskomuksia hyödyntää myös Anne Leinonen, jonka Elokuussa minä kuolen törmäyttää kekseliäästi aikoja ja tiloja yhteen.

Alman isoäiti Baba on kuollut, ja Alma tietää olevansa kirottu: Babalta perityt, pahaenteiset mustat helmet ennustavat Alman seuraavan pian perässä. Tarkalleen ottaen viides elokuuta.

Alma on yksinäinen, pelokas lapsi, jonka kesäloma näyttää varsin ankealta. Kaikki kuitenkin muuttuu, kun naapurin hylätyltä vaikuttaneeseen taloon muuttaa Mia. Mia kärsii synnynnäisestä sairaudesta, joka pitää hänet enimmäkseen pyörätuolissa, mutta tahdonvoimaa löytyy senkin edestä.

Mia vie Alman maan alle Juurankomaahan, toiseen todellisuuteen, jossa tutut kotitalot ovatkin aivan kummalliset ja vuodenajat vaihtelevat miten sattuu. Toisen uuden ystävyyden, askeleen eri tavalla uuteen maailmaan Alma saa Kuuralta, enon vaimon pojalta.

Anne Leinonen on tuottelias kirjailija, ja aiemmista teoksista tutut teemat asuttavat myös Elokuussa minä kuolen -romaania. Esimerkiksi Vaskinaisessa käsittelyssä olivat suomalainen kansanperinne ja kuoleman kuvasto; Kirjanoita/Noitakirja-kirjaparissa mystinen rinnakkaistodellisuus. Kirjojen nimiä Leinonen tiputtelee myös uutuudessa tiheään, välillä jopa turhankin reippaasti: teosten luettelointi tuntuu päälleliimatulta ja vie huomion Alman tarinasta.

Loppua kohti kertomus saa yhä enemmän kauhuelementtejä. Ihania seikkailuja lupaillut Juurankomaa saa yhä pimeämpiä puolia, ja tytöt joutuvat käymään kiihtyvää tanssia elämän ja kuoleman välisessä maastossa. Tässä Leinonen on parhaimmillaan, ja sen kautta rakentuu myös romaanin kantava voima: oman itsen kohtaaminen ja hyväksyminen.

Arla Kanerva

Vuori ottaa jalat alleen

Vilja-Tuulia Huotarinen, Anna Emilia Laitinen: Vuori, joka juoksi. Tammi. 40 s. 3+

Runoilijana, romaanikirjailijana ja nuortenkirjailijana sekä nyt myös Turun kirjamessujen ohjelmajohtajana tunnetun Vilja-Tuulia Huotarisen kirjoittama kuvakirja Vuori, joka juoksi (Tammi) on niin herttaisen näköinen, että lapsi nappaa sen itsenäisesti käteensä kirjaston hyllystä ja haluaa lainata.

Useissa kirjoissa eläimet puhuvat ja tekevät inhimillisiä asioita, mutta tämä kertoo vuoresta, joka kasvattaa itselleen jalat, koska miksipä ei, jos huvittaa! Sitten vuori lähtee juoksuun, pysähtyy välillä tuottamaan iloa ihmisille ja eläimille, ja jatkaa matkaa palatakseen lopulta taas kotiin.

Tarina on ilahduttavan villi ja päätön, ja siitä voi poimia monenlaisia viisauksia: ei kannata kuunnella liikaa muiden odotuksia, itsellekin tulee hyvä mieli kun tuottaa iloa muille, aina on silti sallittua ja mukavaa palata kotiin. Todella moniin asioihin pystyy jos vain haluaa.

Huotarinen ja kuvittaja Anna Emilia Laitinen ovat molemmat asuneet Islannissa, mistä Laitinen on poiminut piirteitä kirjan maisemiin. Heleät ja herkät kuvitukset ovat viehättäviä ja kirja on kaiken kaikkiaan valloittava.

Aino Miikkulainen

Hankalia sukkia kesyttämässä

Annika Hämynen, Johanna Lehtomaa: Apua sukissani on lohikäärmeitä! Kumma. 52 sivua. 4+

Opetus on aina ollut olennainen osa satuja, ja hyvin pitkään lastenkirjoissa on käsitelty elämän vaikeita asioita, kuten uuden sisaruksen syntymää tai läheisen kuolemaa. Viime vuosina on kuitenkin tullut entistä enemmän kirjoja, joissa on hyvin tarkka hyötyaspekti: niissä opetellaan tunnetaitoja tai keskitytään vaikkapa nukahtamaan, kuten äänikirjana suuren suosion saaneessa Kani joka tahtoi nukahtaa -kirjassa (Otava). Nämä kirjat onkin tavallaan tehty enemmän vanhempien kuin lasten avuksi. Niissä on jopa ammattilaisen kirjoittamia osioita, joissa vanhemmille annetaan tietoa ja neuvotaan, kuinka selvitä haastavista tilanteista.

Kun mennään liikaa hyöty edellä, itse tarina jää kuitenkin helposti vähän kököksi.

Annika Hämysen kirjoittama ja Johanna Lehtomaan ilmeikkäästi kuvittama Apua, sukissani on lohikäärmeitä! (Kumma) on lajissaan mainio. Neljä satua aistiherkkyyksistä käsittelevät esimerkiksi pukemista, syömistä ja aistien ylikuormittumista. Kirjan päähenkilöllä Kaikulla kun on vähän vaikeuksia kaikkien näiden kanssa. Sukissa kutittelevat söpöt lohikäärmeet huvittavat lapsilukijaa, samoin lautaselle piiloutuva ujo porkkana. Erilaisia aistiherkkyyksiä on kirjan mukaan 5–10 prosentilla väestöstä, ja kirja normalisoi aihetta kivasti: kun löytää oikeat keinot, hommat kyllä sujuvat!

Hyötypuoli paistaa silti läpi tästäkin tarinasta. Jään pohtimaan, jaksaisikohan kirjaa lukea, jos ei olisi toivetta avusta hankaliin vaiheisiin.

Aino Miikkulainen

Paperiteatteria runoriimein

Anu Kaaja, Lee Lahikainen: Florian & Griselda – Kerrostalosatu (S&S) 4+

Viimeisimmässä romaanissaan, vuonna 2020 ilmestyneessä Katie-Katessa Anu Kaaja otti prinsessuuden käsittelyyn leikitellen hulvattomasti kontrasteilla. Kaajan omaperäinen ilmaisu oli ihastuttanut heti esikoisteoksessa, vuonna 2015 ilmestyneessä novellikokokoelmassa Muodonmuuttoilmoitus, joka oli Helsingin Sanomien esikoiskirjakilpailun kärkikymmenikössä ja voitti Jarkko Laine -palkinnon.

Nyt Kaajalta ilmestyy ensimmäinen lastenkirja, nimeltään Florian & Griselda. Sen hän on tehnyt yhdessä nukketeatteritaiteilija Lee Lahikaisen kanssa.

Kirja ilmestyi toukokuun lopussa, joten arvostelija ehti saada lukuun vain pdf-version. Tässä tapauksessa se oli erityinen synti ja sääli, sillä lelunrakentaja Florianista ja polkupyörämekaanikko Griseldasta kertova kirja on toteutettu paperiteatterin keinoin ja täytyy ehdottomasti saada käsiin koettavaksi. Paperiteatterilavasteet on valokuviin taltioinut Maija Kurki.

Tarinassa Florianin ja Griseldan työnteon tahtiin laukkaava turhan kiire elämä mullistuu, kun lentopeikko Kiira ryhtyy temppuilemaan. Kaaja on loruillut tekstin runomuotoon, mikä on aina potentiaalinen riski – sen tietää jokainen vuosikausia lastenkirjoja ääneen lukenut. Tässä riskinotossa käy hyvin, heti ensimmäisellä lukukerralla selviää, että nämä riimit kulkevat eivätkä aiheuta ärtymystä vanhemmassakaan. Mielessä häivähtää pikemminkin genren klassikko: Tove Janssonin Kuinkas sitten kävikään.

Kustantamon sivuilla kirjaa suositellaan 4–8-vuotiaille, mutta laajentaisin ikähaarukkaa: teoksessa riittää koettavaa ihan minkä ikäiselle tahansa, niin kauniiksi ja jännittäviksi kuvitukset tunnelman tekevät. Teos myös avautuu moneen suuntaan: alakerran hätiin tuleva varisnaapurihan on ilmiselvä commedia dell’arte-hahmo!

Sanna Kangasniemi

Lisää luettavaa:

Lapset

Sofia & Amanda Chanfreau: Kirahvin sydän on tavattoman suuri (S&S) 9+

Kymmenvuotias Vega asuu Kirahvisaarella isänsä kanssa eikä ole koskaan tavannut äitiään. Edessä on seikkailu.

Emilia Erfving: Kasan nenä (Lasten Keskus) 2+

Kasa-sarjan tuoreessa osassa Kasan nenä on kadonnut. Kasa etsii nenäänsä metsästä, niityltä, suolta ja järven pohjasta.

Kaisa Happonen, Satu Kettunen: Suuri matka (Tammi) 0+

Haitarimuotoinen ensikirja vastasyntyneelle lapselle ja hänen läheisilleen.

Tiina Hautala: Museon hassu haamuherra (Haamu) 7+

Kaarlo suuntaa luokan kanssa museoon, jossa tylsien vitriineihin nostettujen asioiden lisäksi onkin erikoinen yllätys.

Helena Immonen: Näkymätön Milanna ja kielletty kirja (Kumma) 7+

Näkymätön Milanna -sarjan toisessa osassa Milannan ja hänen ystävänsä Timin maagiset taikakivet alkavat väristä kummallisesti.

Riikka Jäntti: Pikku hiiri ja syntymäpäivälahja (Tammi) 3+

Suositun sarjan kahdeksannessa osassa luvassa on Hiirun syntymäpäiväjuhla.

Hannele Lampela, Ninka Reittu: Prinsessa Pikkiriikki ja (kaamea) totuus vauvoista (Otava) 3+

Prinsessa Pikkiriikki selvittää totuuden vauvoista omaan suorasukaiseen tyyliinsä.

Janne Malinen, Teemu Juhani: Waaralinnan salaisuudet 1: Seitsemän kielonlehteä (Tammi) 9+

Trilogian avausosassa matkataan Waaralinnan salaperäiseen parantolaan, jossa vaarat vaanivat niin sokkeloisilla käytävillä kuin ympäröivässä metsässä.

Reetta Niemelä, Karoliina Pertamo: Ystävä joella (Karisto) 3+

Kuvakirja kertoo yhdestä ihmeellisestä vuodesta, uimisesta, maisemasta ja virtaavan veden taiasta.

Jack Meggitt-Phillips: Hirviön kosto (WSOY) 10+

Hirviö ja Helmikki -kirjan jatko-osassa 10-vuotias Helmikki on päättänyt, että kaikesta hirviötä ruokkimalla saadusta tavarasta on hankkiuduttava eroon.

Reetta Niemelä, Anne Vasko: Mummojen kirja! (S&S) 3+

Mummo metsä ja mummo Myyrä ovat parhaat kaverukset. He viettävät yhdessä iloista päivää kaupungissa, joka on täynnä erilaisia mummoja.

Paula Noronen, Kati Närhi: Yökoulu ja järkyttävä jättizombi (Tammi) 5+

Zombilapsi Raimo on lopettanut nukkumisen, ja seurauksena on mittava määrä erilaisia kommelluksia.

Timo Parvela, Pasi Pitkänen: Varjot 2. Auroria (Tammi) 9+

Varjot-sarjan toisessa osassa Pete ja Sara kiitävät ahkiolla joulun maailmaan, jossa valtaa pitää varjoilla itseään ruokkiva pimeys.

Sari Peltoniemi, Aiju Salminen: Ihmetyttö (Tammi) 5+

Ailin perheessä jokaisella on hieno superkyky - paitsi Aililla.

Tuukka Sandström, Varpu Eronen: Pienen pieni ilves ja iso karhu (Avain) 3+

Iltasatukirjassa ilves ja karhu etsivät sopivaa nukkumapaikkaa.

Rasaliina Seppälä, Anu Pensola: Lulu ja Piko – Merenneitopulveri (Mäkelä) 3+

Lulu ja Piko lähtevät jälleen lasten avuksi. Tällä kertaa käsillä on kylpypulma, johon tarvitaan reilu ripaus tehokasta taikaa

Annastiina Storm: Teräsmiespoika ja muita lentäviä asioita (S&S) 5+

Kymmenvuotias Eevert on päätellyt olevansa Teräsmiehen poika, ja nyt hänen on löydettävä isänsä.

Tuutikki Tolonen, Kati Vuorento: Agnes ja varjo ikkunassa (WSOY) 9+

Agnes-sarjan kolmannessa osassa kuvataideleirin piirustuspinoon ilmestyy töitä, joita kukaan ei tunnista omakseen.

Merja Toppi: Sielusiepparin jäljillä (Myllylahti) 11+

Jatkoa keskisuomalaiseen pikkukylään sijoittuvaan Melko mystistä -kirjasarjaan, jossa mytologiasta tutut hahmot hyppäävät nykypäivään.

Harri Veistinen: Revontuliefekti ja oranssit tiput (S&S) 9+

Valentin on arka 10-vuotias, joka äkkiä huomaa jotain kummallista lähilammen sinisorsissa.

Nuoret

Sini Helminen: Sysi (Myllylahti) 15+

Sekoitus urbaania fantasiaa, kauhua ja sateenkaariromantiikkaa, jossa Halla saa oman näkökulmansa esiin opiskelijapiirien hyytävissä tapahtumissa.

A. R. S. Horkka: Jäätävää (Tammi) 15+

Nordic Horror -sarjan avausosassa 16-vuotiaan Armaksen on saatava tunteensa takaisin demoneilta.

Jukka Laajarinne: Isien paluu (Haamu) 15+

Koulun kevätnäytelmän roolijaossa yhdeksäsluokkalaisesta Emmasta tulee pahaenteisen velhokuninkaan alamainen. Itsenäinen jatko-osa Hurmeen maku -romaanille.

Suvi Nurmi: Etsijöiden aika (Myllylahti) 13+

Pikkukaupungin sisarukset ovat aikamatkaajien sukua. Kirja jatkaa Routala-reaalifantasiasarjaa, jossa on sekä sadunomaisuutta että synkkiä sävyjä.

Jarkko Tontti: Vedeera ja polttavan auringon maa (Aviador) 13+

Kolmannessa Vedeera-sarjan romaanissa haltijaneito Vedeera lähtee uhkarohkealle matkalle.