Ainahan se vähän arveluttaa, kun vanhat suosikit palaavat pitkän tauon jälkeen tv-ruutuun. Nyt takaisin tulee Veronica Mars (Kristen Bell) nimikkosarjassaan.

Uudella, neljännellä kaudella (2019) kolmikymppiseksi ehtinyt Veronica työskentelee isänsä (Enrico Colantoni) kanssa etsivätoimistossa. Pian kaksikkoa työllistävät kaupunkia ravistelevat pommi-iskut.

Alkuperäinen Veronica Mars (2004–2007) oli parhaimmillaan huikea, varsinkin kahdella ensimmäisellä kaudellaan. Silloin Veronica oli lukiolainen ja etsivä. Hän oli traumatisoitunut ja yhteisön ulkopuolinen, kuten yksityisetsivät usein. Maailma oli kalsea ja arvaamaton. Film noir -elementtien tuominen lukioon oli loistava oivallus.

Ne asiat, jotka tekevät Veronicasta hyvän etsivän (manipulointitaidot, epäluottamus ihmisiin) tekevät hänestä edelleen huonon ystävän ja kumppanin. Kolmikymppisen Veronican kyynisyys ei vain ole yhtä kiinnostavaa kuin teinin.

Uusi, kahdeksasta jaksosta koostuva kausi on aika pitkälle vain yksi hyvin tehty rikossarja muiden joukossa.

Paljon alkuperäissarjan hyvää on toki tallella. Bell näyttelee hienosti, kepeän ja vakavan kanssa taiteillaan mainiosti, sivuhenkilöt on tehty huolella, ja erinomainen dialogi pursuaa nokkelia kulttuuriviittauksia. Kausi on selvästi parempi kuin Veronicasta joukkorahoituksella tehty elokuva (2014).

Totta kai kyse on hyvin paljon myös nostalgiatuotteesta faneille. Mukana on suuri joukko vanhoja hahmoja ja viittauksia vanhoihin tapahtumiin. Faniserviisi toimitetaan. Mutta ihan heti ei tarvitse tulla takaisin.

