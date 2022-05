Aili Ikonen on levyttänyt ja esiintynyt samojen muusikkojen kanssa jo yli kymmenen vuotta. ”Tälläinen yhteisö on iso voimavara, ja uskoakseni se kuuluu myös musiikissa, yleisöön asti", Ikonen sanoo. Kuva on otettu 2018 Finnvox-studiossa, jossa rumpali Mikko Arlin (vas.), basisti Mikko Pellinen, trumpetisti Janne Toivonen, pianisti Tuomas J. Turunen ja saksofonisti William Suvanne valmistelivat Ikosen tuoreinta soololevyä Suru ei oo suora viiva. Basisti Pellinen on myös sovittanut kaikki Ikosen soololevyjen kappaleet.