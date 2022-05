Grigori Sokolovin konsertti Musiikkitalossa sunnuntaina on peruttu ja siirtyy jo viidennen kerran

Sokolov sairastui eikä ehdi toipua sunnuntaiksi, joten konsertti peruuntuu ja siirtyy ensi vuoden toukokuuhun.

Pianisti Grigori Sokolovin konsertti Musiikkitalossa sunnuntaina 15. toukokuuta on peruttu, tiedottaa konserttitoimisto Fazer.

Konsertti siirtyy nyt jo viidennen kerran, tällä kertaa vuoden 2023 toukokuuhun. Alun perin konsertti piti järjestää keväällä 2020, mutta siirrettiin neljä kertaa pandemian takia. Syynä peruuntumiseen on Sokolovin sairastuminen.

”Aluksi vaikutti siltä, että hänen toipumisensa edistyy niin hyvin, ettei konsertti vaarannu. Ennuste oli kuitenkin liian optimistinen. Sokolov ei ole ehtinyt toipua niin, että esiintyminen sunnuntaina olisi mahdollinen”, konserttitoimisto Fazer kertoo tiedotteessaan.

”Tilanne on täysin poikkeuksellinen Fazer Konserttitoimisto Oy:lle, joka on edustanut Grigori Sokolovia Suomessa jo yli 50 vuotta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun hän joutuu peruuttamaan esiintymisensä Suomessa”, tiedotteessa jatketaan.

Ennen pandemiaa Sokolovilla oli tapana esiintyä Suomessa säännöllisesti. Venäläistä Sokolovia pidetään yhtenä merkittävimmistä elossa olevista klassisen musiikin pianisteista.

Vuoden 2019 konsertista kriitikko Veijo Murtomäki kirjoitti seuraavasti:

”Uskollinen yleisö tietää saavansa Sokolovin soitosta ainutlaatuisen, pyhyyttä lähenevän kokemuksen. Luvassa on lähes uskonnollinen akti, jota eivät saa häiritä edes aplodit.

Hän on nykymaailmassa harvinaisen tinkimätön muusikko, joka elää täysin musiikille korostamatta omaa rooliaan. Sokolov on uskollinen ainoastaan musiikille, jonka hän on koetellut omassa alkemistisessa laboratoriossaan – ja lähinnä vain antaa yleisönsä kurkistaa työpajaansa.”

Sokolov ei siis tällä tietoa esiinny Suomessa tänä vuonna. Uusi konserttipäivämäärä Musiikkitalolla on 21.5.2023. Jo ostetut liput käyvät uudelle päivälle sellaiseen, mutta ne voi myös palauttaa.

