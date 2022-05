Balettitanssijoilla on oma, tehokas keino rankasta treenistä palautumiseen, kertoo balettikilpailuun osallistuva Viola Länsivuori

Lapsena balettitanssija Viola Länsivuori juoksi edestakaisin oopperatalon kahvilan käytävää. Nyt hän osallistuu Helsingin kansainväliseen balettikilpailuun ohjelmistolla, jonka joutui parin loukkaantumisen takia opettelemaan hetkessä.

Vihertynyt Töölönlahti heräilee kesään. Oopperatalon henkilökunnan kahvilassa tanssijat jonottavat treeniverkkareissaan ja toppatossuissaan lounassämpylöitä. Kahvilan läpi kulkee pitkä käytävä, jonka molemmissa päissä on värikäs seinämaalaus.

”Tykkäsin lapsena juosta tätä käytävää loputtomasti edestakaisin ja muistan maalausten sävyt yksityiskohtaisesti”, sanoo balettitanssija Viola Länsivuori nyt 22-vuotiaana.

Hän on kasvanut koko elämänsä tanssin keskellä. Molemmat vanhemmat, Marilena Fontoura ja Kare Länsivuori, ovat Kansallisbaletin entisiä tanssijoita.

”Kun vanhempani olivat harjoituksissa, isä laittoi minulle puolapuihin pienen liukumäen, jota menin ylös ja alas.”

Viola Länsivuori aloitti tanssimisen kuusivuotiaana Kansallisoopperan balettioppilaitoksessa, jatkoi siitä talon nuorisoryhmään ja tanssii nyt ensimmäistä kauttaan kiinnitettynä Kansallisbaletin ryhmässä.

”Tunnen talon läpikotaisin ja harjoittajat ovat nähneet minua vauvasta asti. Oopperatalo on kuin toinen kotini.”

Tänä keväänä Länsivuori on nähty Pähkinänsärkijässä, Sibeliuksessa, Joutsenlammessa, Tripla: Made in Finland -illassa ja Kansallisbaletti 100 vuotta -juhlagaalassa.

Varsinaisten töidensä rinnalla hän on valmistautunut Helsingin kansainväliseen balettikilpailuun, joka tuo kesäkuun alussa Töölönlahdelle nuoria huipputanssijoita muun muassa Italiasta, Yhdysvalloista, Japanista ja Kolumbiasta asti. Osallistuvia tanssijoita on yhteensä 62, joista suomalaisia on seitsemän.

Viola Länsivuorella on viimeisen kuukauden aikana ollut niin paljon harjoituksia, että hän on käytännössä käynyt kotona vain nukkumassa.

Vielä kuukausi sitten Viola Länsivuori treenasi kilpailuun tanssiparinsa Aapo Kokkosen kanssa. Harjoituksia oli ollut tammikuusta lähtien, ja loppusuora alkoi jo häämöttää. Toukokuun alussa Kokkonen kuitenkin teloi piruetissa polvensa kierukan ja joutui perumaan kisaamisen.

”Tämä oli tosi harmillista Aapolle”, Länsivuori sanoo. “Mietin pari päivää, jäänkö itsekin kokonaan pois, mutta päätin, etten todellakaan luovuta.”

Suunnitelmat oli pantava lennosta täysin uusiksi. Länsivuori ja Kokkonen olivat harjoitelleet koko kevään pas de deux’itä eli kaksintansseja. Nyt Länsivuori joutui treenaamaan uuden ohjelmiston.

”Kuukaudessa minun on pitänyt ottaa haltuun kaksi uutta nykysooloa ja yksi uusi klassinen variaatio”, hän kertoo.

”Tällä hetkellä harjoituksia on niin paljon, että käytännössä melkein asun oopperatalolla, käyn vain välissä kotona nukkumassa. Ja se on ihan kivaa.”

Tanssijan keholle lepo on vähintään yhtä tärkeää kuin treenaaminen. Miten Länsivuori saa kehonsa palautumaan tiiviissä treeniputkessa?

”Käyn saunassa, syön ja nukun hyvin ja huolehdin vitamiineista”, hän kertoo.

”Lisäksi Oopperatalolla on 9-asteinen kylmävesiallas, jossa istutaan treenin jälkeen kahdeksan minuuttia.”

Keho palautuu urheilusuorituksen jälkeen nopeammin altistuessaan kylmälle, ja kylmähoito myös vähentää viivästynyttä lihaskipua harjoitusten jälkeen.

”Kylmävesiallas on supertehokas”, hän sanoo.

Entä kuinka tanssijan mieli pysyy hallinnassa kilpailutilanteessa? Länsivuori myöntää, että on välillä taipuvainen hermoilemaan.

”Rauhoitan itseni ennen näyttämölle menemistä hengittämällä ja käymällä liikkeet rauhassa läpin mielessäni. Kyse lopulta kuitenkin vain tanssimisesta.”

“On myös tärkeää ajatella, etten kilpaile ketään muita vastaan, vaan ennen kaikkea haastan itseni.”

Kilpailuissa nuori tanssija pääsee näyttämään osaamistaan ja eläytymään isoihin rooleihin, joita ei ryhmän ohjelmistossa pääsisi tekemään.

”Näytöksissä tanssin rivissä muiden rinnalla, mutta balettikilpailuissa olen yksin lavalla ja kaikki katsovat vain minua. Tilanne on ihan uusi.”

Kilpailuihin tulee paikan päälle kansainvälisen balettimaailman arvostetuimpia johtajia. Joskus kilpailussa esiintyminen saattaa johtaa jopa työtarjouksiin. ”Kisat voivat olla hyvä ponnahduslauta oikeastaan mihin tahansa”, tanssija sanoo.

Viola Länsivuoren vanhemmat ovat jääneet eläkkeelle Kansallisbaletista ja asuvat nykyisin talvet Portugalissa. He palasivat Suomeen vasta hiljattain. Kevään mittaan Länsivuori on kuvannut ja lähettänyt heille videoita tanssistaan.

”Olen saanut vanhemmiltani parhaat neuvot”, hän sanoo. ”Aina on teknisiä asioita, joita voi parantaa, mutta tärkeintä on muistaa nauttia lavalla ja pitää hauskaa.”

Yhdeksäs Helsingin kansainvälinen balettikilpailu järjestetään 30.5.–6.6.2022.