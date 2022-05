Eurooppalaisittain poikkeuksellisen puhdasta kuubalaismusiikkia soittavassa yhtyeessä on nykyään jo perustajajäsenten lapsiakin.

Etnomusiikki

Septeto Son 40 vuotta juhlakonsertti Tenho Restobarissa 13.5. Tero Toivanen (trés), Vili Mustalampi (laulu), Mikko Hyttinen (basso), Tero Rantanen (bongo), Pekka Kilpeläinen (conga), Juhani Lampuoti (kitara), Sami Pöyhönen (trumpetti).

Septeto Son aloitti 40-vuotisjuhlansa Guantanameralla, joka saattaa hyvinkin olla kaikkien aikojen tunnetuin kuubalainen kappale ympäri maailmaa. Kulunutta valintaa perusteli se, että kappale oli yhtyeen ensimmäisen konsertin ensimmäinen biisi vapun aatonaattona 1982.

Iltaa juonsi Septeto Sonin johtaja ja kuubalaisen trés-kitaran soittaja Tero Toivanen, joka perusti sen Risto Vuorimiehen kanssa.

Ihan ensimmäinen biisi oli muistissa, mutta ensimmäisestä keikkapaikasta ei enää ollut varmuutta. Toivanen arveli, että se oli Bottalla, mutta kertoi, että muutakin on väitetty.

Illan luonteeseen sopi, että kappaleiden välissä Toivasella riitti muisteloita vuosikymmenten varrelta. Hän jopa asui Santiago de Cubassa 1992–2001 ja työskenteli Guitarras y Trovadores -yhtyeessä ensin tréserona ja sitten bändin johtajana.

Myös koko Septeto Son on vieraillut Kuubassa useasti vuodesta 1984 alkaen. Sitä on sanottu Kuuban suosituimmaksi suomalaisyhtyeeksi. Se on aina soittanut eurooppalaisittain poikkeuksellisen puhtaasti kuubalaista musiikkia.

Toivanen esitteli kappaleiden tyylejä kuten rumbaa ja hänelle tärkeää changüíta, joka on sonia varhaisempi yhdistelmä espanjalaista ja afrikkalaista musiikkia. Siitä Toivanen on ottanut vaikutteita Septeto Sonin sovituksiin.

Vuosikymmenten varrella Septeto Sonissa on soittanut monta muusikkoa. Tenhossa laulaja Vili Mustalampi ja bongojen soittaja Tero Rantanen edustivat jo toista sukupolvea. Heidän isänsä Heikki Lajunen oli perustajajäsen.

Parituntisen konsertin loppupuolella lavalla vieraili vanhoja jäseniä, varsinkin trumpetisti Peter Loman monen kappaleen verran.

Tenho on Helsingissä poikkeuksellinen sikäli, että siellä voi yhdistää elävän musiikin ja syömisen. Niin moni tekikin, ja tarjoilijat saivat pujotella sankan yleisön seassa ruoka-annosten kanssa.

Son on syntynyt bailattavaksi, joten baari sopi sen luonteeseen paremmin kuin joku kenties komealta kalskahtava sali.

Tanssimiselle tosin jäi niukasti tilaa. Urheimmat yrittivät silti, ja taitavimmat mahtuivat hyvin. Kun osaa, pienellä tilkullakin sopii pyörähtelemään vaikuttavasti.

Illan innokkain tanssija ei kuitenkaan ollut taitavin. Kaksivuotias tyttö karkasi äidiltään kerta toisensa jälkeen lavan eteen joraamaan ja ihmettelemään taidokasta soittoa. Sitkeydestä päätellen tanssitaidot kehittyvät vauhdikkaasti.