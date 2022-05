Euroviisujen finaali on paisunut 30 vuoden aikana, mutta yhteys ympäröivään maailmaan on säilynyt, kirjoittaa kulttuuritoimittaja Ilkka Mattila.

Toukokuussa 1992 olin ensimmäistä kertaa seuraamassa Euroviisujen finaalia.

Ruotsin Malmössä järjestetty loppukilpailu on jäänyt historiaan ainakin yhdestä syystä. Se oli viimeinen viisufinaali, jossa Jugoslavia oli mukana.

Maa oli hajoamassa, ja käytännössä siitä oli jäljellä enää Serbia ja Montenegro. Vain kuukausi kisojen jälkeen alkoi Bosnian sota ja kansanmurha, josta tuli yksi Euroopan tuhoisimmista sitten toisen maailmansodan.

Euroviisuja organisoiva Euroopan yleisradioliitto EBU sulki Jugoslavian pois tulevista kisoista.

Tässä on jotain tuttua.

Jugoslavian viimeinen euroviisukappale oli Ekstra Nenan esittämä Ljubim te pesmama. Se sijoittui 23 maan finaalissa sijalle 13. Suomikin antoi kappaleelle pisteitä.

Jugoslaviaa edustanut Ekstra Nena Euroviisufinaalissa vuonna 1992.

Suomen oma edustussävelmä, Pave Maijasen Yamma Yamma jäi finaalin viimeiseksi. Se sai yhden pisteen Israelilta ja neljä pistettä, kuinka ollakaan, Jugoslavialta.

Suomelle jonkinlaista lohtua toi se, että Ruotsia edustanut Christer Björkman jäi toiseksi viimeiseksi. Kisan voitti Irlannin Linda Martin kappaleella Why Me?.

30 vuotta sitten Euroopassa oli vähemmän maita kuin nyt, eikä silloin tarvinnut järjestää nykyisen kaltaisia semifinaaleja. Huomio kiinnittyi vain finaaliin.

Median näkökulmasta Euroviisut eivät olleet yhtä kiinnostavat kuin nyt, ja koska internetiä ei ollut, niin lauantain finaalin tuloksista ja voittajan ajatuksista kerrottiin Helsingin Sanomissa vasta maanantaina vajaan puolen sivun kokoisessa jutussa.

Tänä vuonna seurasin finaalia toisen kerran tapahtumapaikalla Torinossa. Show on paisunut valtavaksi, ja viisujen kappaleita on soitettu ja kuunneltu jo kauan ennen kisaviikkoa. Media on pystynyt katsomaan harjoituksia alusta asti myös verkon kautta suorina lähetyksinä ja paikan päällä myös salissa.

Semifinaaleja ja finaalia toimittajat eivät pääse seuraamaan katsomosta, vaan niitä tuijotetaan lehdistöhallin tv-ruuduista, niin kuin tehtiin jo 30 vuotta sitten.

Malmön viisufinaalia seuratessani ihmettelin, miten kaukana viisukappaleet olivat sen ajan suosituimmasta popmusiikista. Nyt viisujen ja listapopin välinen kuilu on kaventunut, ja kuten Ukrainan tämänvuotisesta voitosta näkee, yhteys ympäröivän maailman tapahtumiin on kiinteä.

Entä mitä tapahtui vuoden 1992 esiintyjille?

Voittaja Linda Martin on toiminut viime vuodet Irlannissa tv-juontajana ja kykykilpailujen tuomarina. Ekstra Nena, oikealta nimeltään Snezana Beric, jatkoi uraansa laulajana, mutta on nyttemmin työskennellyt Serbiassa kulttuurin ja taiteen markkinointitehtävissä.

Viimeiseksi jääneistä kilpailijoista Pave Maijanen kuoli tammikuussa 2021 rakastettuna ja arvostettuna suomalaisen popin ja rockin merkkihenkilönä.

Ruotsin Christer Björkmanin ura laulajana loppui lyhyeen, mutta Euroviisuja hän ei jättänyt.

Vuodesta 2002 vuoteen 2021 hän oli tuottajana Melodifestivalenissa eli Ruotsin euroviisukarsinnassa ja toimi viisufinaaleissa Ruotsin delegaation johtajana. Viime vuonna Björkman siirtyi Yhdysvaltoihin tuottamaan American Song Contestia eli Amerikan Euroviisuja.