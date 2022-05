Viisuvoittaja Kalush Orchestra julkaisi musiikki­videon, joka on kuvattu Venäjän tuhoamissa ukrainalais­kaupungeissa

Vaikuttava video on kuvattu tuhoa ja kärsimystä kokeneissa Butšassa, Irpinissä, Hostomelissa ja Borodjankassa.

Pysäytyskuva Kalush Orchestran voittokappaleen Stefanian musiikkivideolta, jota on kuvattu sodan tuhojen keskellä Ukrainassa.

Ukrainalainen euroviisuvoittaja Kalush Orchestra julkaisi sunnuntaina Stefania-kappaleelleen tehdyn virallisen musiikkivideon, joka on kuvattu sodan raunioilla. Video on hyvin vaikuttava, sillä se on kuvattu Venäjän armeijan tuhoamissa ukrainalaiskaupungeissa Butšassa, Irpinissä, Hostomelissa ja Borodjankassa.

Yhtye odotti videon julkaisua sunnuntaihin asti ennen kuin se julkaisi videon Youtubessa.

”Tämä elokuva perustuu tositapahtumiin Ukrainan sotilaallisen hyökkäyksen aikana vuonna 2022”, yhtye kertoo saatesanoissa.

Videon Twitterissä jakanut valkovenäläinen toimittaja ja aktivisti Hanna Liubakova kertoo, että yhtye ei halunnut julkaista videota ennen Euroviisuja, jotta sitä ei syytettäisi politikoinnista.

Videolla yhtyeen jäsenet laulavat sodan runtelemien kaupunkien kaduilla ja rakennuksissa. Kuvissa nähdään sotilaita, jotka pelastavat raunioihin jääneitä lapsia ja vievät heitä turvaan.

Ukrainan Butšasta on tullut karmealla tavalla yksi sodan tunnetuimmista kaupungeista. Kaupungista paljastuneet siviilien joukkomurhat ovat järkyttäneet maailmaa. Paikallisten viranomaisten mukaan ainakin 300 siviiliä löytyi joukkohaudoista sen jälkeen, kun Venäjän joukot vetäytyivät kaupungista. Ruumiita lojui myös kaduilla.

”Vaikka laulussa ei ole sanaakaan sodasta, monet ihmiset alkoivat yhdistää kappaleen äiti-Ukrainaan. Lisäksi yhteiskunta alkoi kutsua sitä sotamme hymniksi! Mutta jos Stefania on nyt sotamme hymni, haluaisin sen olevan voittomme hymni”, Kalush Orchestra toteaa videon saatesanoissa.

Pysäytyskuva Ukrainan viisuvoittajan viralliselta Stefania-kappaleen musiikkivideolta.

Yhtye piti voiton jälkeen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä lehdistötilaisuuden Torinossa, jossa Ukrainan sota nousi väistämättä aiheeksi.

Ilta-Sanomien mukaan tulkin välityksellä puhunut yhtyeen solisti Oleh Psiuk halusi kiittää ukrainalaisia ja äänestäjiä, jotka auttoivat heitä tuomaan voiton kotimaalleen, sillä se on juuri tänä vuonna heille erityisen tärkeä.

Kalush Orchestra on saanut osallistua Euroviisuihin poikkeusluvalla, joka päättyy maanantaina, ja heidän on silloin palattava takaisin kotimaahansa. He eivät kuitenkaan tiedä vielä, mitä sen jälkeen tapahtuu.

”On vaikeaa sanoa tarkkaan, mitä teen, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun voitan Euroviisut, mutta kuten jokainen ukrainalainen, olemme valmiita taistelemaan niin pitkään kuin pitää”, Psiuk sanoi.

Vaikka poliittiset kannanotot ovat Euroviisuissa kiellettyjä, yhtye pyysi silti lauantaina esityksensä jälkeen apua Ukrainalle ja Mariupolin asukkaille. Lehdistötilaisuudessa Psiuk sanoi, että hän oli valmis kertomaan viestinsä maailmalle, vaikka se olisi tarkoittanut heidän hylkäämistään kisoista.

”Teidän täytyy ymmärtää, miten hirveässä tilanteessa Ukraina on ymmärtääksenne sen, miksi nämä sanat oli sanottava. Jos uhkana oli hylkäys, se oli maksu, jonka olin valmis maksamaan”, Psiuk sanoi IS:n mukaan.