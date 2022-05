Monista elokuva­rooleistaan tunnettu yhdys­valtalainen näyttelijä Fred Ward on kuollut

Muun muassa elokuvista Valiojoukko, Pelimies ja Oikopolkuja tunnettu Fred Ward aloitti uransa 1970-luvulla.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Fred Ward on kuollut 79-vuotiaana. Sunnuntaina 8. toukokuuta kuolleen Wardin kuolinsyytä ei ole kerrottu. Hänen kerrotaan toivoneen lahjoituksia Bostonin yliopiston keskukselle, jossa tutkitaan kroonista traumaattista enkefalopatiaa, joka on aivosairaus. Asiasta kertoo The Guardian.

1970-luvulla uransa aloittanut näyttelijä oli mukana lukuisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa.

Hänen tunnetuimpia elokuviaan on esimerkiksi vuoden 1983 draamaelokuva Valiojoukko, jossa Ward näytteli muun muassa Sam Shepardin, Ed Harrisin ja Dennis Quadin kanssa. 1950-luvulle sijoittuva Oscar-palkittu elokuva kertoo Yhdysvaltain ensimmäisistä astronauteista ja heidän koulutuksestaan.

Vuonna 1992 Ward sai roolin elokuvamaailmaan sijoittuvasta satiirista nimeltä Pelimies. Robert Altmanin ohjaaman elokuvan muita päärooleja näyttelivät muun muassa Tim Robbins ja Whoopi Goldberg.

Heti seuraavana vuonna Ward oli jälleen mukana Altamanin tähtiä vilisevässä, palkitussa draamakomediassa Short cuts – oikopolkuja.

The Guardianin mukaan San Diegossa syntynyt Ward liittyi ilmavoimiin ennen kuin päätti ryhtyä näyttelijäksi. Hänen varhaisimpia töitään oli elokuva Pako Alcatrazista (1979), jossa hän näytteli Clint Eastwoodin kanssa.

Ward oli tasaisen työllistetty. 1990-luvulta 2000-luvuille hän teki keskimäärin kaksi tai kolme elokuvaa vuodessa. Televisiossa häntä on voinut viime vuosina nähdä esimerkiksi Teho-osastossa, Greyn anatomiassa ja True Detectivessa.