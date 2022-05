Sibelius-viulukilpailu alkaa torstaina, mutta kaksi on joukosta poissa. Kilpailutoimikunta päätti 8. maaliskuuta, että 49 viulistia on läpäissyt esikarsinnan ja mukana on kaksi venäläistä, joita ei suljeta pois vain kansallisuuden vuoksi. Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan jatkui tuolloin kolmatta viikkoa.

Kanta muuttui 8. huhtikuuta. Toimikunta ilmoitti, että Venäjän kansalaiset suljetaan sittenkin kilpailusta.

Nyt kaksi peräkkäistä ja vastakkaista päätöstä jakaa suomalaiskilpailijoiden ja myös musiikkielämän vaikuttajien mielipiteitä. Vladimir Putinin tunnettujen tukijoiden, kuten Valeri Gergijevin, boikotointi on saanut laajaa kannatusta, mutta mielipiteitä jakaa se, pitääkö boikotti ulottaa myös tavallisiin venäläisopiskelijoihin.

”Boikotointi on kyllä hyväksyttävää niiden taiteilijoiden kohdalla, jotka ovat tukeneet sotaa”, toteaa Suomen sinfoniaorkestereiden kunniapuheenjohtaja, säveltäjä Kalevi Aho taannoisessa puheessaan.

Hän kuitenkin ihmettelee nuorten venäläisopiskelijoiden sulkemista pois ”ikään kuin hekin olisivat syyllisiä sotaan”.

Fazerin konserttitoimiston toimitusjohtaja Aino Turtiainen-Visala arvioi, että pelkän Venäjän passin vuoksi ei kilpailijoita pitäisi poistaa.

”On tilanteita, joissa tiettyjen taiteilijoiden boikotointi heidän poliittisen toimintansa vuoksi on jopa välttämätöntä, mutta kansalaisuus ei riitä perusteeksi. Tarvitaan lisäperuste, kuten sodan julkinen tukeminen.”

Antti Häyrynen käy läpi musiikkilehti Rondossa musiikkiboikottien historiaa ja toteaa, että oikeusvaltioperiaatetta tulisi pystyä kunnioittamaan silloinkin, kun Putinin Venäjä ei asiasta piittaa.

Teemaa jatkaa kapellimestari James Kahane avoimessa Facebook-keskustelussa, jonka aloitti venäläismuusikkojen poistamista puoltava Sibelius-viulukilvan tuomariston puheenjohtajan Sakari Oramon puheenvuoro.

On syvimpiä humanistisia periaatteita loukkaavaa ryhtyä ihmistä vastaan toimiin ”vain hänen syntyperänsä, kansallisuutensa tai uskontonsa vuoksi”, Kahane arvioi.

Sibelius-viulukilpailun kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Lauri Ratia vastaa boikottipäätöksen arvostelijoiden argumentteihin.

Rajankäynti on ollut vaikeaa myös isommissa asioissa, kuten taloudellisten pakotteiden tarkassa kohdistamisessa. Argumentteja löytyy puolesta ja vastaan.

Sibelius-viulukilpailun kilpailutoimikunta päättää kilpailun säännöistä ja järjestelyistä (erillinen tuomaristo päättää sijoituksista), joten tämän päätöksen arvostelijoiden argumentteihin vastaa nyt kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Lauri Ratia.

Kansainvälisten musiikkikilpailujen maailmanliiton (WFIMC) mukaan ketään kilpailijaa ei tulisi sulkea pois pelkästään kansallisuuden perusteella, mutta esimerkiksi instituutioita kohtaan voidaan asettaa pakotteita, kuten liitto teki sulkemalla jäsenyydestään Moskovan Tšaikovski-kilpailun. Miksi te päätitte toisin?

”Meillä on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa. Se tarkoittaa erityisoloja nyt, kun yleinen mielipide on selvästi jyrkentynyt. Halusimme taata kaikille kilpailijoille turvallisen kilpailun, jossa keskitytään taiteeseen ja viulunsoittamiseen.”

Miten kahden Venäjän vähemmistökansallisuuksiin kuuluvan kilpailijan osallistuminen olisi vaarantanut turvallisuutta?

”Halusimme, ettei kilvan aikana tapahdu kilpailuja häiritseviä mielenilmaisuja, joita heidän osallistumisensa olisi voinut aiheuttaa.”

Klassisen musiikin kilpailuissa jokainen lähettää hakemuksen yksilönä. Miksi tätä ei huomioitu?

”Musiikkikilpailuissakin on tapana kertoa, mistä kilpailijat ovat lähtöisin. Ja kilpailijoilla voi olla kytköksiä myös venäläisiin instituutioihin ja orkestereihin. Selvitimme heidän taustojaan sen verran, mitä julkisista lähteistä on saatavilla.”

Kysyttiinkö heiltä mielipidettä Venäjän suurhyökkäykseen?

”Tällaisen lausunnon antaminen voi olla venäläisille vaarallista, emmekä halunneet saattaa nuoria henkilöitä vaaraan.”

Miten tarkalleen ottaen rajasitte kilpailijat, jotka suljettiin pois?

”Lähtökohta on se, että he ovat Venäjän kansalaisia.”

Onko mukana kaksoiskansalaisuuden omaavia henkilöitä, joiden toinen passi on Venäjän?

”En ole varma. Kaikki ovat ilmoittaneet sen kansalaisuuden, jota he katsovat edustavansa.”

Miksi venäläinen tuomari sallittiin?

”Ilja Kaler on asunut Yhdysvalloissa 1990-luvulta lähtien ja on Yhdysvaltain kansalainen.”

Onko hänellä myös Venäjän kansalaisuus? Siitähän ei pääse Venäjän näkökulmasta eroon ilman runsaasti asiakirjoja vaativaa hakemusta.

”Tätä en tiedä.”

Onko ratkaisunne ihmisoikeuksien vastainen kollektiivinen rangaistus kansalaisuuden perusteella, kuten päätöksen kriitikot ovat esittäneet?

”Rajanveto on tavattoman vaikeaa ja oman harkintamme mukaan vedimme rajan tähän kohtaan. Tällä päätöksellä ei tuomita ketään viatonta. Tällä päätöksellä vain ei annettu heille mahdollisuutta osallistua tähän yksittäiseen kilpailuun.”

Venäläiskilpailijoille koituva haitta ei ole mitään ukrainalaisten kärsimyksiin verrattuna, mutta kapellimestari James Kahane muistutti, että asiaan vetoaminen ei kuitenkaan ole oikeusvaltiossa peruste hyväksyä vain kansallisuuteen perustuvaa rangaistusta. Mitä ajattelette tästä?

”Kysymys on erittäin hyvä. Näen tässä myös tapahtumiin ja aikaan sidotun elementin, joka hallitsee yleistä mielipidettä ja hyväksyttävyyttä sille, että tällaisesta valtiosta hyväksyttäisiin kansalaisia tällaiseen kilpailuun. Tämä on moraalisesti ja eettisesti paras päätös.”

Venäläinen viulukouluperinne on tuottanut enemmän Sibelius-voittajia kuin mikään muu maa Oleg Kaganista, Pavel Koganista ja Liana Isakadzesta lähtien. Onko edessä nyt tynkäkilpailu?

”Kun ilmoittautuneita oli 240 ja esiraati on tehnyt huolellisen työn, uskon että tämä ei ole tynkäkilpailu vaan erittäin korkeatasoinen kilpailu.”