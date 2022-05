Muotoilun ja taiteen risteyksessä viihtyvän Maarten Baasin lisäksi huhtikuussa avautuneessa Malva-museossa on esillä museon omia kokoelmia esittelevä kokonaisuus sekä Lahden julistetriennaali.

Maarten Baas: Piiloleikki 18.9. saakka Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvassa (Päijänteenkatu 9). Ti 10–18, ke 10–21, to–su 10–18.

Lahden Malva-museossa on nykyajan tuntu: näyttelysaleihin päästäkseen vierailijan on muistettava väläyttää salien ovilla oleville porteille alakerran lippukassalta saamaansa qr-koodia. Lentokentällä terminaalista toiseen siirtymistä muistuttava kulku ohjaa näyttelyvieraita sen mukaan, kuinka moneen Malvan näyttelyyn lippunsa on ostanut.

Näyttelysaleihin kuljetaan kapean aulan halki, jonka viidentoista metrin korkeuteen kohoavalla seinällä loimuaa sähköisen sinistä valoa Ekho-kollektiven interaktiivisesta teoksesta Ahto (2021–2022).

Ekho-kollektiven interaktiivinen teos Ahto (2021–2022).

Lahti sai uuden visuaalisten taiteiden museon, kun Malva avautui huhtikuun lopussa entisen Mallasjuoman tehtaan tiloissa kaupungin keskustassa. Malvassa on yhteensä 4 000 neliötä, joista puolet on varattu näyttelytiloiksi.

Vuosien ajan odotetun museon avautuminen ei käynyt käden käänteessä. Alun perin Malvan arveltiin valmistuvan kesäksi 2020. Muun muassa koronapandemia aiheutti jonkin verran kitkaa suunnitelmiin. Varsinainen yllätys koettiin kuitenkin syksyllä 2021, kun museo perui viime metreillä jo tiedottamansa pressitilaisuuden.

Tilaisuudessa oli määrä julkistaa museon avajaisnäyttelyiden kansainvälinen vieras. Jo aiemmin julkisuuteen oli kerrottu, että Malvan avautuessa siellä olisi kolme näyttelyä: museon kokoelmia esittelevä kokonaisuus, Lahden julistetriennaali sekä visusti varjellun kansainvälisen nimen näyttely.

Malvassa on esillä myös julistetriennale.

Museoamanuenssi Paula Korte kertoo, että kansainvälinen taiteilija toi viime metreillä museolle niin kunnianhimoisen teossuunnitelman, että sen toteuttaminen olisi siirtänyt avaamista vielä keväästä 2022 eteenpäin.

Uusin siirto haluttiin monien viivästysten jälkeen välttää.

Siksi yhteistyöhön päädyttiin hollantilaisen Maarten Baasin (s. 1978) kanssa, jolta oli määrä nähdä museossa näyttely tulevina vuosina.

Baas onnistui aikaistamaan kokonaisuuttaan ja nyt Malvassa on esillä kokoelmateosten ja julisteiden rinnalla hollantilaisen muotoilijan yksityisnäyttely Piiloleikki.

Designia ja taidetta kepeästi teoksissaan ristipölyttävä Baas on luonteva valinta Malvaan. Baas hyödyntää muotoilijan työssään monenlaista ilmaisua arkkitehtuurista sisustussuunnitteluun, installaatioon ja performanssiin. Baas on työskennellyt luksusbrändien parissa ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Louis Vuittonin ja Diorin kanssa. Samaan aikaan hänen teoksiaan löytyy suurten museoiden, kuten New Yorkin MoMAn ja Lontoon Victoria & Albert Museumin, kokoelmista.

Baasin moneen suuntaan kurottava praktiikka muistuttaa Malvan identiteettiä. Museo sulkee sisäänsä vuonna 1950 perustetun Lahden taidemuseon ja vuodesta 1975 toimineen Julistemuseon. Tämän lisäksi Malvassa näkyy lahtelainen muotoilukaupungin historia.

Maartin Baasin ja julistetriennalen lisäksi Malva-museossa on näyttely Juuret – Aarteita kokoelmista.

Näkymä Malva-museon näyttelystä Juuret – Aarteita kokoelmista

Kolmen kärjen – taiteen, teollisen muotoilun ja graafisen suunnittelun – idea on esillä museon näyttelysaleissa. Ylimmässä kerroksessa on toistaiseksi esille asetettu näyttely, teollisen muotoilun historiaa ja Lahden taidemuseon kokoelman helmiä esittelevä kokonaisuus. Muun muassa Asko-huonekalutehtaan vaiheita esittelevän messumaisen kokonaisuuden keskellä voi törmätä yllättäen myös Ilja Repinin, Stanislaus Kalckreuthin ja Akseli Gallen-Kallelan teoksiin.

Korte kertoo, että useat maalausaarteet ovat perua Viipurin taidemuseosta, josta ne evakuoitiin aikanaan osaksi Lahden taidemuseon kokoelmaa.

Tunnelma vaihtuu kolmannessa kerroksessa sijaitsevassa Lahden kansainvälisen julistetriennaalin näyttelyssä, joka esittelee 350 julistetta lähes 50 maasta. Teemoina ovat ajankohtaiset sota ja ilmastonmuutos.

Maarten Baas, Toinen luonto, 2021–2022.

Museon katutasossa lymyää varsinainen vetonaula, Baasin Piiloleikki. Kokonaisuus ilottelee kuvataide- ja muotoilumaailman stereotypioilla. On kuin teokset naamioituisivat kuvataiteeksi silloin kun niiden olettaisi olevan designia ja heittäytyisivät teollisen muotoilun identiteettiin katsojan odottaessa niiltä kuvataiteen kieltä.

Esimerkiksi käsitetaiteen perinteestä ammentavassa teoskokonaisuudessa Ei savua ilman… (2002), Baas polttaa hiillokseksi tunnettuja designhuonekaluja. Ikoninen Michael Thonetin (1796–1871) naulakko on edelleen tunnistettava, vaikka sen käyttöarvo on käristetty minimiin. Poroksi on kärvennetty myös Gerrit Rietveldin (1888–1964) arvohuonekalu, jalaton Siksaktuoli.

Maarten Baas hiillosti vuonna 2003 Fernando ja Humberto Campanan Favela-tuolin (1991).

Eräänlaista design-maailman kritiikkiä on värikäs ja välkkyvä installaatio Baas tuli kaupunkiin! (2014). Muotoilumessujen show’maista spektaakkeliluonnetta karnevalisoiva kokonaisuus toi taiteilijalle Milanon Salon de Mobile -messujen parhaan näyttelyn palkinnon vuonna 2014.

Leikki jatkuu muovailuvahalta näyttävässä Tuuletininstallaatiossa (2007–2016) ja lapsekasta piirrosjälkeä jäljittelevässä huonekalujen sarjassa Melkein kaltaiset (2016).

Baas on ujuttanut Piiloleikkiin myös medioituneen ja teknologisoituneen nykykulttuurin kritiikkiä. Lukemattomista näytöistä koostuva installaatio Toinen luonto (2021–2022) ilmentää kulttuurin ja luonnon välittymistä digitaalisilla näytöillä, joilla solisevista puroista Baas on sommitellut museoon ”vesiputouksen”. Omanlainen nykyihmisen kuva on Homo Opinio (2020), jossa kaksi megafonipäistä hahmoa huutelee toisilleen pitkän välimatkan päästä käsittämätöntä mökää.

Maarten Baas: Homo Opinio, 2020. Teoksessa kaksi megafonipäistä hahmoa huutelee toisilleen pitkän välimatkan päästä käsittämätöntä mökää.

Maarten Baasin karnevalistinen Baas tuli kaupunkiin (2014) ilkkuu designmaailman show-luonteelle.

Maarten Baas: Clay, savi